Страшно красиво! Ярославль накрыло туманом. Показываем атмосферные фотографии

Ярославль накрыл туман Источник: читатель 76.RU / читатель 76.RU











Утром 16 апреля Ярославль заволокло туманом. Горожане добирались до работы и учебы, наблюдая за жутким, но захватывающим природным явлением. Кажется, что Ярославль стал локацией для съемки триллера.

«Туман — это скопление в воздухе очень мелких капель, образующихся в результате охлаждения влажного воздуха. Снижает прозрачность атмосферы у поверхности земли», — ранее поясняли 76.RU в Ярославском ЦГМС.

Туман образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Это происходит из-за смешивания разных температур поверхности и атмосферы.

Наши читатели зря времени не теряли и запечатлели туманные улицы города. Публикуем мистический фоторепортаж.

Которосль у стен музея-заповедника скрылась в густом тумане Источник: Olga Ivanova / Telegram

Солнце размыло в дымке Источник: Olga Ivanova / Telegram

Соседние дома были еле видны Источник: Светлана Силивакина / Telegram

Будто сцена из хоррора Источник: Сергей Николаевич / Telegram

Здесь даже не видно, что под ногами Источник: читатель с ником Н.С / Telegram

На Волге была заметна белая пелена Источник: Vladimir / Telegram

Мост наполовину скрыт в тумане Источник: Тимур / Telegram

Кажется, что мост уходит в бесконечность Источник: Тимур / Telegram

Все-таки туман — живописное явление Источник: читатель с ником Catherine Nope / Telegram

К 8 утра туман рассеялся Источник: читатель 76.RU / Telegram

В дымке можно разглядеть лучи солнца Источник: Ольга / Telegram

Вдали лишь пустота Источник: читатель с ником oasis / Telegram