Ярославцев начнут штрафовать за шины на клумбах: как будут искать нарушителей

Благоустройсво шинами в Ярославле запретят с 1 сентября Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября украшения дворов и клумб старыми шинами в Ярославле станет вне закона. Это связано с тем, что с начала осени в городе начнут действовать обновленные Правила благоустройства, в которых прописан запрет на использование покрышек в качестве элементов благоустройства. Уже сейчас на подъездах домов в районах Ярославля появляются объявления от управляющих компаний с требованием добровольно убрать все шины с газонов и детских площадок. В противном случае управдомы будут выкапывать покрышки самостоятельно.

Почему стало нельзя

Отработанные автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Они выделяют токсины, не разлагаются, легко воспламеняются. Такие предметы можно хранить на специально отведенных площадках с непроницаемой поверхностью.

Какое наказание предусмотрено

В мэрии Ярославля пояснили, что за шины во дворах будут наказывать по статье Административного кодекса Ярославской области «Сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн, установленных для соответствующих целей, в нарушение требований, установленных правилами благоустройства». По ней для нарушителей предусмотрен штраф:

для граждан — 3-4 тысячи рублей;

для должностных лиц — 30-40 тысяч рублей;

для юридических лиц — 150-210 тысяч рублей.

Как будут находить нарушителей

Рейды по выявлению нарушений будут проводить административные комиссии. Если шины обнаружат на территории двора, то рублем накажут организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом — управдом или ТСЖ.

Куда сдать старые шины в Ярославле

Сдать отработанные покрышки ярославцы могут бесплатно в два пункта приема:

Ярославль, улица Гагарина, № 60д;

Ярославский муниципальный округ, Кузнечихинский сельский округ, улица Лесная, № 1 (недалеко от Яковлевского путепровода).