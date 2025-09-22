С развлечениями туго: обзор парка в центре Ярославля, где можно лишь гулять и сидеть на лавках

Парки неотъемлемая часть города. В Ярославле зеленые зоны разбиты в каждом районе города. Отличаются все они насыщением. В одних вы сможете прокатиться на аттракционах, в других полежать на гамаке. Но есть парк, где практически нет развлечений.
Многие пробегают его по пути в Некрасовскую библиотеку или в ТРЦ «Аура». Речь идет о Бутусовском парке. Здесь помимо лавок и тропинок есть детская площадка, из досуга —все. К слову, в парке даже разобрали городской туалет. На территории также установлены два арт-объекта, но вряд ли они привлекут внимание горожан и туристов после одного фото.
Парк не всегда был таким тихим. Местные жители, которые давно живут в Бутусовском поселке, с теплотой вспоминают проведенное здесь детство. В 1980-х годах на территории стояли качели-лодочки, была крытая сцена, а вечерами мужчины играли в шахматы и домино.
Наверное, в простоте и есть весь шарм. Летом деревья спасают от солнца, а осенью парк преображается и становится зоной для атмосферных фотосессий. Готовы к фотопрогулке по Бутусовскому?
Вам нравится Бутусовский парк?