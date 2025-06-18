Дома до восьми этажей: у моста через Волгу в Ярославле хотят построить новый микрорайон

В Ярославле у моста через Волгу хотят построить новый микрорайон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле землю рядом с Юбилейным мостом в Заволжском районе собираются отдать под масштабную застройку. Речь идет об участке площадью 28,6 гектара в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки.

В мэрии сообщили, что планируют отдать эту территорию под комплексное развитие. Это означает, что здесь может появиться новый жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой.

«Территория свободна от застройки и правообладателей. Рассматривается возможность размещения здесь среднеэтажной и малоэтажной застройки», — сообщили власти.

По правилам землепользования и застройки Ярославля, малоэтажными домами считаются дома высотой до четырех этажей, среднеэтажными — дома высотой до восьми этажей.

Для того, чтобы проект можно было реализовать, в Генплане Ярославля предлагается закрепить в этом месте жилую, рекреационную и транспортную функциональные зоны. Соответствующее предложение включено в список корректировок Генплана, которые вынесены на общественные обсуждения — они состоятся 26 июня в администрации Кировского и Ленинского района (улица Советская, 80) в 17 часов.