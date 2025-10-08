«Воздух сумеет прогреться»: в Центральную Россию придет аномальное тепло, а затем дожди и похолодание

Как изменится погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию придет потепление, а затем дожди и холод. Такой прогноз озвучили в центре «Фобос».

По данным экспертов, 8 октября станет самым теплым днем недели.

«В Москве сегодня существенные осадки маловероятны, и днём воздух сумеет прогреться до аномальных +14 °С. А с завтрашнего дня начнутся дожди. Вначале они будут слабыми, а с пятницы осадки усилятся, и к исходу недели в мегаполисе выпадет без малого 1/3 месячного объёма влаги, и дневная температура понизится до +9 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным «Гидрометцентра России», днем 8 октября воздух в Ярославской области прогреется до +12 °С, облачно, без осадков.

Ночью 9 октября +7 °С, временами небольшой дождь. Днем потеплеет до +13 °С, обойдется без осадков.

В ночь на 10 октября похолодает до +5 °С, а днем температура поднимется до +11 °С. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 11 октября +9 °С, без осадков. Днем потеплеет до +10 °С.