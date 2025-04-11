НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,00
EUR 96,22
Пробка у торгового центра
Выигрываем миллион
Игра «Локомотива» и «Авангарда»
Весенний призыв в армию
Красавчики-хоккеисты
Дебош в многоэтажке на Суздалке
Ярославна попала в рабство
Находки со дна Волги
Задержали главу диаспоры
Хроника обмеления Волги
Семья В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей. Список адресов

В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей. Список адресов

Рассказываем, кто может претендовать на помощь

2 250
4 комментария
В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области открыли пункты проката детских вещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области открыли пункты проката детских вещей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области открыли пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных. Помощь предназначена для семей, имеющих детей до 1 года.

«Воспользоваться услугами могут студенты, которые учатся очно в колледжах и вузах региона, молодые родители в возрасте до 35 лет, одинокие мамы, неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, близкие участников СВО и другие социальные группы», — уточнила заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Первые пункты проката в регионе были открыты в апреле на базе комплексных центров социального обслуживания населения в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Ростовском, Переславль-Залесском округах и в Рыбинске.

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве труда и социальной поддержки, в Ярославле пункты проката вещей для детей начнут работать с 21 апреля. Социальные пункты будут открыты в каждом районе города.

«Предметы первой необходимости для новорожденных предоставляются бесплатно различным категориям семей, нуждающихся в помощи. При этом заключается договор о предоставлении предметов для новорожденных во временное пользование», — пояснили 76.RU в пресс-службе Министерства.

Как получить вещи в пункте проката

Для получения вещей в пункте проката родителю ребенка необходимо представить следующие документы:

  • паспорт (подлинник или копия);

  • свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии свидетельства — справка о рождении из медицинской организации);

  • документ, подтверждающий семейное положение;

  • документ об установлении инвалидности (для семьи с ребенком-инвалидом или семьи, в которой родитель имеет инвалидность);

  • документ, удостоверяющий статус многодетной семьи (для многодетной семьи);

  • документ, подтверждающий обучение по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования с указанием срока обучения (для студенческих семей);

  • справка о признании семьи малоимущей (для малообеспеченных семей);

  • документ о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции (для членов семей участников специальной военной операции);

  • справка из медицинской организации (в случае если предметы первой необходимости для новорожденных предоставляются в прокат по медицинским показаниям).

Пункты проката в Ярославле:

  • Кировский район: ул. Свердлова, д. 43а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»);

  • Ленинский район: ул. Чехова, 42 (МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля»), проспект Ленина, 3 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Ярославля») и ул. Фурманова, 1;

  • Красноперекопский район: ул. Закгейма, д. 22а (ГКУ ЯО «Социальный координационный центр») и улица Гагарина, 32а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района г. Ярославля»);

  • Заволжский район: проспект Авиаторов, 98 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»);

  • Фрунзенский район: ул. Калинина, 1/165 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Ярославля»);

  • Дзержинский район: Архангельский проезд, 3 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Светоч“ Дзержинского района г. Ярославля»).

Пункты проката в Ярославской области:

  • рабочий поселок Некрасовское, ул. Большесольская, 3 (МБУ Некрасовского МР «Комплексный Центр социального обслуживания населения»);

  • Данилов, ул. Карла Маркса, 35 (МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения»);

  • Углич, ул. Победы, 14а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Данко“»);

  • Тутаев, ул. Пролетарская, 32 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Милосердие“» г. Тутаева);

  • село Новый Некоуз, пер. Больничный, 5 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Некоузского муниципального района»);

  • село Большое село, ул. Сурикова, 12 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского муниципального района) и ул. Красноармейская, 8 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Брейтовского муниципального района);

  • Пошехонье, ул. Войнова, 26 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пошехонье);

  • Первомайский район, рабочий поселок Пречистое, ул. Некрасова, 15 (МУ «Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения»);

  • Переславль-Залесский, ул. Ростовская, 42 (МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения „Надежда“»);

  • Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 5 (МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»);

  • Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в (МУ Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран»);

  • Ростов, ул. Некрасова, 55 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения „Радуга“»);

  • поселок Борисоглебский, ул. Транспортная, 31а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисоглебского муниципального района „Лада“»);

  • рабочий поселок Красные Ткачи, ул. Первомайская, 14а (МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района „Золотая осень“»);

  • Любимский район, деревня Останково, ул. Нефтяников, 1а (МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения»);

  • Мышкин, ул. Никольская, 5 (МУ «Мышкинского муниципального района „Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения“»);

  • Рыбинский район, поселок Песочное, ул. Советская, 6 (МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»).

Ранее у нас выходил текст с обзором пособий, на которые могут рассчитывать беременные женщины и мамы в Ярославской области. Читать — по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дети Родительство Помощь Соцзащита Вещи Новорожденные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 апреля, 19:28
можно объедки из масквы? пожалуйста 😥
Гость
12 апреля, 09:03
Ужос, дожили... благосостояние населения "растет" не по дням, а по часам.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление