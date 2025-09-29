Вкладывался король недвижимости? Как в Ярославле появился ТРЦ в самом густонаселенном районе

Рассказываем, кто и как строил торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговые центры — одно из излюбленных мест жителей Ярославля для вылазок по выходным. И для этого необязательно ехать в центральную часть города. В середине нулевых комплексы стали появляться в столице Золотого кольца, словно грибы после дождя, и пришли на смену вещевым рынкам и локальным бутикам в каждом районе.

В этом выпуске публикуем историю строительства торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе.

«Рио» от «Ташира»

В 2008 году ООО «Ярославский авторемонтный комбинат» получило разрешение на строительство трехэтажного, с учетом цокольного, торгово-развлекательного комплекса на Тутаевском шоссе, 1. Часть земли находилась в собственности у компании, другой участок фирма арендовала.

Организация с непримечательным названием входит в знаменитую группу компаний «Ташир». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Указано, что Ярославский авторемонтный комбинат был образован в ноябре 2007 года и зарегистрирован в Ярославле. Правда позже фирма сменила прописку на московскую.

Торговый центр появился в Ярославле в 2011 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас у компании три владельца: 70% принадлежит калужскому ООО «Ташир Фонд», еще 20% — калужскому ООО «Бриз-Инвест». Остальными 10% распоряжается ООО «Ташир Капитал». Фирма также зарегистрирована в Калуге. Ею владеют Самвел и Этери Карапетян. Самвел Карапетян также имеет долю в ООО «Ташир Фонд». Этери Карапетян тоже была в списке владельцев компании, но в 2020 году ее доля в 40% перешла другим учредителям.

Основное направление работы Ярославского авторемонтного комбината по документам — «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». В 2024-м компания заработала 170,9 миллиона рублей. Дела у фирмы идут неплохо, после всех производственных расходов чистая прибыль составила 2,2 миллиона рублей. Однако эти показатели существенно ниже прошлогодних. Например, в 2023 году организация заработала 173,6 миллиона, получив прибыль в 18,6 миллиона.

Вложили миллионы долларов

Сам «Ташир» не скрывал, что инвестировал в строительство нового торгового центра в Ярославле. Это был уже второй «Рио», возведенный за счет группы компаний. Первый проект, позднее проданный и переименованный в «Шоколад», построили в 2008 году на Московском проспекте.

По информации, указанной на сайте компании «Ташир», общий объем инвестиций во второй проект составил 120 миллионов долларов. В примерном переводе на курс 2011 года — 3 миллиарда 642 миллиона рублей. По актуальному курсу — 10 миллиардов 78 миллионов 800 тысяч рублей.

Застройщик вложил в проект миллиарды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расчет инвесторов был таков: «Рио» решили расположить на стыке центра и Брагина — самого густонаселенного района Ярославля.

«В зоне охвата комплекса проживает более 350 тысяч человек. Торговый комплекс расположен в прекрасной транспортной доступности. Для удобства посетителей предусмотрен вместительный паркинг на 1200 машино-мест», — сообщили в группе компаний «Ташир».

Измененный проект и топовые арендаторы

В августе 2008 года компания получила необходимые документы и взялась за дело. Разрешение на строительство действовало до сентября 2013 года, но возвести громадину площадью 64 тысячи квадратных метров удалось за три года. Уже 8 июля 2011 года торговый центр открыл свои двери для покупателей.

За месяц до этого компания получила новое разрешение на строительство, но с тем же сроком действия. В документе были указаны изменения: общую площадь по проекту увеличили. При этом уменьшили зоны под торговые точки, места в кинозалах и кафе. А вот парковку расширили.

Проект торгового центра меняли перед вводом в эксплуатацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Рио» на Тутаевском стал не первым торговым центром в городе. К тому моменту работу наладили другие комплексы, а потому нужно было привлечь внимание потребителей чем-то особенным. И это удалось сделать. На тот момент «Рио» стал единственным в городе местом, где открыли свои двери Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, New Yorker, «Снежная королева», Forever 18. Помимо них, в торговом центре можно было посетить магазины известных брендов: «Л’Этуаль», Centro, Gloria Jeans, «Сити-обувь», O’stin, Chester и другие.

В новый торговый центр пришли бренды, которых до этого не было в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А самые большие площади заняли якорные арендаторы: гипермаркет «Лента», гипермаркет товаров для дома «Наш дом», супермаркет «М.Видео» и магазин «Спортмастер».

В развлекательной зоне посетителям предлагалось заглянуть в детский развлекательный центр, боулинг, бильярд, фудкорт на пять концепций и три ресторана. В наши дни посетители могут зайти в VR-арену, семейный парк развлечений, музей Эйнштейна и 7D-киноаттракцион.

Без перекуса посетители торгового центра тоже не останутся. На фудкорте второго этажа есть пять точек, где можно купить еду, еще одна расположена на первом этаже, и две — на цокольном.

В «Рио» до сих пор работает фудкорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Восемь лет торговый центр работал без проволочек. Однако в 2019 году прокуратура нашла нарушения правил эксплуатации эскалаторов в «Рио». Суть проблемы заключалась в том, что некое ООО «СоюзЭкспо» эксплуатировало четыре эскалатора и три траволатора без постановки на учет в Ростехнадзоре.

«Кроме того, выявлены нарушения при обслуживании и содержании подъемных механизмов эскалаторов», — рассказывали в прокуратуре Ярославской области.

В итоге руководителю компании внесли представление, а технического директора оштрафовали.

В торговом центре не сразу подготовили нужные документы для использования эскалаторов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто зарабатывает на аренде?

Судя по всему, делами в «Рио» до сих пор заведует ООО «СоюзЭкспо». Компания состоит в торгово-промышленной палате Ярославской области. Указано, что организация занимается сдачей площадей в аренду.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «СоюзЭкспо» было образовано в 2016 году и зарегистрировано в Москве. Директором компании является Владик Казарян. Большей частью «СоюзЭкспо» владеет ООО «Техсервис» — ярославская компания, принадлежащая Грайру Минасяну. Это бизнесмен, который выкупил недострой на Октябрьской площади в Ярославле.

Совладелец «СоюзЭкспо» — Армен Мкртчян. Последний, кстати, был одним из собственников ивановского ООО «Ташир Интерлайн». Компания ранее была исключена из реестра юрлиц.

Площади в торговом центре сдают в аренду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В плане финансов дела у «СоюзЭкспо» идут в гору. Выручка компании на конец 2024 года составила 359,7 миллиона рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 28,8 миллиона рублей.

Судя по схеме на сайте, в 2025-м в торгово-развлекательном центре самые большие площади занимают «Спортмастер», «Детский мир», гипермаркет «Лента», DNS и «М.Видео». Остальные павильоны снимают другие компании, среди которых в том числе есть Familia и Kari.

Интересно, что арендатором предлагают платные услуги по поиску персонала в их павильоны. На сайте «Рио» говорится, что стоимость подбора на одну вакансию составляет 1500 рублей.

«После зачисления денежных средств на счет исполнителя осуществляется подбор кандидата на вакансию: мы предоставляем трех кандидатов, соответствующих вашим требованиям. Срок выполнения — 10 рабочих дней», — говорится в предложении.

В «Рио», помимо обычных магазинов, оборудованы «островки» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит аренда в «Рио»

Данные о стоимости квадратных метров на территории торгового центра «Рио» компания публично не раскрывает. Однако в 2020 году на одном из тематических сайтов было размещено объявление о сдаче в аренду помещения площадью 400 квадратных метров на втором этаже. Тогда была указана стоимость в 280 тысяч рублей за месяц.

В июне 2025 года на одном из сайтов для публикации объявлений говорилось, что в аренду сдается помещение площадью 1000 квадратных метров без отделки на цокольном этаже. За него просили 1200 рублей за квадратный метр, то есть 1,2 миллиона рублей в месяц.