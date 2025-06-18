НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 747мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,71
EUR 90,75
Почему нет горячей воды
Гид по отдыху в России
Отзыв на отдых в Абхазии
Редкие грибы
Никитин перешел в ЦСКА
Где нет главврачей
Куда ехать на рыбалку
Лотерейный миллионер
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Недвижимость Дома до восьми этажей: у моста через Волгу в Ярославле хотят построить новый микрорайон

Дома до восьми этажей: у моста через Волгу в Ярославле хотят построить новый микрорайон

Что известно о проекте

1 784
22 комментария
В Ярославле у моста через Волгу хотят построить новый микрорайон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле у моста через Волгу хотят построить новый микрорайон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у моста через Волгу хотят построить новый микрорайон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле землю рядом с Юбилейным мостом в Заволжском районе собираются отдать под масштабную застройку. Речь идет об участке площадью 28,6 гектара в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки.

В мэрии сообщили, что планируют отдать эту территорию под комплексное развитие. Это означает, что здесь может появиться новый жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой.

«Территория свободна от застройки и правообладателей. Рассматривается возможность размещения здесь среднеэтажной и малоэтажной застройки», — сообщили власти.

По правилам землепользования и застройки Ярославля, малоэтажными домами считаются дома высотой до четырех этажей, среднеэтажными — дома высотой до восьми этажей.

Для того, чтобы проект можно было реализовать, в Генплане Ярославля предлагается закрепить в этом месте жилую, рекреационную и транспортную функциональные зоны. Соответствующее предложение включено в список корректировок Генплана, которые вынесены на общественные обсуждения — они состоятся 26 июня в администрации Кировского и Ленинского района (улица Советская, 80) в 17 часов.

К слову, среди предложенных в Генплане изменений обозначены перевод земель из производственной зоны под жилую застройку между Мышкинским проездом и улицей Всполинское поле, а также изменение зонирования на Красноперекопской улице, где вместо бывшего корпуса больницы хотят построить жилой дом.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Комплексное развитие территории
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
3 часа
Город уверенно переходит в состояние каменных джунглей. Даешь застройку до последнего пустыря?!!
Гость
2 часа
у Октябрьского моста напротив "Маяка" уже построили, ага :) поросло все даже не бурьяном - молодыми деревцами
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление