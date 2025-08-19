НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Ярославцев начнут штрафовать за шины на клумбах: как будут искать нарушителей

Ярославцев начнут штрафовать за шины на клумбах: как будут искать нарушителей

В мэрии ответили на актуальные вопросы жителей

853
17 комментариев
Благоустройсво шинами в Ярославле запретят с 1 сентября | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБлагоустройсво шинами в Ярославле запретят с 1 сентября | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Благоустройсво шинами в Ярославле запретят с 1 сентября

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября украшения дворов и клумб старыми шинами в Ярославле станет вне закона. Это связано с тем, что с начала осени в городе начнут действовать обновленные Правила благоустройства, в которых прописан запрет на использование покрышек в качестве элементов благоустройства. Уже сейчас на подъездах домов в районах Ярославля появляются объявления от управляющих компаний с требованием добровольно убрать все шины с газонов и детских площадок. В противном случае управдомы будут выкапывать покрышки самостоятельно.

Почему стало нельзя

Отработанные автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Они выделяют токсины, не разлагаются, легко воспламеняются. Такие предметы можно хранить на специально отведенных площадках с непроницаемой поверхностью.

Какое наказание предусмотрено

В мэрии Ярославля пояснили, что за шины во дворах будут наказывать по статье Административного кодекса Ярославской области «Сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн, установленных для соответствующих целей, в нарушение требований, установленных правилами благоустройства». По ней для нарушителей предусмотрен штраф:

  • для граждан — 3-4 тысячи рублей;

  • для должностных лиц — 30-40 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — 150-210 тысяч рублей.

Как будут находить нарушителей

Рейды по выявлению нарушений будут проводить административные комиссии. Если шины обнаружат на территории двора, то рублем накажут организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом — управдом или ТСЖ.

Куда сдать старые шины в Ярославле

Сдать отработанные покрышки ярославцы могут бесплатно в два пункта приема:

  • Ярославль, улица Гагарина, № 60д;

  • Ярославский муниципальный округ, Кузнечихинский сельский округ, улица Лесная, № 1 (недалеко от Яковлевского путепровода).

Также с сентября по ноябрь в каждом районе Ярославля пройдут акции по приему старых покрышек на утилизацию и переработку, будут работать мобильные пункты приема. О датах, времени и точном месте размещения таких площадок власти сообщат дополнительно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Экология Закон Мэрия Ярославля Шины
Комментарии
17
Гость
1 час
я правильно понимаю, что покрышки предлагают сдавать бесплатно, после чего их перерабатывают в крошку и отсыпают спортплощадки? а чьи мохнатые уши торчат в этой бизнес-схеме?)
Гость
46 минут
Класс опасности говорите )? А когда измельчают их, а их крошки делают покрытие детских площадок ? Сразу все всё забывают, ну да, ведь цветные плиточки совсем не похожи на круглые покрышки )) .
Читать все комментарии
