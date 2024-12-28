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Город подробности Закон подписал Владимир Путин: в Ярославской области переименуют город. Как он будет называться

Закон подписал Владимир Путин: в Ярославской области переименуют город. Как он будет называться

Опубликовали официальный документ

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9 комментариев

Переименования Ростова ждали не один год

Источник:

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Документ 28 декабря 2024 года разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

— Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий, — говорится в документе.

Также об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

— Президент России Владимир Владимирович Путин поставил финальную точку в вопросе переименования Ростова. Теперь один из древнейших городов России, духовный центр региона, хранитель богатейшего историко-культурного наследия официально стал Ростовом Великим! Глава государства подписал закон о переименовании города и тем самым юридически закрепил традиционное название, — говорится в посте главы региона.

Напомним, ранее 17 декабря, такое решение приняла Государственная дума России. Для официального переименования города было необходимо, чтобы закон утвердили сенаторы и президент.

Многие все эти годы многие называли Ростов в Ярославской области Великим. Но это определение не было закреплено в официальном названии. Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название велись несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно, но все-таки поддержали.

По инициативе губернатора Михаила Евраева Ярославская областная дума в августе 2024 года направила проект закона о переименовании Ростова в Госдуму, так как подобные вопросы решаются на федеральном уровне.

Ранее зампред ярославской облдумы Антон Капралов объяснял, что сделать Ростов Великий из Ростова пытались не меньше трех раз за последние 20 лет. Ростовцы и жители региона эту инициативу воспринимали неоднозначно.

Как вы относитесь к переименованию Ростова?

Положительно, давно пора!
А что от этого поменяется?
Мне без разницы, я там и не бывал
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Ростов Великий Президент Переименование города
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Комментарии
9
Гость
40 минут
Ростов Великий, как был Ростовом Великим, так им и остался. Жители города его так и называют - Ростов Великий. Лучше бы железнодорожную станцию переименовали из Ростов Ярославский в Ростов Великий. Величия в Ростове Великом нет никакого, одна лишь грязь и разруха.
Гость
1 час
А если бы изношенную коммунальную инфраструктуру города пообновить, то было бы и впрямь неплохо.
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