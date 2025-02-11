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Город С функцией пенного: в ярославском парке поставят светомузыкальный фонтан

С функцией пенного: в ярославском парке поставят светомузыкальный фонтан

В мэрии рассказали о благоустройстве общественных территорий в 2025 году

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30 комментариев
В Юбилейном парке собираются поставить светомузыкальный фонтан с функцией пенного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Юбилейном парке собираются поставить светомузыкальный фонтан с функцией пенного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке собираются поставить светомузыкальный фонтан с функцией пенного

Источник:

В мэрии Ярославля рассказали, какое благоустройство ждет ярославские парки и площади в 2025 году. Всего на эти цели планируют потратить 430 миллионов рублей, включая федеральные средства. Большую часть будут выполнять городские предприятия — «Горзеленхозстрой» и «Дирекция городских парков».

Новый фонтан в Юбилейном парке

В Юбилейном парке в этом году собираются заменить старый фонтан на новый.

— Старый фонтан находится в аварийном состоянии, его инженерные системы не отвечают требованиям. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство нового. Он будет светомузыкальный, с различным функционалом, включая так называемые пенные фонтаны, — сообщил 11 февраля на общегородском совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Также в парке планируют привести в порядок ливневую канализацию, дренажную систему, чтобы отвести лишнюю воду с территории, доделать дорожки, которые еще не в нормативном состоянии. Кроме того, сейчас разрабатывается проект сцены, которую собираются поставить в Юбилейном парке.

В Парке судостроителей — береговой настил, в Петропавловском — дорожки

В Парке судостроителей в этом году должен появиться береговой настил, новые тротуары, освещение и видеонаблюдение, звуковое сопровождение. К 9 Мая поставлена задача завершить благоустройство Парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. Здесь осталось выполнить плиточное мощение, возможна установка дополнительного освещения.

Также в Брагине должно начаться обустройство аллеи имени Ивана Ткаченко по федеральной программе. Разработка проектной документации на этот объект на стадии завершения.

В 2025 году запланировано начало благоустройства Петропавловского парка. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения, территория находится в ведении Ярославля.

— Работы будут разбиты на несколько этапов. В этом году запланирована санитарная чистка территории, обустройство дорожек, установка малых архитектурных форм. Сметная документация — в стадии завершения, — пояснил Ярослав Овчаров.

У ДК «Гамма» поставят малые архитектурные формы, сделают плитку, дополнительное озеленение. В Сквере 950-летия Ярославля на пересечении проспектов Ленина и Толбухина должны установить новое игровое и спортивное оборудование — работы планируют завершить в конце мая — начале июня.

Новые детские городки и видеоэкран для трансляции матчей

Также новые городки должны появиться в Парке тысячелетия, на площади Юности и Первомайском бульваре.

На площади Труда собираются поставить видеоэкран. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что на нем будут транслировать спортивные матчи. А в Парке мира — общегородскую доску почета. Последняя должна появиться к Дню города.

Проект общегородской доски почета | Источник: мэрия ЯрославляПроект общегородской доски почета | Источник: мэрия Ярославля

Проект общегородской доски почета

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Комментарии
30
Гость
2 часа
Фонтана нам, позарез как, не хватает, остального благоустройства всего навалом. Просто в Версале живём,- как короли в сказке.
Гость
2 часа
Впечатляют ежедневные статьи о планах предстоящего воровства.
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