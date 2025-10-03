Дорожки битые, карусели пугающие: публикуем обзор популярного ярославского парка

Какие аттракционы и развлечения есть в парке «Нефтяник» в Ярославле — обзор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк «Нефтяник» — одно из излюбленных мест жителей Ярославля. Зеленая зона находится на Московском проспекте со стороны Красноперекопского района, неподалеку от одноименного ДК. Сюда на прогулки приходят мамы с колясками, студенты занимаются спортом, а любители умиротворения садятся на лавки возле пруда и созерцают.

Но как бы атмосферно в парке не было, он требует ремонта. Горожане намекают: пора обновить дорожное покрытие. На вопросы жителей в мэрии ранее отвечали, что через два года запланирован ремонт.

«Ремонт асфальтового покрытия на указанной в обращении дорожке планируется включить в мероприятия по благоустройству парка „Нефтяник“ на 2027 год», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В фоторепортаже показываем, как выглядит популярный парк в Ярославле, который ждет ремонта.

Осенью прогулки в парке особенно красивые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо прогулок, в парке занимаются спортом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть даже футбольное поле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что восемь лет назад в парке завершили работы по масштабному обновлению. В 2018 году там поставили новенькие тренажеры и веревочные лабиринты, сделали парковку для колясок, домики с игрушками и развлечениями. Уже в 2020 году в зеленой зоне вновь объявили о ремонте центрального входа, детской площадки и центральной пешеходной дорожки. На этот раз вложили 20 миллионов рублей, финансирование выделяли из бюджета Ярославской области по губернаторской программе «Решаем вместе!». Правда, после зимы дорожки начали разваливаться.

Для детей установлены детские площадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У этой площадки покрытие будет получше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Корабль пора покрасить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слово «надежно» не подходит к этой фотографии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо площадок имеются карусели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цены на аттракционы в парке «Нефтяник» указаны на кассе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Экстремальных аттракционов нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшое колесо обозрения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые карусели наводят ужас своим внешним видом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории есть контактный зоопарк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через стекло видно сурикатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть дорожек разваливается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя центральная дорожка пока в хорошем состоянии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже разметка для велосипедов есть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Туалет не бесплатный. Вход стоит 25 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работники стараются наводить красоту с помощью цветов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие гуляют вокруг пруда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно и на катамаране прокатиться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Или на тарзанке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Виды здесь красивые. Отличное место для спокойной прогулки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пруду плавают утки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот людям купаться запрещено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

