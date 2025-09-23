НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

зап.

 749мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Смягчили приговор
Когда дадут отопление
Очередь из фур у «Озона»
Что будет с «панельками»
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Город Вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Ответ властей

Вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Ответ властей

Родители малышей в регионе интересуются, могут ли они получить продукты по льготе

553
Вернут ли молочную кухню в Ярославской области | Источник: Дарья Пона / 74.RUВернут ли молочную кухню в Ярославской области | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Вернут ли молочную кухню в Ярославской области

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Мамы из Ярославской области задались вопросом: есть ли шанс того, что в регионе вновь введут молочную кухню? Это специальная программа, по которой беременным женщинам, кормящим мамам и детям до трех лет положены бесплатные молочные смеси, творог, соки, кефиры и другие продукты. Право на молочную кухню должен подтвердить врач.

По данным сайта «Дом.РФ», в большинстве регионов России молочные кухни сейчас не действуют. Вместо выдачи продуктов предусмотрены денежные выплаты.

«Интересно, вернут ли в Ярославской области молочную кухню? Сейчас сделали удобную систему проката детских вещей. Если бы еще выдавали продукты по программе молочной кухни, было бы вообще классно», — высказалась читательница 76.RU Вероника.

Тем же вопросом периодически задаются участницы тематической группы «ОТ МАМЫ К МАМЕ.ЯРОСЛАВЛЬ» во «ВКонтакте».

«Привет! Есть ли молочная кухня в Ярославле на 2025 год?» — поинтересовалась одна из мам.

В правительстве Ярославской области 76.RU сообщили, что в соответствии с постановлением губернатора в 2006 году предоставление бесплатного питания заменили денежной выплатой. Сейчас льгота положена беременным жительницам региона, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет, в случае, если среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума. В 2025 году это 17 773 рубля.

«Размер ежемесячной выплаты на дополнительное питание одинаков для всех перечисленных категорий и с 1 января 2025 года составляет 366 рублей», — уточнили в областной администрации.

Как получить выплату

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через МФЦ или в отдел по работе с клиентами «Единого центра социальных выплат Ярославской области».

Ежемесячная выплата на дополнительное питание назначается:

  • беременным женщинам с месяца постановки на учет в медицинской организации по месяц рождения ребенка включительно по заявлению женщины, поданному в период беременности;

  • кормящим матерям с месяца рождения ребенка до месяца прекращения грудного вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери, поданному в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка;

  • детям в возрасте до трех лет с месяца подачи заявления по месяц, в котором ребенку исполнилось 3 года, по заявлению родителя (усыновителя) ребенка.

    Более подробную информацию о ежемесячной выплате на дополнительное питание можно получить в «Едином центре социальных выплат» региона и по телефонам: 8(4852) — 74-41-48, 74-52-21.

В ответе правительства региона не идет речи о том, что в регионе вновь планируют предоставлять продукты питания по программе молочной кухни. Так что, судя по всему, вместо продуктовой корзины ярославцы продолжат получать денежную компенсацию.

Как вы считаете, нужно ли возвращать молочные кухни в Ярославле?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Молочная кухня Родители Компенсация Социальная помощь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
282985905
16 минут
Почему тогда в МСК она всем доступна, а у нас только тем у кого прожиточный минимум
Гость
38 минут
Россия щедрая душа.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление