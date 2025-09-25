НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Город Переезд чиновников В Ярославле продадут здание Минкульта в центре города

В Ярославле продадут здание Минкульта в центре города

Его хотят включить в план приватизации

247
В Ярославле продадут исторический дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продадут исторический дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут исторический дом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут дом Смолина, где сейчас располагается региональное Министерство культуры на улице Революционной, д. 9/4. Законопроект о приватизации этого объекта внес в областную думу губернатор Михаил Евраев 23 сентября 2025 года.

Общая площадь здания в центре города — 518,7 кв. м. К нему также прилагается земельный участок площадью 320 кв. м. Общая кадастровая стоимость имущества составляет 55,2 млн рублей.

Ранее региональные власти сообщали, что Минкульт переедет в правительственный квартал на Советской улице, 69. Туда уже переехали Министерство имущественных отношений и Министерство образования.

Чиновников специально переселяют из зданий в историческом центре Ярославля, чтобы эти помещения отдать под бизнес. В них можно будет открыть гостиницу, ресторан или магазин — всё, что может привлечь туристов, приезжающих в регион.

Так, в Ярославле уже продали здание Министерства имущественных отношений на площади Челюскинцев, 10/3. Его выкупил ярославский предприниматель Алексей Зайцев за 59 млн рублей.

Всю информацию о переезде чиновников и создании правительственного квартала собираем в специальном сюжете.

Как вам идея по созданию правительственного квартала?

Нравится!
Не понимаю смысла, туристам не хватает кафе и гостиниц в центре?
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Приватизация
Комментарии
4
с++
32 минуты
о каких только дармоедах не узнаёшь с этим великим переселением
Гость
37 минут
Ну что сказать, молодцы безрукие...
Читать все комментарии
