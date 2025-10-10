В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Кого коснутся изменения

В Ярославской области поднимут налоги на землю и имущество. Изменения коснутся жителей муниципальных округов. Об этом сообщили в региональном правительстве 10 октября.
«В результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет», — пояснили власти Ярославской области.
Дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ, сообщили в правительстве.
В Ярославской области действуют социальные льготы по местным налогам, которые предоставлены:
Героям Советского Союза;
Героям Российской Федерации;
полным кавалерам ордена Славы;
инвалидам;
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
ветеранам и инвалидам боевых действий;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
гражданам, участвующим в СВО;
многодетным семьям и одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей.
Они освобождаются от уплаты налогов в размере от 50 до 100%.
«Также сохраняются налоговые льготы инвестиционного характера, они направлены на поддержку резидентов территории опережающего развития, участников инвестиционных проектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, и представлены в Ярославле, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском округах», — уточнили в правительстве Ярославской области.