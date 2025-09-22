НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Задержат ли заказы? В сортировочном центре «Озон» под Ярославлем возникли проблемы с выгрузкой товара

Задержат ли заказы? В сортировочном центре «Озон» под Ярославлем возникли проблемы с выгрузкой товара

В компании прокомментировали ситуацию

573
У сортировочного центра «Озон» в Ярославле выстроилась очередь из фур | Источник: Читатель 76.RU ИльяУ сортировочного центра «Озон» в Ярославле выстроилась очередь из фур | Источник: Читатель 76.RU Илья

У сортировочного центра «Озон» в Ярославле выстроилась очередь из фур

Источник:

Читатель 76.RU Илья

В поселке Корюково под Ярославлем выстроилась очередь из фур к сортировочному центру «Озон». Водители машин сообщили, что стоят здесь уже несколько дней, ожидая разгрузки.

«Я сам подъехал вчера. До сих пор не могу выгрузить три паллета. А некоторые фуры стоят на выгрузку с пятницы. И их до сих пор не разгружают. За ночь разгрузили только две машины. На прием работают одни ворота. Объясняют забитостью склада», — рассказал порталу 76.RU 22 сентября водитель одной из машин Илья.

В пресс-службе компании «Озон» пояснили ситуацию.

«У нас нет очередей на разгрузку машин от продавцов, которые привозят товар на наш склад в Ярославле для размещения и доставки покупателям. Возможны небольшие задержки с разгрузкой товаров, которые мы перевозим между регионами силами транспортных компаний. Это связано с локальной нагрузкой на складские операции. Уже вывели дополнительный персонал на складе в Ярославле и расширяем количество операций для обработки товаров. Часть товаров перенаправляем на другой склад», — сообщили в компании.

Также в «Озоне» заверили, что происходящее не скажется на покупателях и продавцах.

«Товар будет доступен для продажи через несколько дней после отгрузки. Доставка заказов осуществляется вовремя», — добавили в компании.

Напомним, о том, что под Ярославлем появятся крупные склады Озон» и «Вайлберриз» стало известно в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Сейчас стройка подходит к завершению. «Озон» уже частично открылся. Распределительный центр Wildberries хотят ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года.

Мы делали подробный репортаж из деревень, рядом с которыми строят склады. Не все оказались довольны новым соседством, а кто-то даже готов продать дома, в которые были вложены миллионы, лишь бы не жить рядом с распределительными центрами.

Гость
26 минут
Врать не устали? Задержки происходят постоянно, на протяжении последних шести месяцев! У Валбериз в этом вопросе, дела обстоят немножечко получше.
Гость
11 минут
звездолёты сидят в этом озоне и пишут отмазки по скриптам. Воспользовался озон доставкой, так они месяц мою посылку по всей России гоняли, трек никто отследит не может. В итоге так и не доставили, привезли обратно через месяц+10 дней. Никаких компенсаций не было.
Читать все комментарии
