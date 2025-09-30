В Ярославле более 140 домов, школа и садик остаются без тепла: почему не везде нагрелись батареи

Что делать, если не дали отопление в доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле официально с 24 сентября стартовал отопительный сезон. По данным мэрии города, на вторник, 30 сентября, отопление поступило в 97% жилых домов. Это 3782 из 3926 домов. То есть без тепла пока остаются 144 дома. Как пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, причиной отсутствия тепла стали аварии на сетях.

«В прошлом году на дату начала отопительного сезона у нас было 72 дефекта, сейчас — 57. Проблемная зона была в квартале, ограниченном улицами Советской, Первомайской и Кедрова. Работы там выполнялись в субботу. Ночью мы запустили магистраль. Она у нас проработала до 11 часов понедельника. Обнаружился новый дефект. Он будет устранен сегодня до 12-13 часов. В целом у нас не включено 48 домов. Отопление в них должно появиться до четверга включительно. Основная масса — сегодня-завтра. Для проведения работ привлечен дополнительный персонал из Костромы», — рассказал руководитель Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков.

Постепенно устраняются дефекты и на сетях других ресурсоснабжающих организаций.

В мэрии также озвучили данные по учреждениям соцсферы. Из 260 ярославских садиков и школ отопление уже дали в 256-и. С холодными батареями, например, оказались школа № 4, садик № 206 и Дворец пионеров. Причина — аварии. К вечеру 30 сентября их обещают устранить.

Из 26 учреждений культуры без отопления две библиотеки в жилых домах — пуск тепла там будет общий, и музей истории города. В последнем случае ТГК-2 устраняет дефект на магистральной сети. К вечеру 30 сентября проблему должны решить. В сфере спорта не подключено отопление также в трех учреждениях — двух частных (там решается вопрос с внутренними сетями) и бассейне «Лазурный», где идет ремонт.

Ярославцам, у которых еще нет отопления, посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или позвонить в Единую диспетчерскую службу Ярославля по телефонам: 40-40-40, 59-40-40.

Напомним, недавно в ТГК-2 сообщили, что в Ярославле срок службы теплосетей просрочен в среднем в два раза. На их обновление нужно примерно 13 миллиардов рублей.