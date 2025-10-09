Что скрывает пелена? Ярославль накрыл густой туман. Фото

Утром 9 октября Ярославль накрыл густой туман. В город пришло потепление.
«Страшно красиво! Утром выглянула в окно, подумала, что случилась какая-то коммунальная авария. А это туман», — поделилась читательница 76.RU.
Как ранее поясняли в Ярославском ЦГМС, туман образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух в атмосферу. Так водяные капли скапливаются в приземном слое атмосферы и снижают видимость.
В этом фоторепортаже показываем туманный и загадочный город.
Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», днем 9 октября ожидается малооблачная погода, +13… +15 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура — +7… +9 °C.
Ранее мы также публиковали прогноз погоды на ближайшую неделю. После потепления в Ярославской области ожидаются минусовые температуры.