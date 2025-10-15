НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле изменят облик Стрелки: как она будет выглядеть и когда пройдут работы

В Ярославле изменят облик Стрелки: как она будет выглядеть и когда пройдут работы

Об этом рассказали в мэрии

563
Благоустройство ярославской Стрелки запланировано на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлагоустройство ярославской Стрелки запланировано на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство ярославской Стрелки запланировано на 2026 год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменят облик Стрелки. Работы пройдут в 2026 году. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства 15 октября.

«Благоустройство Стрелки как общественной территории запланировано на 2026 году по итогам общегородского голосования. Объект набрал наибольшее число голосов», — пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

Сейчас идет проектирование. В основу положен эскизный проект, выполненный Центром развития городских территорий Ярославля. Согласно нему на Стрелке должны отремонтировать покрытие, фонтаны, лестницы у памятника 1000-летия города. Также предусмотрено изменение конфигурации пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными. Дополнительно здесь хотят обустроить зону уличного амфитеатра для концертов и театральных представлений.

На Стрелке хотят изменить конфигурацию пешеходных маршрутов | Источник: сайт ГосзакупокНа Стрелке хотят изменить конфигурацию пешеходных маршрутов | Источник: сайт Госзакупок

На Стрелке хотят изменить конфигурацию пешеходных маршрутов

Источник:

сайт Госзакупок

Здесь, согласно эскизам, обустроят зоны отдыха с качелями | Источник: сайт ГосзакупокЗдесь, согласно эскизам, обустроят зоны отдыха с качелями | Источник: сайт Госзакупок

Здесь, согласно эскизам, обустроят зоны отдыха с качелями

Источник:

сайт Госзакупок

Также хотят поставить скамейки и навесы | Источник: сайт ГосзакупокТакже хотят поставить скамейки и навесы | Источник: сайт Госзакупок

Также хотят поставить скамейки и навесы

Источник:

сайт Госзакупок

На Стрелке хотят сделать больше мест отдыха | Источник: сайт ГосзакупокНа Стрелке хотят сделать больше мест отдыха | Источник: сайт Госзакупок

На Стрелке хотят сделать больше мест отдыха

Источник:

сайт Госзакупок

Также здесь должна появиться сцена | Источник: сайт ГосзакупокТакже здесь должна появиться сцена | Источник: сайт Госзакупок

Также здесь должна появиться сцена

Источник:

сайт Госзакупок

Напомним, подрядчиком по проектированию является ООО «Новые технологии» из Москвы. Размер финансирования этих работ — 14,9 млн. рублей. Проект должен быть готов к 31 декабря 2025 года.

Компания «Новые технологии» была образована в 2018 году. Учредителем является Наталья Зазулина. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 123,9 млн рублей. Ранее компания проектировала капитальный ремонт помещений управы района Северное Медведково в Москве, готовила документы для разработки проекта организации дорожного движения, а также занималась благоустройством дворов различных жилых кварталов в столице.

Как вам планы по изменению Стрелки?

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Благоустройство Муниципалитет Ярославля Мэрия Ярославля
Гость
57 минут
15 млн только за проект кому это нужно у нас свой департамент с архитекторами, зачем кому-то платить, пусть сами рисуют
Гость
1 час
Не часто ли раз в 15 лет менять облик Стрелки? У нас в городе и другие облики есть.
