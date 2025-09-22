НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
С развлечениями туго: обзор парка в центре Ярославля, где можно лишь гулять и сидеть на лавках

С развлечениями туго: обзор парка в центре Ярославля, где можно лишь гулять и сидеть на лавках

Изучаем Бутусовский парк

247
Обзор Бутусовского парка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор Бутусовского парка в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Парки неотъемлемая часть города. В Ярославле зеленые зоны разбиты в каждом районе города. Отличаются все они насыщением. В одних вы сможете прокатиться на аттракционах, в других полежать на гамаке. Но есть парк, где практически нет развлечений.

Многие пробегают его по пути в Некрасовскую библиотеку или в ТРЦ «Аура». Речь идет о Бутусовском парке. Здесь помимо лавок и тропинок есть детская площадка, из досуга —все. К слову, в парке даже разобрали городской туалет. На территории также установлены два арт-объекта, но вряд ли они привлекут внимание горожан и туристов после одного фото.

Есть два арт-объекта. Первый — «Золотое кольцо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть два арт-объекта. Первый — «Золотое кольцо

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй выполнен в виде дерева со скворечниками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй выполнен в виде дерева со скворечниками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк не всегда был таким тихим. Местные жители, которые давно живут в Бутусовском поселке, с теплотой вспоминают проведенное здесь детство. В 1980-х годах на территории стояли качели-лодочки, была крытая сцена, а вечерами мужчины играли в шахматы и домино.

Наверное, в простоте и есть весь шарм. Летом деревья спасают от солнца, а осенью парк преображается и становится зоной для атмосферных фотосессий. Готовы к фотопрогулке по Бутусовскому?

Издалека парк выглядит как небольшая лесополоса в городе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Издалека парк выглядит как небольшая лесополоса в городе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь разбиты дорожки для неспешных прогулок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь разбиты дорожки для неспешных прогулок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть место для пикников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть место для пикников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Бутусовском парке нередко собираются собачники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Бутусовском парке нередко собираются собачники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый найдет свое место для расслабления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый найдет свое место для расслабления

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для детей обустроена площадка в виде замка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для детей обустроена площадка в виде замка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечений не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечений не так много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие через парк срезают дорогу, когда спешат по делам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие через парк срезают дорогу, когда спешат по делам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вся территория огорожена забор с символикой города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вся территория огорожена забор с символикой города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в парке давно требует внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в парке давно требует внимания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не так давно в зеленой зоне высадили новые растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не так давно в зеленой зоне высадили новые растения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно отдохнуть от городской суеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно отдохнуть от городской суеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк соседствует с разворотным кольцом трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк соседствует с разворотным кольцом трамваев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Назван парк так же, как и поселок вблизи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Назван парк так же, как и поселок вблизи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вам нравится Бутусовский парк?

Отличное и спокойное место
Хочется больше развлечений
Самый обычный парк
Своим мнением поделюсь в комментариях
Комментарии
4
Гость
43 минуты
Лавочек там очень мало и они не в лучшем состоянии
JayroslavMudryi
39 минут
позорище! Все пилят деньги, продают городскую недвижимость и не могут этих торгашей которых полно на овощных базах--сделать подарок городу, скинуться и сделать парки которые круче чем в Москве!! Ну по ходу дела не тот человек Молчанов--нужен городу
Читать все комментарии
