Вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Ответ властей

Вернут ли молочную кухню в Ярославской области Источник: Дарья Пона / 74.RU

Мамы из Ярославской области задались вопросом: есть ли шанс того, что в регионе вновь введут молочную кухню? Это специальная программа, по которой беременным женщинам, кормящим мамам и детям до трех лет положены бесплатные молочные смеси, творог, соки, кефиры и другие продукты. Право на молочную кухню должен подтвердить врач.

По данным сайта «Дом.РФ», в большинстве регионов России молочные кухни сейчас не действуют. Вместо выдачи продуктов предусмотрены денежные выплаты.

«Интересно, вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Сейчас сделали удобную систему проката детских вещей. Если бы еще выдавали продукты по программе молочной кухни, было бы вообще классно», — высказалась читательница 76.RU Вероника.

Тем же вопросом периодически задаются участницы тематической группы «ОТ МАМЫ К МАМЕ.ЯРОСЛАВЛЬ» во «ВКонтакте».

«Привет! Есть ли молочная кухня в Ярославле на 2025 год?» — поинтересовалась одна из мам.

В правительстве Ярославской области 76.RU сообщили, что в соответствии с постановлением губернатора в 2006 году предоставление бесплатного питания заменили денежной выплатой. Сейчас льгота положена беременным жительницам региона, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет, в случае, если среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума. В 2025 году это 17 773 рубля.

«Размер ежемесячной выплаты на дополнительное питание одинаков для всех перечисленных категорий и с 1 января 2025 года составляет 366 рублей», — уточнили в областной администрации.

Как получить выплату

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через МФЦ или в отдел по работе с клиентами «Единого центра социальных выплат Ярославской области».

Ежемесячная выплата на дополнительное питание назначается:

беременным женщинам с месяца постановки на учет в медицинской организации по месяц рождения ребенка включительно по заявлению женщины, поданному в период беременности;

кормящим матерям с месяца рождения ребенка до месяца прекращения грудного вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери, поданному в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка;

детям в возрасте до трех лет с месяца подачи заявления по месяц, в котором ребенку исполнилось 3 года, по заявлению родителя (усыновителя) ребенка.



Более подробную информацию о ежемесячной выплате на дополнительное питание можно получить в «Едином центре социальных выплат» региона и по телефонам: 8(4852) — 74-41-48, 74-52-21.

В ответе правительства региона не идет речи о том, что в регионе вновь планируют предоставлять продукты питания по программе молочной кухни. Так что, судя по всему, вместо продуктовой корзины ярославцы продолжат получать денежную компенсацию.