Сергей Кириенко прибыл в Абхазию по случаю Дня Победы и независимости республики

Кириенко прибыл в Абхазию с визитом Источник: Пресс-служба президента Абхазии

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Дню независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии в понедельник, 29 сентября.

В рамках визита Кириенко вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба осмотрел площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж» в селе Адзюбжа Очамчырского района. Проект, запуск которого запланирован на ноябрь 2025 года, объединит спортивные соревнования, мастер-классы, концерты и этнопрограмму, где гости смогут познакомиться с национальными традициями Абхазии.

