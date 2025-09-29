НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сергей Кириенко прибыл в Абхазию по случаю Дня Победы и независимости республики

Показываем кадры визита

Сергей Кириенко прибыл в Абхазию по случаю Дня Победы и независимости республики

Показываем кадры визита

167
Кириенко прибыл в Абхазию с визитом | Источник: Пресс-служба президента АбхазииКириенко прибыл в Абхазию с визитом | Источник: Пресс-служба президента Абхазии

Кириенко прибыл в Абхазию с визитом

Источник:

Пресс-служба президента Абхазии

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Дню независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии в понедельник, 29 сентября.

Источник:

Пресс-служба президента Абхазии

В рамках визита Кириенко вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба осмотрел площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж» в селе Адзюбжа Очамчырского района. Проект, запуск которого запланирован на ноябрь 2025 года, объединит спортивные соревнования, мастер-классы, концерты и этнопрограмму, где гости смогут познакомиться с национальными традициями Абхазии.

Источник:

Пресс-служба президента Абхазии

Кроме того, Кириенко и Гунба посетили набережную Сухума. Там они оценили новую архитектурную подсветку, обсудили планы комплексного благоустройства и меры по созданию комфортной городской среды.

Мидене Овезова
Абхазия Сергей Кириенко Бадра Гунба
