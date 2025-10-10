В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Кого коснутся изменения

Изменятся налоги на землю и имущество Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Изменения коснутся жителей муниципальных округов. Об этом сообщили в региональном правительстве 10 октября.

«В результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет», — пояснили власти Ярославской области.

Дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ, сообщили в правительстве.

В Ярославской области действуют социальные льготы по местным налогам, которые предоставлены: Героям Советского Союза;

Героям Российской Федерации;

полным кавалерам ордена Славы;

инвалидам;

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;

ветеранам и инвалидам боевых действий;

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

гражданам, участвующим в СВО;

многодетным семьям и одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей. Они освобождаются от уплаты налогов в размере от 50 до 100%.