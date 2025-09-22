С развлечениями туго: обзор парка в центре Ярославля, где можно лишь гулять и сидеть на лавках

Обзор Бутусовского парка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парки неотъемлемая часть города. В Ярославле зеленые зоны разбиты в каждом районе города. Отличаются все они насыщением. В одних вы сможете прокатиться на аттракционах, в других полежать на гамаке. Но есть парк, где практически нет развлечений.

Многие пробегают его по пути в Некрасовскую библиотеку или в ТРЦ «Аура». Речь идет о Бутусовском парке. Здесь помимо лавок и тропинок есть детская площадка, из досуга —все. К слову, в парке даже разобрали городской туалет. На территории также установлены два арт-объекта, но вряд ли они привлекут внимание горожан и туристов после одного фото.

Есть два арт-объекта. Первый — «Золотое кольцо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй выполнен в виде дерева со скворечниками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк не всегда был таким тихим. Местные жители, которые давно живут в Бутусовском поселке, с теплотой вспоминают проведенное здесь детство. В 1980-х годах на территории стояли качели-лодочки, была крытая сцена, а вечерами мужчины играли в шахматы и домино.

Наверное, в простоте и есть весь шарм. Летом деревья спасают от солнца, а осенью парк преображается и становится зоной для атмосферных фотосессий. Готовы к фотопрогулке по Бутусовскому?

Издалека парк выглядит как небольшая лесополоса в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь разбиты дорожки для неспешных прогулок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть место для пикников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Бутусовском парке нередко собираются собачники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый найдет свое место для расслабления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для детей обустроена площадка в виде замка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечений не так много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие через парк срезают дорогу, когда спешат по делам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вся территория огорожена забор с символикой города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в парке давно требует внимания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не так давно в зеленой зоне высадили новые растения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно отдохнуть от городской суеты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк соседствует с разворотным кольцом трамваев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Назван парк так же, как и поселок вблизи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU