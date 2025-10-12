Москвичей пугают ливнями и снегопадом. Чего ждать в Ярославле

Центральную Россию накроют дожди. Ухудшение погоды связано с зарождением молодого циклона в барической ложбине над Балтийским морем.
«Он промчится за воскресенье и понедельник над Центральной Россией, описывая полукруг вокруг Москвы, начиная от Смоленской области через Брянскую и Тульскую, и уходя далее на северо-восток в район Костромы, принося похолодание и дожди, переходящие ночью в мокрый снег», — добавили специалисты центра «Фобос».
В столице в понедельник прогнозируется до 10–15 мм осадков за сутки. Ночью и утром дождь будет идти с мокрым снегом, который на земле будет таять.
Прогноз погоды в Ярославле
Днем 13 октября переменная облачность, сильный дождь, +5..+7°, ветер восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.
14 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем +3..+5°, ветер слабый.
15 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем +2..+4°, ветер слабый.
16 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +2..+4°, днем +4..+6°, ветер западный, умеренный.
Морально готовы к первому снегу?