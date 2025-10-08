НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 758мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Открыли Комсомольский мост
Ярославна на «Мужском/Женском»
Ярославна снялась с Боней
Сэкономить время и нервы на врачах
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Ярославец умер в горах Абхазии
Афиша на октябрь
Город В Ярославле открыли новый пункт приема старых шин

В Ярославле открыли новый пункт приема старых шин

Где именно

390
Куда в Ярославле можно сдать старые шины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКуда в Ярославле можно сдать старые шины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Куда в Ярославле можно сдать старые шины

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 9 октября в Ярославле откроют временный пункт приема старых автомобильных покрышек. Сдать их можно будет на Костромском шоссе, 10. Правда, шины будут принимать только от физических лиц.

«Отработанные автомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасности, поэтому сдавать их нужно в специально отведенные места для дальнейшей утилизации», — сообщили в мэрии Ярославля.

Власти также напомнили, что в Ярославле и его окрестностях есть еще два пункта приема покрышек: на улице Гагарина, 60д и на улице Лесной, 1 в Кузнечихинском сельском округе. Однако сейчас они временно не работают из-за загруженности перерабатывающих предприятий.

«После переработки всех принятых шин прием от граждан возобновится», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что складирование изношенных покрышек в несанкционированных местах, а также использование их для благоустройства придомовой территории в Ярославле запрещено. Эти правила зафиксированы в обновленных правилах благоустройства.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Утилизация покрышек
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
много трындежа, а платят сколько? также как чистый город за стекло? 0р 00копиек? это вторсырье, за него нать платить, а то хитро притулились бесы.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление