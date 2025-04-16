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Город фоторепортаж Страшно красиво! Ярославль накрыло туманом. Показываем атмосферные фотографии

Страшно красиво! Ярославль накрыло туманом. Показываем атмосферные фотографии

Горожане засняли природное явление

2 018
7 комментариев
Ярославль накрыл туман | Источник: читатель 76.RU / читатель 76.RUЯрославль накрыл туман | Источник: читатель 76.RU / читатель 76.RU

Ярославль накрыл туман

Источник:

читатель 76.RU / читатель 76.RU

Утром 16 апреля Ярославль заволокло туманом. Горожане добирались до работы и учебы, наблюдая за жутким, но захватывающим природным явлением. Кажется, что Ярославль стал локацией для съемки триллера.

«Туман — это скопление в воздухе очень мелких капель, образующихся в результате охлаждения влажного воздуха. Снижает прозрачность атмосферы у поверхности земли», — ранее поясняли 76.RU в Ярославском ЦГМС.

Туман образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Это происходит из-за смешивания разных температур поверхности и атмосферы.

Наши читатели зря времени не теряли и запечатлели туманные улицы города. Публикуем мистический фоторепортаж.

Которосль у стен музея-заповедника скрылась в густом тумане | Источник: Olga Ivanova / TelegramКоторосль у стен музея-заповедника скрылась в густом тумане | Источник: Olga Ivanova / Telegram

Которосль у стен музея-заповедника скрылась в густом тумане

Источник:

Olga Ivanova / Telegram

Солнце размыло в дымке | Источник: Olga Ivanova / TelegramСолнце размыло в дымке | Источник: Olga Ivanova / Telegram

Солнце размыло в дымке

Источник:

Olga Ivanova / Telegram

Соседние дома были еле видны | Источник: Светлана Силивакина / TelegramСоседние дома были еле видны | Источник: Светлана Силивакина / Telegram

Соседние дома были еле видны

Источник:

Светлана Силивакина / Telegram

Будто сцена из хоррора | Источник: Сергей Николаевич / TelegramБудто сцена из хоррора | Источник: Сергей Николаевич / Telegram

Будто сцена из хоррора

Источник:

Сергей Николаевич / Telegram

Здесь даже не видно, что под ногами | Источник: читатель с ником Н.С / TelegramЗдесь даже не видно, что под ногами | Источник: читатель с ником Н.С / Telegram

Здесь даже не видно, что под ногами

Источник:

читатель с ником Н.С / Telegram

На Волге была заметна белая пелена | Источник: Vladimir / TelegramНа Волге была заметна белая пелена | Источник: Vladimir / Telegram

На Волге была заметна белая пелена

Источник:

Vladimir / Telegram

Мост наполовину скрыт в тумане | Источник: Тимур / TelegramМост наполовину скрыт в тумане | Источник: Тимур / Telegram

Мост наполовину скрыт в тумане

Источник:

Тимур / Telegram

Кажется, что мост уходит в бесконечность | Источник: Тимур / TelegramКажется, что мост уходит в бесконечность | Источник: Тимур / Telegram

Кажется, что мост уходит в бесконечность

Источник:

Тимур / Telegram

Все-таки туман&nbsp;— живописное явление | Источник: читатель с ником Catherine Nope / TelegramВсе-таки туман&nbsp;— живописное явление | Источник: читатель с ником Catherine Nope / Telegram

Все-таки туман — живописное явление

Источник:

читатель с ником Catherine Nope / Telegram

К 8 утра туман рассеялся | Источник: читатель 76.RU / TelegramК 8 утра туман рассеялся | Источник: читатель 76.RU / Telegram

К 8 утра туман рассеялся

Источник:

читатель 76.RU / Telegram

В дымке можно разглядеть лучи солнца | Источник: Ольга / TelegramВ дымке можно разглядеть лучи солнца | Источник: Ольга / Telegram

В дымке можно разглядеть лучи солнца

Источник:

Ольга / Telegram

Вдали лишь пустота | Источник: читатель с ником oasis / TelegramВдали лишь пустота | Источник: читатель с ником oasis / Telegram

Вдали лишь пустота

Источник:

читатель с ником oasis / Telegram

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в Центральной России, в регионах ожидается потепление. Мы публиковали подробный прогноз погоды в этом материале.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Туман Погода Природное явление Река Волга
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Комментарии
7
Гость
16 апреля, 16:18
Фото Тимура с мостом офигенные. И у Ольги с деревьями очень эффектное. Спасибо.
Гость
16 апреля, 16:22
Туман на город бросил серую вуаль, Небрежно скрыв под нею горизонт. Огромный мир весь сжался, растворилась даль. Как будто всё накрыл огромный зонт. Его края спустились до земли. Исчезло всё, что было там вдали...
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