Задержат ли заказы? В сортировочном центре «Озон» под Ярославлем возникли проблемы с выгрузкой товара

В поселке Корюково под Ярославлем выстроилась очередь из фур к сортировочному центру «Озон». Водители машин сообщили, что стоят здесь уже несколько дней, ожидая разгрузки.

«Я сам подъехал вчера. До сих пор не могу выгрузить три паллета. А некоторые фуры стоят на выгрузку с пятницы. И их до сих пор не разгружают. За ночь разгрузили только две машины. На прием работают одни ворота. Объясняют забитостью склада», — рассказал порталу 76.RU 22 сентября водитель одной из машин Илья.

В пресс-службе компании «Озон» пояснили ситуацию.

«У нас нет очередей на разгрузку машин от продавцов, которые привозят товар на наш склад в Ярославле для размещения и доставки покупателям. Возможны небольшие задержки с разгрузкой товаров, которые мы перевозим между регионами силами транспортных компаний. Это связано с локальной нагрузкой на складские операции. Уже вывели дополнительный персонал на складе в Ярославле и расширяем количество операций для обработки товаров. Часть товаров перенаправляем на другой склад», — сообщили в компании.

Также в «Озоне» заверили, что происходящее не скажется на покупателях и продавцах.

«Товар будет доступен для продажи через несколько дней после отгрузки. Доставка заказов осуществляется вовремя», — добавили в компании.

Напомним, о том, что под Ярославлем появятся крупные склады Озон» и «Вайлберриз» стало известно в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Сейчас стройка подходит к завершению. «Озон» уже частично открылся. Распределительный центр Wildberries хотят ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года.