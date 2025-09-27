НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не хватает только зомби: показываем заброшенную базу отдыха под Ярославлем, где можно снять фильм

Не хватает только зомби: показываем заброшенную базу отдыха под Ярославлем, где можно снять фильм

Темные коридоры и потрескавшиеся стены создают особую таинственную атмосферу

416
Фотографии заброшенной базы отдыха под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФотографии заброшенной базы отдыха под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотографии заброшенной базы отдыха под Ярославлем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем нашлась идеальная локация для съемок фильма про постапокалипсис. База отдыха, когда-то принимавшая семьи трудящихся Ярославского завода топливной аппаратуры, стоит заброшенной более 10 лет. Она закрылась в начале 2011 года, когда владеющую ей компанию признали банкротом.

Судя по тому, что удалось увидеть, в комплексе имеются бассейн, актовый зал с кинотеатром, столовая и обеденный зал, четыре этажа жилых помещений, офисные и хозяйственные помещения. Большинство зданий пустуют. Для полного антуража не хватает разве что бродящих вокруг здания зомби.

Предлагаем вместе прогуляться по коридорам заброшенной базы отдыха, которая может стать съемочной площадкой.

На территории отдыхали еще в 70-е | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории отдыхали еще в 70-е | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории отдыхали еще в 70-е

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный вход зарос высокой травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный вход зарос высокой травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный вход зарос высокой травой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти все окна выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочти все окна выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти все окна выбиты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри темно, под ногами лопается плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри темно, под ногами лопается плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри темно, под ногами лопается плитка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все номера пустые, проводка вырвана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе номера пустые, проводка вырвана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все номера пустые, проводка вырвана

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Базу закрыли после 2011 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБазу закрыли после 2011 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Базу закрыли после 2011 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С бассейна снята вся плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС бассейна снята вся плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С бассейна снята вся плитка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое интересное место&nbsp;— коридор из жилых помещений в корпус со столовой и актовым залом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое интересное место&nbsp;— коридор из жилых помещений в корпус со столовой и актовым залом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое интересное место — коридор из жилых помещений в корпус со столовой и актовым залом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лепнина облезла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛепнина облезла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лепнина облезла

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридор кажется жутким | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридор кажется жутким | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридор кажется жутким

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В хозяйственных помещениях практически нет окон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ хозяйственных помещениях практически нет окон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В хозяйственных помещениях практически нет окон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах остались старые надписи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стенах остались старые надписи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах остались старые надписи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Атмосфера кабинета бухгалтерии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАтмосфера кабинета бухгалтерии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Атмосфера кабинета бухгалтерии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А на столе куча всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА на столе куча всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А на столе куча всего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо документов и журналов, на столе лежал фотоальбом с отдыхающими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо документов и журналов, на столе лежал фотоальбом с отдыхающими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо документов и журналов, на столе лежал фотоальбом с отдыхающими

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, словно в тени кто-то скрывается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, словно в тени кто-то скрывается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, словно в тени кто-то скрывается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного&nbsp;— холодильные камеры для продуктов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз интересного&nbsp;— холодильные камеры для продуктов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного — холодильные камеры для продуктов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выглядит как одиночная камера в тюрьме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыглядит как одиночная камера в тюрьме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выглядит как одиночная камера в тюрьме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Краска медленно слезает с металла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКраска медленно слезает с металла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Краска медленно слезает с металла

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь был обеденный зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА здесь был обеденный зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь был обеденный зал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На потолке стали пробиваться растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа потолке стали пробиваться растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На потолке стали пробиваться растения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На кухне еще остались плиты и печи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кухне еще остались плиты и печи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На кухне еще остались плиты и печи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше здесь был запах котлет, а сейчас&nbsp;— сырости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше здесь был запах котлет, а сейчас&nbsp;— сырости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше здесь был запах котлет, а сейчас — сырости

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая часть обеденного зала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторая часть обеденного зала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая часть обеденного зала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перемещаемся в актовый зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеремещаемся в актовый зал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перемещаемся в актовый зал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед входом стоят кресла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред входом стоят кресла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед входом стоят кресла

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал был небольшим, но сюда легко поместятся пару десятков зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗал был небольшим, но сюда легко поместятся пару десятков зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал был небольшим, но сюда легко поместятся пару десятков зрителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Экран для фильмов разорван в клочья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭкран для фильмов разорван в клочья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Экран для фильмов разорван в клочья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Столовая и кинозал разделены решеткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоловая и кинозал разделены решеткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столовая и кинозал разделены решеткой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На двери еще висит расписание столовой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа двери еще висит расписание столовой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На двери еще висит расписание столовой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то оставил в санузле стул | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то оставил в санузле стул | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то оставил в санузле стул

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На лестницах атмосферно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа лестницах атмосферно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На лестницах атмосферно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Приятная геометрия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриятная геометрия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приятная геометрия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории есть еще одно строение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории есть еще одно строение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории есть еще одно строение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В нём совсем пусто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ нём совсем пусто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В нём совсем пусто

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также показывали, как выглядит микрорайон-призрак «Новый Ярославль». Его начали возводить в 2014 году, однако работы так и не были закончены.

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Заброшка Заброшенные места Заброшенное здание
Комментарии
5
Гость
19 минут
Евраев увеличил налоги на недвижимость, таких заброшек будет больше, бизнеса будет меньше, население будет сокращаться
Гость
19 минут
Бензнадёга , точка , РУ
Читать все комментарии
