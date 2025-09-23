Вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Ответ властей

Мамы из Ярославской области задались вопросом: есть ли шанс того, что в регионе вновь введут молочную кухню? Это специальная программа, по которой беременным женщинам, кормящим мамам и детям до трех лет положены бесплатные молочные смеси, творог, соки, кефиры и другие продукты. Право на молочную кухню должен подтвердить врач.
По данным сайта «Дом.РФ», в большинстве регионов России молочные кухни сейчас не действуют. Вместо выдачи продуктов предусмотрены денежные выплаты.
«Интересно, вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Сейчас сделали удобную систему проката детских вещей. Если бы еще выдавали продукты по программе молочной кухни, было бы вообще классно», — высказалась читательница 76.RU Вероника.
Тем же вопросом периодически задаются участницы тематической группы «ОТ МАМЫ К МАМЕ.ЯРОСЛАВЛЬ» во «ВКонтакте».
«Привет! Есть ли молочная кухня в Ярославле на 2025 год?» — поинтересовалась одна из мам.
В правительстве Ярославской области 76.RU сообщили, что в соответствии с постановлением губернатора в 2006 году предоставление бесплатного питания заменили денежной выплатой. Сейчас льгота положена беременным жительницам региона, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет, в случае, если среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума. В 2025 году это 17 773 рубля.
«Размер ежемесячной выплаты на дополнительное питание одинаков для всех перечисленных категорий и с 1 января 2025 года составляет 366 рублей», — уточнили в областной администрации.
Как получить выплату
Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через МФЦ или в отдел по работе с клиентами «Единого центра социальных выплат Ярославской области».
Ежемесячная выплата на дополнительное питание назначается:
беременным женщинам с месяца постановки на учет в медицинской организации по месяц рождения ребенка включительно по заявлению женщины, поданному в период беременности;
кормящим матерям с месяца рождения ребенка до месяца прекращения грудного вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери, поданному в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка;
детям в возрасте до трех лет с месяца подачи заявления по месяц, в котором ребенку исполнилось 3 года, по заявлению родителя (усыновителя) ребенка.
Более подробную информацию о ежемесячной выплате на дополнительное питание можно получить в «Едином центре социальных выплат» региона и по телефонам: 8(4852) — 74-41-48, 74-52-21.
В ответе правительства региона не идет речи о том, что в регионе вновь планируют предоставлять продукты питания по программе молочной кухни. Так что, судя по всему, вместо продуктовой корзины ярославцы продолжат получать денежную компенсацию.
Как вы считаете, нужно ли возвращать молочные кухни в Ярославле?