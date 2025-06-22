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Придется подождать: в Ярославле рассказали, когда планируется ремонт в городском парке

Пройдет благоустройство территории

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20 комментариев
Парк в Ярославле отремонтируют в 2027 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПарк в Ярославле отремонтируют в 2027 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Парк в Ярославле отремонтируют в 2027 году

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

22 июня ярославцы задались вопросом о состоянии аллей парка «Нефтяник», расположенный в Красноперекопском районе. Ремонт территории планируют провести через два года.

«Так и не сделали одну из центральных аллей, которая пересекает пол парка. Идти по ней невозможно, а других вариантов нет, чтобы пересечь парк и выйти на асфальтированную дорожку к „Атланту“», — сообщила в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева Валентина.

Горожанка отметила, что прошло два года без изменений.

«Ремонт асфальтового покрытия на указанной в обращении дорожке планируется включить в мероприятия по благоустройству парка „Нефтяник“ на 2027 год», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Обновленный парк «Нефтяник» открыли в 2018 году, а в 2020 году парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Парк планировали обновлять капитально, хотели установить: новые дорожки, светильники, урны, а также лавочки с Wi-Fi и подогревом. Однако там стал разваливаться асфальт на дорожках. А специальные лавочки и вовсе не грели.

Как вы считаете, парк нуждается в благоустройстве?

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корреспондент
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Комментарии
20
Гость
22 июня, 19:56
в Китае за год строят новый огромный город под ключ со всей инфраструктурой а мы как при царька Додоне булыжниками дорожки делаем и всё это разваливается сразу от качелей до скамеек
Гость
23 июня, 00:06
Там только пруд надо почистить, остальное не трогайте. Там прекрасные деревья
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