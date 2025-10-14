В городе Ярославской области отменили переименование улицы: почему

В Ростове Великом отменили переименование улицы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области по представлению прокуратуры отменили постановление о переименовании улицы.

В центре скандала оказалась улица Ленинская. Постановлением администрации городского поселения от 2 июня 2025 года ей было присвоено новое наименование — Покровская. Документ подписал бывший глава Ростова Великого — Сергей Тихомиров. Власти исходили из того, что это было одно из исторических названий улицы.

Однако прокуратура выявила, что постановление было принято с нарушениями.

«Предложение о переименовании улицы поступило от лица, не наделенного соответствующим правом. Более того, нарушена процедура принятия решения о переименовании», — отметили правоохранители.

Ростовская межрайонная прокуратура внесла главе города представление об устранении нарушений. В итоге постановление о переименовании было отменено.