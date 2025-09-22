Уже есть варианты: мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем могут отдать в концессию. Что это значит

Мусорный полигон в Ярославле могут отдать в концессию Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем могут отдать в концессию. Это следует из сообщения регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.

Как рассказали 76.RU власти, с весны 2025 года АО «Скоково» входит в список организаций, которые могут заключать концессионные соглашения без конкурса, чтобы создавать объекты обращения с твердыми коммунальными отходами по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

Согласно инициативе, в стране формируют систему обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря которым их можно перерабатывать. По планам к 2030 году все твердые коммунальные отходы в стране будут сортировать, а четверть из них направлять на переработку в качестве вторсырья. По задумке благодаря этому на полигоны будут отправлять гораздо меньше мусора. «Экономика замкнутого цикла» — одно из направлений нацпроекта «Экологическое благополучие».

Власти объяснили, что по закону концессионерами могут быть любые объекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами, которые будут рассматриваться в рамках концессионных соглашений. В случае заключения договоров Министерство лесного хозяйства и природопользования будет выступать концедентом. То есть, органом, передающим право на эксплуатацию объекта.

По данным сервиса «КонтурФокус», АО «Скоково» было образовано в 2007 году. Общество занимается работой с отходами, в частности, отвечает за свалку в деревне Скоково. Гендиректор предприятия — Надежда Смирнова. Актуальная информация об акционерах скрыта. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 11,5 миллиона рублей при выручке в 196 миллионов.

«В настоящее время рассматривается вопрос о заключении нескольких концессионных соглашений», — уточнили власти.

Система концессии работает по такому принципу: частный инвестор (концессионер) заключает с властями (концедент) договор на эксплуатацию объекта муниципальной или государственной собственности. В свою очередь бизнес обязан вложить средства в реконструкцию, строительство, ремонт или модернизацию объекта. Затем он в течение определенного времени, предусмотренного договором, будет иметь право на получение дохода от использования предмета концессии. По такой схеме в Ярославле сейчас модернизируют трамвайное хозяйство.

Хотят провести реконструкцию и построить завод

Ранее стало известно, что в Ярославле запланировали реконструкцию полигона «Скоково». В августе 2025 года начали искать подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на соответствующие работы. За это готовы заплатить максимум 45 миллионов рублей.

По проекту контракта предусмотрено размещение новых площадок, чтобы складировать туда шины, железобетонные и древесные отходы. Затем их будут использовать в качестве сырья в комплексе по дроблению отходов. Также планируется обустройство площадки для складирования грунта, которым пересыпают слои отходов. Также на территории должны запроектировать систему сбора и очистки ливневых вод, сбора фильтрационных вод, свалочного газа. На территории свалки хотят установить новую систему пожаротушения, провести благоустройство и озеленение территории.

В техзадании указано, что общий срок службы полигона при максимальной загрузке должен составить 25 лет с даты ввода в эксплуатацию после реконструкции. Сейчас по документам срок эксплуатации объекта — до 31 августа 2031 года (при этом на сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года).

При этом власти уточняли, что эксплуатировать полигон хотят в течение срока действия утвержденной в регионе территориальной схемы по обращению с отходами — до 2030 года. Его перестанут использовать в момент заполнения.

По документам проектирование должны завершить в феврале 2027 года.