Страшно красиво! Ярославль накрыло туманом. Показываем атмосферные фотографии

Утром 16 апреля Ярославль заволокло туманом. Горожане добирались до работы и учебы, наблюдая за жутким, но захватывающим природным явлением. Кажется, что Ярославль стал локацией для съемки триллера.
«Туман — это скопление в воздухе очень мелких капель, образующихся в результате охлаждения влажного воздуха. Снижает прозрачность атмосферы у поверхности земли», — ранее поясняли 76.RU в Ярославском ЦГМС.
Туман образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Это происходит из-за смешивания разных температур поверхности и атмосферы.
Наши читатели зря времени не теряли и запечатлели туманные улицы города. Публикуем мистический фоторепортаж.
Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в Центральной России, в регионах ожидается потепление. Мы публиковали подробный прогноз погоды в этом материале.