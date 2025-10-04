Мерзкие запахи и дырявый пол: показываем изнутри памятник в Ярославле, которому 145 лет

Что внутри заброшенного здания казарм в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни пойди в Ярославле — наткнешься на что-то интересное. В этот раз мы добрались до улицы 1905 года, которая окружена разваливающимися памятниками. Это самая окраина Брагина.

Одно из зданий, самое громоздкое, — казармы для рабочих Норской мануфактуры, которое построили в 1880 году. Объект сделан из кирпича, внутри ранее было три этажа коммунальных квартир. Сейчас памятник с арочными окнами и длинными коридорами стоит никому не нужный.

Расселили дом в 2024 году, 117 ярославцев переехали в более комфортное жилье. В том же году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На запрос 76.RU о будущем памятника в мэрии ответили следующее.

«Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен. Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, с учетом действующего законодательства, выполняются мероприятия, связанные с дальнейшей судьбой дома: объект запланирован к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля».

Вековой памятник стал для некоторых горожан лишь местом, чтобы справить нужду, пожечь костер или найти что-то металлическое в развалинах. На входе в нос пробивается палитра мерзких запахов. Ступать куда-либо — риск, в некоторых местах пол проминается. Но всё это не смущает местных подростков, которые продолжают изучать руины бывших казарм.

В фоторепортаже показываем, что сейчас внутри казарм для рабочих Норской мануфактуры.

Часть окон замурована Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через разбитые окна любознательные горожане залезают внутрь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ни единого целого окна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри хаос Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через дыры в полу проложены хлипкие доски Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сверху лишь крыша, никаких пролетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых дверях проглядываются оставленные вещи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От лестницы остался четкий контур из ржавчины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не всю мебель разобрали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходы в коридоры были в виде арок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна частично заколочены фанерой, поэтому света внутри мало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От этажей уцелели лишь арки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди до сих пор рыскают по локации в поисках ценного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но кажется, что найти здесь можно только неприятный запах и кучи мусора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юля, наверное, рада такому рисунку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь была детская Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас же детские игрушки выглядят пугающе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь жили люди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через здание проходят коммуникации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного — старая газета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Свисшие обои словно занавес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В заброшке осталось много детских вещей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра, пробитая балкой, словно говорит: «Не ходи сюда» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вандалы практически полностью уничтожили здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU