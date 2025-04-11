В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей. Список адресов

В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области открыли пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных. Помощь предназначена для семей, имеющих детей до 1 года.

«Воспользоваться услугами могут студенты, которые учатся очно в колледжах и вузах региона, молодые родители в возрасте до 35 лет, одинокие мамы, неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, близкие участников СВО и другие социальные группы», — уточнила заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Первые пункты проката в регионе были открыты в апреле на базе комплексных центров социального обслуживания населения в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Ростовском, Переславль-Залесском округах и в Рыбинске.

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве труда и социальной поддержки, в Ярославле пункты проката вещей для детей начнут работать с 21 апреля. Социальные пункты будут открыты в каждом районе города.

«Предметы первой необходимости для новорожденных предоставляются бесплатно различным категориям семей, нуждающихся в помощи. При этом заключается договор о предоставлении предметов для новорожденных во временное пользование», — пояснили 76.RU в пресс-службе Министерства.

Как получить вещи в пункте проката Узнать Для получения вещей в пункте проката родителю ребенка необходимо представить следующие документы: паспорт (подлинник или копия);

свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии свидетельства — справка о рождении из медицинской организации);

документ, подтверждающий семейное положение;

документ об установлении инвалидности (для семьи с ребенком-инвалидом или семьи, в которой родитель имеет инвалидность);

документ, удостоверяющий статус многодетной семьи (для многодетной семьи);

документ, подтверждающий обучение по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования с указанием срока обучения (для студенческих семей);

справка о признании семьи малоимущей (для малообеспеченных семей);

документ о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции (для членов семей участников специальной военной операции);

справка из медицинской организации (в случае если предметы первой необходимости для новорожденных предоставляются в прокат по медицинским показаниям).

Пункты проката в Ярославле:

Кировский район: ул. Свердлова, д. 43а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»);

Ленинский район: ул. Чехова, 42 (МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля»), проспект Ленина, 3 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Ярославля») и ул. Фурманова, 1;

Красноперекопский район: ул. Закгейма, д. 22а (ГКУ ЯО «Социальный координационный центр») и улица Гагарина, 32а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района г. Ярославля»);

Заволжский район: проспект Авиаторов, 98 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»);

Фрунзенский район: ул. Калинина, 1/165 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Ярославля»);

Дзержинский район: Архангельский проезд, 3 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Светоч“ Дзержинского района г. Ярославля»).

Пункты проката в Ярославской области:

рабочий поселок Некрасовское , ул. Большесольская, 3 (МБУ Некрасовского МР «Комплексный Центр социального обслуживания населения»);

Данилов , ул. Карла Маркса, 35 (МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения»);

Углич , ул. Победы, 14а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Данко“»);

Тутаев , ул. Пролетарская, 32 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Милосердие“» г. Тутаева);

село Новый Некоуз , пер. Больничный, 5 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Некоузского муниципального района»);

село Большое село , ул. Сурикова, 12 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского муниципального района) и ул. Красноармейская, 8 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Брейтовского муниципального района);

Пошехонье , ул. Войнова, 26 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пошехонье);

Первомайский район , рабочий поселок Пречистое, ул. Некрасова, 15 (МУ «Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения»);

Переславль-Залесский , ул. Ростовская, 42 (МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения „Надежда“»);

Рыбинск , ул. Братьев Орловых, 5 (МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»);

Гаврилов-Ям , ул. Северная, 5в (МУ Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран»);

Ростов , ул. Некрасова, 55 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Радуга“»);

поселок Борисоглебский , ул. Транспортная, 31а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисоглебского муниципального района „Лада“»);

рабочий поселок Красные Ткачи , ул. Первомайская, 14а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района „Золотая осень“»);

Любимский район , деревня Останково, ул. Нефтяников, 1а (МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения»);

Мышкин , ул. Никольская, 5 (МУ «Мышкинского муниципального района „Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения“»);

Рыбинский район, поселок Песочное, ул. Советская, 6 (МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»).