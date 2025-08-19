Ярославцев начнут штрафовать за шины на клумбах: как будут искать нарушителей

С 1 сентября украшения дворов и клумб старыми шинами в Ярославле станет вне закона. Это связано с тем, что с начала осени в городе начнут действовать обновленные Правила благоустройства, в которых прописан запрет на использование покрышек в качестве элементов благоустройства. Уже сейчас на подъездах домов в районах Ярославля появляются объявления от управляющих компаний с требованием добровольно убрать все шины с газонов и детских площадок. В противном случае управдомы будут выкапывать покрышки самостоятельно.
Почему стало нельзя
Отработанные автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Они выделяют токсины, не разлагаются, легко воспламеняются. Такие предметы можно хранить на специально отведенных площадках с непроницаемой поверхностью.
Какое наказание предусмотрено
В мэрии Ярославля пояснили, что за шины во дворах будут наказывать по статье Административного кодекса Ярославской области «Сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн, установленных для соответствующих целей, в нарушение требований, установленных правилами благоустройства». По ней для нарушителей предусмотрен штраф:
для граждан — 3-4 тысячи рублей;
для должностных лиц — 30-40 тысяч рублей;
для юридических лиц — 150-210 тысяч рублей.
Как будут находить нарушителей
Рейды по выявлению нарушений будут проводить административные комиссии. Если шины обнаружат на территории двора, то рублем накажут организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом — управдом или ТСЖ.
Куда сдать старые шины в Ярославле
Сдать отработанные покрышки ярославцы могут бесплатно в два пункта приема:
Ярославль, улица Гагарина, № 60д;
Ярославский муниципальный округ, Кузнечихинский сельский округ, улица Лесная, № 1 (недалеко от Яковлевского путепровода).
Также с сентября по ноябрь в каждом районе Ярославля пройдут акции по приему старых покрышек на утилизацию и переработку, будут работать мобильные пункты приема. О датах, времени и точном месте размещения таких площадок власти сообщат дополнительно.