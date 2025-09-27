Не хватает только зомби: показываем заброшенную базу отдыха под Ярославлем, где можно снять фильм

Под Ярославлем нашлась идеальная локация для съемок фильма про постапокалипсис. База отдыха, когда-то принимавшая семьи трудящихся Ярославского завода топливной аппаратуры, стоит заброшенной более 10 лет. Она закрылась в начале 2011 года, когда владеющую ей компанию признали банкротом.
Судя по тому, что удалось увидеть, в комплексе имеются бассейн, актовый зал с кинотеатром, столовая и обеденный зал, четыре этажа жилых помещений, офисные и хозяйственные помещения. Большинство зданий пустуют. Для полного антуража не хватает разве что бродящих вокруг здания зомби.
Предлагаем вместе прогуляться по коридорам заброшенной базы отдыха, которая может стать съемочной площадкой.
Ранее мы также показывали, как выглядит микрорайон-призрак «Новый Ярославль». Его начали возводить в 2014 году, однако работы так и не были закончены.