«Нам ничего не оставили»: в спальном районе Ярославля огородили площадку под новостройку — репортаж

Площадку под новое строительство огородили посреди давно существующего квартала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле посреди давно существующей жилой застройки хотят поставить новый дом. Строительство запланировано между девятиэтажкой № 12 корпус 3 по улице Труфанова и пятиэтажкой № 24 по проспекту Дзержинского. Местные жители были в шоке, когда в сентябре зеленую зону рядом с их домами начали огораживать забором.

«Мы сами эти деревья сажали»

«Мы с 1972 года живем здесь. На месте стройки всегда была зеленая зона. Мы сами эти деревья когда-то сажали. В последние годы здесь также располагалась детская площадка, лавочки, контейнерная площадка. Сейчас мусорные баки перенесли. А всю зеленую зону вместе с детской площадкой обнесли забором. Нам ничего не оставили! Скоро вместо деревьев будем на окна нового дома смотреть!» — возмутилась жительница дома № 12 корпус 3 на улице Труфанова Валентина Григорьевна.

Жители возмущены, что у них под окнами построят еще один дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пятиэтажке, окна которой также выходят на стройку, негодуют не меньше.

«Начнут строить — у нас дом, может, вообще сложиться. Он 1968 года постройки! И коммунальные сети старые — выдержат ли нагрузку в виде нового дома?» — перечисляет минусы Олеся Голованова.

Люди опасаются за сохранность своих домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С ней согласна соседка — Марина Поминова.

«Тогда уж сносили бы эти дома, как в Москве, и строили новые. Мы не довольны!» — говорит женщина.

Люди жалуются, что никаких собраний, где бы спросили их мнение по поводу стройки, не проводилось. О том, что по соседству появится новое здание, многие узнали из соцсетей.

Валентина Григорьевна говорит, что после того, как новость облетела их дом, жители собирались, намеревались писать жалобы в разные инстанции.

«Но кто нас слушает-то?» — обреченно отмахнулась женщина.

Внутри строительного забора оказались детская и спортивная площадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стройку запланировали еще в 2009 году

На наш запрос по поводу новой стройки в мэрии Ярославля ответили, что жилой дом здесь был запланирован давно. Место для строительства было внесено в проекте планировки микрорайона № 5, в состав которого входит указанная территория, еще в 2009 году. Причем тогда его выносили на обсуждение жителей.

«Обращаем внимание, что документация по планировке территории до ее утверждения подлежит обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях, где все заинтересованные лица могут внести свои предложения», — отметили в городской администрации.

В 2020 году нашелся застройщик, который решил построить здесь дом, — компания «Стройиндустрия». Тогда участок площадью 4500 кв. метров фирме отдали в аренду без торгов. Как пояснили в мэрии Ярославля, основанием для этого стало распоряжение губернатора Ярославской области (тогда главой региона был Дмитрий Миронов. — Прим. Ред.). В мэрии добавили, что целью была реализация масштабного инвестиционного проекта.

В Министерстве строительства Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что застройщик стал участником программы поддержки обманутых дольщиков.

«Компания ранее завершила строительство проблемного жилого дома», — уточнили в Минстрое.

В мэрии сообщили, что дом строится законно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участок был предоставлен в аренду для строительства до декабря 2026 года. Однако в 2021 году появилось дополнительное соглашение между мэрией и застройщиком, которое продляло срок пользования землей до декабря 2029 года.

В октябре 2022 года арендатором участка стало ООО «Строй Инвест» — дочерняя компания фирмы «Стройиндустрия». В январе 2025 года, как сообщили в мэрии Ярославля, ООО «Строй Инвест» изменило наименование на ООО «СЗ „КЖ У прудов“. Собственно, это название сейчас и указано в паспорте объекта на ограждении стройки.

В 2023 году застройщик получил разрешение на строительство.

«Срок разрешения — до 4 сентября 2029 года», — уточнили в Минстрое.

В мэрии считают, что многие опасения жителей беспочвенны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти подчеркнули, что проект получил положительное заключение экспертизы. А значит строительство объекта не нарушает никакие законы о градостроительной деятельности, технические регламенты, санитарные и экологические нормы. Соответственно опасения жителей соседних домов о том, что новостройка нарушит инсоляцию или навредит существующим коммунальным сетям, не имеют основания.

Также по данным мэрии Ярославля, после введения дома в эксплуатацию не будут превышены нормативы по обеспечению жильцов необходимой социальной инфраструктурой — больницами, садиками, школами и т. п. Расчеты по этим показателям проводились еще при утверждении проекта планировки микрорайона № 5 в 2009 году.

Что говорит застройщик

Комментарий по ситуации порталу 76.RU дали в самой «СЗ „ЖК У прудов“. Там подчеркнули, что одной из задач при строительстве дома для строителей является забота о комфорте жителей нового и окружающих домов.

«На этой площадке появится современный семиэтажный дом, состоящий из 130 квартир. Здание будет выполнено из качественного керамического кирпича и украшено витражными окнами. Дом будет иметь П-образную форму, что обеспечит удобное расположение квартир и внутренний двор», — рассказали порталу 76.RU в компании-застройщике.

Также в «СЗ „ЖК У прудов“ уточнили, что при строительстве будут применяться экологически чистые материалы и технологии, минимизирующие уровень шума.

«Фундамент дома будет ленточным, из сборного железобетона, что исключает необходимость забивки свай», — пояснили в ООО «СЗ „ЖК У прудов“.

Новый дом будет располагаться по соседству с этой девятиэтажкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Территорию вокруг новостройки благоустроят. Здесь сохранят часть существующих зеленых насаждений. Кроме того, вокруг дома появится новое уличное освещение. Для жителей будет оборудована современная детская площадка, зона для отдыха и занятий спортом, асфальтированная парковка.

«Таким образом, территория, которая сейчас выглядит неухоженной, превратится в современный, безопасный и комфортный район с развитой инфраструктурой», — заключили в компании «СЗ „ЖК У прудов“.

Ожидается, что период строительства займет около полутора лет.

По информации сервиса «Контур. Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик „ЖК „У Прудов“ было образовано в 2021 году, зарегистрировано в Ярославле. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель и генеральный директор — Михаил Автономов. Также он является индивидуальным предпринимателем, работающим в сфере строительства, владельцем костромской компании, занимающейся недвижимостью „Ла фамилья“ (чистая прибыль за 2024 год — 3,6 млн. рублей), ярославской строительной компании „Специализированный Застройщик „М2М“ (чистая прибыль за 2024 год — 118,3 млн. рублей). Последняя является застройщиком жилого комплекса „Финитiми“ в Ярославле (2-й Брагинский проезд, д. 22), строящегося дома в Угличе (Ленинское шоссе 15/2).