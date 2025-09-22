НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 749мм 94%
Подробнее
6 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Сбили украинские БПЛА
Квартира за 57 млн
Резко похолодает
Подросток погиб в аварии
Ярославский бренд покорил Россию
Хотят отдать полигон в концессию
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Ярославский врач покорил Эльбрус
Что могут сделать на месте рынка в центре
Город Эксклюзив Уже есть варианты: мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем могут отдать в концессию. Что это значит

Уже есть варианты: мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем могут отдать в концессию. Что это значит

Разбираемся, какие у власти планы на свалку

603
Мусорный полигон в Ярославле могут отдать в концессию | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМусорный полигон в Ярославле могут отдать в концессию | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мусорный полигон в Ярославле могут отдать в концессию

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем могут отдать в концессию. Это следует из сообщения регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.

Как рассказали 76.RU власти, с весны 2025 года АО «Скоково» входит в список организаций, которые могут заключать концессионные соглашения без конкурса, чтобы создавать объекты обращения с твердыми коммунальными отходами по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

Согласно инициативе, в стране формируют систему обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря которым их можно перерабатывать. По планам к 2030 году все твердые коммунальные отходы в стране будут сортировать, а четверть из них направлять на переработку в качестве вторсырья. По задумке благодаря этому на полигоны будут отправлять гораздо меньше мусора.

«Экономика замкнутого цикла» — одно из направлений нацпроекта «Экологическое благополучие».

Власти объяснили, что по закону концессионерами могут быть любые объекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами, которые будут рассматриваться в рамках концессионных соглашений. В случае заключения договоров Министерство лесного хозяйства и природопользования будет выступать концедентом. То есть, органом, передающим право на эксплуатацию объекта.

По данным сервиса «КонтурФокус», АО «Скоково» было образовано в 2007 году. Общество занимается работой с отходами, в частности, отвечает за свалку в деревне Скоково.

Гендиректор предприятия — Надежда Смирнова. Актуальная информация об акционерах скрыта. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 11,5 миллиона рублей при выручке в 196 миллионов.

«В настоящее время рассматривается вопрос о заключении нескольких концессионных соглашений», — уточнили власти.

Система концессии работает по такому принципу: частный инвестор (концессионер) заключает с властями (концедент) договор на эксплуатацию объекта муниципальной или государственной собственности. В свою очередь бизнес обязан вложить средства в реконструкцию, строительство, ремонт или модернизацию объекта. Затем он в течение определенного времени, предусмотренного договором, будет иметь право на получение дохода от использования предмета концессии. По такой схеме в Ярославле сейчас модернизируют трамвайное хозяйство.

Хотят провести реконструкцию и построить завод

Ранее стало известно, что в Ярославле запланировали реконструкцию полигона «Скоково». В августе 2025 года начали искать подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на соответствующие работы. За это готовы заплатить максимум 45 миллионов рублей.

По проекту контракта предусмотрено размещение новых площадок, чтобы складировать туда шины, железобетонные и древесные отходы. Затем их будут использовать в качестве сырья в комплексе по дроблению отходов. Также планируется обустройство площадки для складирования грунта, которым пересыпают слои отходов. Также на территории должны запроектировать систему сбора и очистки ливневых вод, сбора фильтрационных вод, свалочного газа. На территории свалки хотят установить новую систему пожаротушения, провести благоустройство и озеленение территории.

В техзадании указано, что общий срок службы полигона при максимальной загрузке должен составить 25 лет с даты ввода в эксплуатацию после реконструкции. Сейчас по документам срок эксплуатации объекта — до 31 августа 2031 года (при этом на сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года).

При этом власти уточняли, что эксплуатировать полигон хотят в течение срока действия утвержденной в регионе территориальной схемы по обращению с отходами — до 2030 года. Его перестанут использовать в момент заполнения.

По документам проектирование должны завершить в феврале 2027 года.

Также ранее стало известно, что около деревни Скоково планируют построить крупный мусороперерабатывающий завод мощностью на 220–250 тысяч тонн в год. Предполагается, что под него потребуется территория площадью 40–70 гектаров. Ориентировочный срок строительства — 2028–2030 год. Сейчас власти ведут работу с потенциальным концессионером.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мусорный полигон Концессионное соглашение Скоково Власти Постановление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
28 минут
значит это одно, что мусор поедет не только из москвы но и со всей страны, а может даже еще и ядерные отходы из европы привезут.
Гость
44 минуты
Работников мигрантов все меньше. Готовят новые рабочие места под демобилизованых?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление