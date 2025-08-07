НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,19
EUR 93,01
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Нехватка вакцин от коклюша и полиомиелита
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Водителя не посадят после смертельного ДТП
Что откроют вместо популярного супермаркета
Репортаж из центра занятости
Антирейтинг по качеству дорог
Когда «Пир на Волге»
Экология В Ярославле запланировали реконструкцию мусорного полигона Скоково: что там сделают

В Ярославле запланировали реконструкцию мусорного полигона Скоково: что там сделают

Сейчас ищут подрядчика на проектирование за 45 миллионов рублей

427
3 комментария
Ярославский полигон «Скоково» планируют реконструировать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославский полигон «Скоково» планируют реконструировать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский полигон «Скоково» планируют реконструировать

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле запланировали реконструкцию мусорного полигона «Скоково». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где АО «Скоково» ищет подрядчика для выполнения разработки проектно-сметной документации на соответствующие работы. За это исполнителю готовы заплатить 45 миллионов рублей.

Из проекта контракта, опубликованного на сайте Госзакупок, следует, что при реконструкции полигона хотят предусмотреть новые площадки для складирования отработанных шин, железобетонных и древесных отходов, которые будут использоваться в качестве сырья в комплексе по дроблению отходов, а также площадку для складирования грунта, которым пересыпают слои отходов. Кроме того, при реконструкции должны быть запроектированы система сбора и очистки ливневых вод, система сбора фильтрационных вод, система сбора свалочного газа и новая система пожаротушения. Также подрядчику нужно будет предусмотреть затраты на комплексное благоустройство и озеленение территории.

В техническом задании прописано, что общий срок службы полигона при максимальной загрузке должен составить 25 лет с даты ввода в эксплуатацию после реконструкции. Сейчас, как указано в документе, срок эксплуатации объекта — до 31 августа 2031 года (при этом на сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года).

«Основной целью разработки проектной документации является соблюдение природоохранного законодательства. Для дальнейшей эксплуатации полигона как объекта капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства необходима проектная документация, в которой указаны все основные данные и параметры полигона», — прокомментировали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Также власти подчеркнули, что реконструкция полигона запланирована в границах существующего земельного участка. А эксплуатация его предполагается в течение срока действия утвержденной в регионе территориальной схемы по обращению с отходами — до 2030 года.

«Полигон будет выведен из эксплуатации с момента его заполнения», — добавили в Министерстве.

Итоги аукциона должны подвести 18 июля. А сами работы по проектированию должны завершиться в феврале 2027 года.

Напомним, полигон «Скоково» в Ярославском районе был открыт в 1968 году. Сначала площадь участка составляла 30 гектаров, но в 1977 году ее увеличили до 60 гектаров. Зона непосредственного складирования мусора занимает 49,6 гектара.

В ноябре 2024 года губернатор региона Михаил Евраев отметил, что на тот момент полигон был заполнен только на 40%.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Скоково» было образовано в 2007 году. Оно занимается работой с отходами, в частности, отвечает за свалку в Скоково. Генеральным директором предприятия является Надежда Смирнова. Информация об акционерах скрыта. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 11,5 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мусорный полигон Скоково
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
И к чему такие затраты? Может лучше отдать под элитную застройку? Вроде место для строительства банковского офиса подыскивали, так там ему и место, о лучшем, и мечтать невозможно! Заодно, и стадион Шинник сохраним...
Гость
10 минут
Секундочку, а что у нас Хартия сыночка Чайки,построила завод?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление