В Ярославле открыли новый пункт приема старых шин

Куда в Ярославле можно сдать старые шины Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 9 октября в Ярославле откроют временный пункт приема старых автомобильных покрышек. Сдать их можно будет на Костромском шоссе, 10. Правда, шины будут принимать только от физических лиц.

«Отработанные автомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасности, поэтому сдавать их нужно в специально отведенные места для дальнейшей утилизации», — сообщили в мэрии Ярославля.

Власти также напомнили, что в Ярославле и его окрестностях есть еще два пункта приема покрышек: на улице Гагарина, 60д и на улице Лесной, 1 в Кузнечихинском сельском округе. Однако сейчас они временно не работают из-за загруженности перерабатывающих предприятий.

«После переработки всех принятых шин прием от граждан возобновится», — уточнили в городской администрации.