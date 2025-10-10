НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Кого коснутся изменения

В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Кого коснутся изменения

Сообщили в региональные власти

Изменятся налоги на землю и имущество

Изменятся налоги на землю и имущество

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Изменения коснутся жителей муниципальных округов. Об этом сообщили в региональном правительстве 10 октября.

«В результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет», — пояснили власти Ярославской области.

Дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ, сообщили в правительстве.

В Ярославской области действуют социальные льготы по местным налогам, которые предоставлены:

  • Героям Советского Союза;

  • Героям Российской Федерации;

  • полным кавалерам ордена Славы;

  • инвалидам;

  • ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;

  • ветеранам и инвалидам боевых действий;

  • гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

  • гражданам, участвующим в СВО;

  • многодетным семьям и одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей.

Они освобождаются от уплаты налогов в размере от 50 до 100%.

«Также сохраняются налоговые льготы инвестиционного характера, они направлены на поддержку резидентов территории опережающего развития, участников инвестиционных проектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, и представлены в Ярославле, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском округах», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Налог Недвижимость Правительство Ярославской области
Комментарии
7
Гость
23 минуты
А чем хуже участники трудового фронта,которым далеко за 90,,да бабули с дедулями за 80,которые своими дачами кормятся.Стыдно,обидно.Напрягается ситуация.Власти должны понять,на кого замахнулись…!
Гость
32 минуты
отток капитала и бизнеса уже очевиден
Читать все комментарии
