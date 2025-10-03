НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дорожки битые, карусели пугающие: публикуем обзор популярного ярославского парка

Дорожки битые, карусели пугающие: публикуем обзор популярного ярославского парка

Парк «Нефтяник» планируют отремонтировать в 2027 году

482
Какие аттракционы и развлечения есть в парке «Нефтяник» в Ярославле — обзор

Какие аттракционы и развлечения есть в парке «Нефтяник» в Ярославле — обзор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк «Нефтяник» — одно из излюбленных мест жителей Ярославля. Зеленая зона находится на Московском проспекте со стороны Красноперекопского района, неподалеку от одноименного ДК. Сюда на прогулки приходят мамы с колясками, студенты занимаются спортом, а любители умиротворения садятся на лавки возле пруда и созерцают.

Но как бы атмосферно в парке не было, он требует ремонта. Горожане намекают: пора обновить дорожное покрытие. На вопросы жителей в мэрии ранее отвечали, что через два года запланирован ремонт.

«Ремонт асфальтового покрытия на указанной в обращении дорожке планируется включить в мероприятия по благоустройству парка „Нефтяник“ на 2027 год», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В фоторепортаже показываем, как выглядит популярный парк в Ярославле, который ждет ремонта.

Осенью прогулки в парке особенно красивые

Осенью прогулки в парке особенно красивые

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо прогулок, в парке занимаются спортом

Помимо прогулок, в парке занимаются спортом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть даже футбольное поле

Есть даже футбольное поле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что восемь лет назад в парке завершили работы по масштабному обновлению. В 2018 году там поставили новенькие тренажеры и веревочные лабиринты, сделали парковку для колясок, домики с игрушками и развлечениями. Уже в 2020 году в зеленой зоне вновь объявили о ремонте центрального входа, детской площадки и центральной пешеходной дорожки. На этот раз вложили 20 миллионов рублей, финансирование выделяли из бюджета Ярославской области по губернаторской программе «Решаем вместе!». Правда, после зимы дорожки начали разваливаться.

Для детей установлены детские площадки

Для детей установлены детские площадки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У этой площадки покрытие будет получше

У этой площадки покрытие будет получше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Корабль пора покрасить

Корабль пора покрасить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Слово «надежно» не подходит к этой фотографии

Слово «надежно» не подходит к этой фотографии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо площадок имеются карусели

Помимо площадок имеются карусели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цены на аттракционы в парке «Нефтяник» указаны на кассе

Цены на аттракционы в парке «Нефтяник» указаны на кассе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Экстремальных аттракционов нет

Экстремальных аттракционов нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшое колесо обозрения

Есть небольшое колесо обозрения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые карусели наводят ужас своим внешним видом

Некоторые карусели наводят ужас своим внешним видом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории есть контактный зоопарк

На территории есть контактный зоопарк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через стекло видно сурикатов

Через стекло видно сурикатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть дорожек разваливается

Часть дорожек разваливается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя центральная дорожка пока в хорошем состоянии

Хотя центральная дорожка пока в хорошем состоянии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже разметка для велосипедов есть

Даже разметка для велосипедов есть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Туалет не бесплатный. Вход стоит 25 рублей

Туалет не бесплатный. Вход стоит 25 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работники стараются наводить красоту с помощью цветов

Работники стараются наводить красоту с помощью цветов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие гуляют вокруг пруда

Многие гуляют вокруг пруда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно и на катамаране прокатиться

Можно и на катамаране прокатиться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Или на тарзанке

Или на тарзанке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Виды здесь красивые. Отличное место для спокойной прогулки

Виды здесь красивые. Отличное место для спокойной прогулки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В пруду плавают утки

В пруду плавают утки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот людям купаться запрещено

А вот людям купаться запрещено

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали обзор на Бутусовский парк в центре города.

Как вам парк Нефтяников?

Лучший парк Ярославля
Привести в порядок — и будет супер
Скучное место
Свое мнение выскажу в комментариях
Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Парк Благоустройство
Комментарии
10
Гость
1 час
Извините но город Ярославль превратился в перевалочную базу воровства, коррупции
Гость
1 час
Парк убитый в хлам, съездите в Сергиев Посад и увидите там такой же Парк, в разы лучше и пруд чище а также Экологически чистый пруд, а это уничтожение территории которая была, озеления не какого, уборки никакой от слова совсем, не мэрия не чиновники на своих пятых точках не видят дальше своего носа нечего, за продавать исторические здания по рублю, это норма, а чтоб облагородить у власти ума не хватает, они лучше уничтожат центральную часть города в плитку, придумают платные парковки, и перекроют весь центр города, и купят себе построят правительственный квартал центр, 🏙️, позор чиновникам Ярославля позорище,ворам коррупционерам грабящим древний русский город золотого кольца
Читать все комментарии
