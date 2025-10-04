НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мерзкие запахи и дырявый пол: показываем изнутри памятник в Ярославле, которому 145 лет

Фоторепортаж из заброшенных казарм Норской мануфактуры

724
Что внутри заброшенного здания казарм в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто внутри заброшенного здания казарм в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что внутри заброшенного здания казарм в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни пойди в Ярославле — наткнешься на что-то интересное. В этот раз мы добрались до улицы 1905 года, которая окружена разваливающимися памятниками. Это самая окраина Брагина.

Одно из зданий, самое громоздкое, — казармы для рабочих Норской мануфактуры, которое построили в 1880 году. Объект сделан из кирпича, внутри ранее было три этажа коммунальных квартир. Сейчас памятник с арочными окнами и длинными коридорами стоит никому не нужный.

Расселили дом в 2024 году, 117 ярославцев переехали в более комфортное жилье. В том же году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На запрос 76.RU о будущем памятника в мэрии ответили следующее.

«Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен. Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, с учетом действующего законодательства, выполняются мероприятия, связанные с дальнейшей судьбой дома: объект запланирован к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ярославля».

Вековой памятник стал для некоторых горожан лишь местом, чтобы справить нужду, пожечь костер или найти что-то металлическое в развалинах. На входе в нос пробивается палитра мерзких запахов. Ступать куда-либо — риск, в некоторых местах пол проминается. Но всё это не смущает местных подростков, которые продолжают изучать руины бывших казарм.

В фоторепортаже показываем, что сейчас внутри казарм для рабочих Норской мануфактуры.

Часть окон замурована | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть окон замурована | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть окон замурована

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через разбитые окна любознательные горожане залезают внутрь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез разбитые окна любознательные горожане залезают внутрь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через разбитые окна любознательные горожане залезают внутрь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ни единого целого окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНи единого целого окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ни единого целого окна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри хаос | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри хаос | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри хаос

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через дыры в полу проложены хлипкие доски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез дыры в полу проложены хлипкие доски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через дыры в полу проложены хлипкие доски

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сверху лишь крыша, никаких пролетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСверху лишь крыша, никаких пролетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сверху лишь крыша, никаких пролетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых дверях проглядываются оставленные вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ некоторых дверях проглядываются оставленные вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых дверях проглядываются оставленные вещи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От лестницы остался четкий контур из ржавчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт лестницы остался четкий контур из ржавчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От лестницы остался четкий контур из ржавчины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не всю мебель разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе всю мебель разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не всю мебель разобрали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходы в коридоры были в виде арок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроходы в коридоры были в виде арок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходы в коридоры были в виде арок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна частично заколочены фанерой, поэтому света внутри мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна частично заколочены фанерой, поэтому света внутри мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна частично заколочены фанерой, поэтому света внутри мало

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От этажей уцелели лишь арки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт этажей уцелели лишь арки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От этажей уцелели лишь арки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди до сих пор рыскают по локации в поисках ценного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди до сих пор рыскают по локации в поисках ценного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди до сих пор рыскают по локации в поисках ценного

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но кажется, что найти здесь можно только неприятный запах и кучи мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо кажется, что найти здесь можно только неприятный запах и кучи мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но кажется, что найти здесь можно только неприятный запах и кучи мусора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юля, наверное, рада такому рисунку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮля, наверное, рада такому рисунку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юля, наверное, рада такому рисунку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь была детская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то здесь была детская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь была детская

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас же детские игрушки выглядят пугающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас же детские игрушки выглядят пугающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас же детские игрушки выглядят пугающе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь жили люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то здесь жили люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь жили люди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через здание проходят коммуникации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез здание проходят коммуникации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через здание проходят коммуникации

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного&nbsp;— старая газета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз интересного&nbsp;— старая газета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного — старая газета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Свисшие обои словно занавес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвисшие обои словно занавес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Свисшие обои словно занавес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В заброшке осталось много детских вещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ заброшке осталось много детских вещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В заброшке осталось много детских вещей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра, пробитая балкой, словно говорит: «Не ходи сюда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДыра, пробитая балкой, словно говорит: «Не ходи сюда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра, пробитая балкой, словно говорит: «Не ходи сюда»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вандалы практически полностью уничтожили здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВандалы практически полностью уничтожили здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вандалы практически полностью уничтожили здание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали фоторепортаж из заброшенной базы отдыха под Ярославлем.

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комментарии
3
Инженер1
33 минуты
Чугунную лестнице сдали в металлолом?
Гость
1 час
скрепно и очень по-ярославски
Читать все комментарии
