В Ярославле изменят облик Стрелки: как она будет выглядеть и когда пройдут работы

Благоустройство ярославской Стрелки запланировано на 2026 год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменят облик Стрелки. Работы пройдут в 2026 году. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства 15 октября.

«Благоустройство Стрелки как общественной территории запланировано на 2026 году по итогам общегородского голосования. Объект набрал наибольшее число голосов», — пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

Сейчас идет проектирование. В основу положен эскизный проект, выполненный Центром развития городских территорий Ярославля. Согласно нему на Стрелке должны отремонтировать покрытие, фонтаны, лестницы у памятника 1000-летия города. Также предусмотрено изменение конфигурации пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными. Дополнительно здесь хотят обустроить зону уличного амфитеатра для концертов и театральных представлений.

Напомним, подрядчиком по проектированию является ООО «Новые технологии» из Москвы. Размер финансирования этих работ — 14,9 млн. рублей. Проект должен быть готов к 31 декабря 2025 года.

Компания «Новые технологии» была образована в 2018 году. Учредителем является Наталья Зазулина. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 123,9 млн рублей. Ранее компания проектировала капитальный ремонт помещений управы района Северное Медведково в Москве, готовила документы для разработки проекта организации дорожного движения, а также занималась благоустройством дворов различных жилых кварталов в столице.