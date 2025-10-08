НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Ярославец умер в горах Абхазии
Сэкономить время и нервы на врачах
На лечение — на вертолете
Растрата миллионов
Сокращения в ЯрГЭТе
Завершение работы речных трамвайчиков
Средняя зарплата в Ярославской области
Афиша на октябрь
Осень «Воздух сумеет прогреться»: в Центральную Россию придет аномальное тепло, а затем дожди и похолодание

«Воздух сумеет прогреться»: в Центральную Россию придет аномальное тепло, а затем дожди и похолодание

Публикуем прогноз от экспертов центра «Фобос»

1 162
Как изменится погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменится погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменится погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию придет потепление, а затем дожди и холод. Такой прогноз озвучили в центре «Фобос».

По данным экспертов, 8 октября станет самым теплым днем недели.

«В Москве сегодня существенные осадки маловероятны, и днём воздух сумеет прогреться до аномальных +14 °С. А с завтрашнего дня начнутся дожди. Вначале они будут слабыми, а с пятницы осадки усилятся, и к исходу недели в мегаполисе выпадет без малого 1/3 месячного объёма влаги, и дневная температура понизится до +9 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным «Гидрометцентра России», днем 8 октября воздух в Ярославской области прогреется до +12 °С, облачно, без осадков.

Ночью 9 октября +7 °С, временами небольшой дождь. Днем потеплеет до +13 °С, обойдется без осадков.

В ночь на 10 октября похолодает до +5 °С, а днем температура поднимется до +11 °С. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 11 октября +9 °С, без осадков. Днем потеплеет до +10 °С.

Ночью 12 октября +7 °С, пройдут небольшие дожди, которые с перерывом сохранятся до самого вечера. Днем температура не изменится, +7 °С.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Центральная Россия Фобос Похолодание
Гость
46 минут
Как жаль, что лето не вернуть, Не вечно лето. Звезда заканчивает путь Тепла и света. Холодны стали вечера, Темнее ночи. Гулять до самого утра Никто не хочет. Уже не греет солнца луч, И пожелтели листья, Рисует осень тени туч Волшебной кистью. Идут холодные дожди, Белеют росы, Ноябрь уж где-то впереди – Пустите, просит...
Гость
1 час
Сами же пишете об аномальном тепле, а раньше говорили о глобальном потеплении. Почему прогнозы не всегда сбываются?
