НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Город Что скрывает пелена? Ярославль накрыл густой туман. Фото

Что скрывает пелена? Ярославль накрыл густой туман. Фото

Кадрами поделились читатели 76.RU

528
Ярославль накрыл густой туман утром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль накрыл густой туман утром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль накрыл густой туман утром

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 9 октября Ярославль накрыл густой туман. В город пришло потепление.

«Страшно красиво! Утром выглянула в окно, подумала, что случилась какая-то коммунальная авария. А это туман», — поделилась читательница 76.RU.

Как ранее поясняли в Ярославском ЦГМС, туман образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух в атмосферу. Так водяные капли скапливаются в приземном слое атмосферы и снижают видимость.

В этом фоторепортаже показываем туманный и загадочный город.

Волга спряталась за пеленой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолга спряталась за пеленой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волга спряталась за пеленой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть в тумане что-то мистическое | Источник: читатель 76.RUЕсть в тумане что-то мистическое | Источник: читатель 76.RU

Есть в тумане что-то мистическое

Источник:

читатель 76.RU

Словно кадр из фильмаа | Источник: читатель 76.RUСловно кадр из фильмаа | Источник: читатель 76.RU

Словно кадр из фильмаа

Источник:

читатель 76.RU

И что скрывает пелена? | Источник: читатель 76.RUИ что скрывает пелена? | Источник: читатель 76.RU

И что скрывает пелена?

Источник:

читатель 76.RU

Многие утром удивились густому туману | Источник: читатель 76.RUМногие утром удивились густому туману | Источник: читатель 76.RU

Многие утром удивились густому туману

Источник:

читатель 76.RU

Туман стал украшением осени | Источник: читатель 76.RUТуман стал украшением осени | Источник: читатель 76.RU

Туман стал украшением осени

Источник:

читатель 76.RU

Автомобилисты сбавили темп | Источник: читатель 76.RUАвтомобилисты сбавили темп | Источник: читатель 76.RU

Автомобилисты сбавили темп

Источник:

читатель 76.RU

Дорога в неизвестность | Источник: читатель 76.RUДорога в неизвестность | Источник: читатель 76.RU

Дорога в неизвестность

Источник:

читатель 76.RU

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», днем 9 октября ожидается малооблачная погода, +13… +15 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура — +7… +9 °C.

Ранее мы также публиковали прогноз погоды на ближайшую неделю. После потепления в Ярославской области ожидаются минусовые температуры.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Туман Прогноз погоды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
32 минуты
Что интересно: читатели делают фотографии гораздо лучше штатного фотографа
Гость
1 час
Синий туман, Похож на обман
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление