Придется подождать: в Ярославле рассказали, когда планируется ремонт в городском парке

Парк в Ярославле отремонтируют в 2027 году Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











22 июня ярославцы задались вопросом о состоянии аллей парка «Нефтяник», расположенный в Красноперекопском районе. Ремонт территории планируют провести через два года.



«Так и не сделали одну из центральных аллей, которая пересекает пол парка. Идти по ней невозможно, а других вариантов нет, чтобы пересечь парк и выйти на асфальтированную дорожку к „Атланту“», — сообщила в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева Валентина.

Горожанка отметила, что прошло два года без изменений.

«Ремонт асфальтового покрытия на указанной в обращении дорожке планируется включить в мероприятия по благоустройству парка „Нефтяник“ на 2027 год», — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Обновленный парк «Нефтяник» открыли в 2018 году, а в 2020 году парк ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!», потратив почти 20 миллионов рублей из бюджета Ярославской области. Парк планировали обновлять капитально, хотели установить: новые дорожки, светильники, урны, а также лавочки с Wi-Fi и подогревом. Однако там стал разваливаться асфальт на дорожках. А специальные лавочки и вовсе не грели.