2 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Москвичей пугают ливнями и снегопадом. Чего ждать в Ярославле

Спойлер: кажется пора доставать пуховик

878
Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Центральную Россию накроют дожди. Ухудшение погоды связано с зарождением молодого циклона в барической ложбине над Балтийским морем.

«Он промчится за воскресенье и понедельник над Центральной Россией, описывая полукруг вокруг Москвы, начиная от Смоленской области через Брянскую и Тульскую, и уходя далее на северо-восток в район Костромы, принося похолодание и дожди, переходящие ночью в мокрый снег», — добавили специалисты центра «Фобос».

В столице в понедельник прогнозируется до 10–15 мм осадков за сутки. Ночью и утром дождь будет идти с мокрым снегом, который на земле будет таять.

Прогноз погоды в Ярославле

  • Днем 13 октября переменная облачность, сильный дождь, +5..+7°, ветер восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

  • 14 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем +3..+5°, ветер слабый.

  • 15 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем +2..+4°, ветер слабый.

  • 16 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +2..+4°, днем +4..+6°, ветер западный, умеренный.

Морально готовы к первому снегу?

Жду! Поскорее бы
Верните лето!
Мне без разницы
