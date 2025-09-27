Не хватает только зомби: показываем заброшенную базу отдыха под Ярославлем, где можно снять фильм

Фотографии заброшенной базы отдыха под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем нашлась идеальная локация для съемок фильма про постапокалипсис. База отдыха, когда-то принимавшая семьи трудящихся Ярославского завода топливной аппаратуры, стоит заброшенной более 10 лет. Она закрылась в начале 2011 года, когда владеющую ей компанию признали банкротом.

Судя по тому, что удалось увидеть, в комплексе имеются бассейн, актовый зал с кинотеатром, столовая и обеденный зал, четыре этажа жилых помещений, офисные и хозяйственные помещения. Большинство зданий пустуют. Для полного антуража не хватает разве что бродящих вокруг здания зомби.

Предлагаем вместе прогуляться по коридорам заброшенной базы отдыха, которая может стать съемочной площадкой.

На территории отдыхали еще в 70-е Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный вход зарос высокой травой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти все окна выбиты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри темно, под ногами лопается плитка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все номера пустые, проводка вырвана Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Базу закрыли после 2011 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С бассейна снята вся плитка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое интересное место — коридор из жилых помещений в корпус со столовой и актовым залом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лепнина облезла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридор кажется жутким Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В хозяйственных помещениях практически нет окон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах остались старые надписи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Атмосфера кабинета бухгалтерии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А на столе куча всего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо документов и журналов, на столе лежал фотоальбом с отдыхающими Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, словно в тени кто-то скрывается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из интересного — холодильные камеры для продуктов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выглядит как одиночная камера в тюрьме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Краска медленно слезает с металла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь был обеденный зал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На потолке стали пробиваться растения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На кухне еще остались плиты и печи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше здесь был запах котлет, а сейчас — сырости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая часть обеденного зала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перемещаемся в актовый зал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед входом стоят кресла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал был небольшим, но сюда легко поместятся пару десятков зрителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Экран для фильмов разорван в клочья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столовая и кинозал разделены решеткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На двери еще висит расписание столовой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то оставил в санузле стул Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На лестницах атмосферно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приятная геометрия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории есть еще одно строение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В нём совсем пусто Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU