Мерзкие запахи и дырявый пол: показываем изнутри памятник в Ярославле, которому 145 лет

Куда ни пойди в Ярославле — наткнешься на что-то интересное. В этот раз мы добрались до улицы 1905 года, которая окружена разваливающимися памятниками. Это самая окраина Брагина.
Одно из зданий, самое громоздкое, — казармы для рабочих Норской мануфактуры, которое построили в 1880 году. Объект сделан из кирпича, внутри ранее было три этажа коммунальных квартир. Сейчас памятник с арочными окнами и длинными коридорами стоит никому не нужный.
Расселили дом в 2024 году, 117 ярославцев переехали в более комфортное жилье. В том же году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На запрос 76.RU о будущем памятника в мэрии ответили следующее.
«Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен. Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, с учетом действующего законодательства, выполняются мероприятия, связанные с дальнейшей судьбой дома: объект запланирован к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля».
Вековой памятник стал для некоторых горожан лишь местом, чтобы справить нужду, пожечь костер или найти что-то металлическое в развалинах. На входе в нос пробивается палитра мерзких запахов. Ступать куда-либо — риск, в некоторых местах пол проминается. Но всё это не смущает местных подростков, которые продолжают изучать руины бывших казарм.
В фоторепортаже показываем, что сейчас внутри казарм для рабочих Норской мануфактуры.
Ранее мы также публиковали фоторепортаж из заброшенной базы отдыха под Ярославлем.