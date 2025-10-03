Дорожки битые, карусели пугающие: публикуем обзор популярного ярославского парка

Парк «Нефтяник» — одно из излюбленных мест жителей Ярославля. Зеленая зона находится на Московском проспекте со стороны Красноперекопского района, неподалеку от одноименного ДК. Сюда на прогулки приходят мамы с колясками, студенты занимаются спортом, а любители умиротворения садятся на лавки возле пруда и созерцают.
Но как бы атмосферно в парке не было, он требует ремонта. Горожане намекают: пора обновить дорожное покрытие. На вопросы жителей в мэрии ранее отвечали, что через два года запланирован ремонт.
«Ремонт асфальтового покрытия на указанной в обращении дорожке планируется включить в мероприятия по благоустройству парка „Нефтяник“ на 2027 год», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.
В фоторепортаже показываем, как выглядит популярный парк в Ярославле, который ждет ремонта.
Напомним, что восемь лет назад в парке завершили работы по масштабному обновлению. В 2018 году там поставили новенькие тренажеры и веревочные лабиринты, сделали парковку для колясок, домики с игрушками и развлечениями. Уже в 2020 году в зеленой зоне вновь объявили о ремонте центрального входа, детской площадки и центральной пешеходной дорожки. На этот раз вложили 20 миллионов рублей, финансирование выделяли из бюджета Ярославской области по губернаторской программе «Решаем вместе!». Правда, после зимы дорожки начали разваливаться.
Ранее мы также публиковали обзор на Бутусовский парк в центре города.
Как вам парк Нефтяников?