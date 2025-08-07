В Ярославле запланировали реконструкцию мусорного полигона Скоково: что там сделают

Ярославский полигон «Скоково» планируют реконструировать Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле запланировали реконструкцию мусорного полигона «Скоково». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где АО «Скоково» ищет подрядчика для выполнения разработки проектно-сметной документации на соответствующие работы. За это исполнителю готовы заплатить 45 миллионов рублей.

Из проекта контракта, опубликованного на сайте Госзакупок, следует, что при реконструкции полигона хотят предусмотреть новые площадки для складирования отработанных шин, железобетонных и древесных отходов, которые будут использоваться в качестве сырья в комплексе по дроблению отходов, а также площадку для складирования грунта, которым пересыпают слои отходов. Кроме того, при реконструкции должны быть запроектированы система сбора и очистки ливневых вод, система сбора фильтрационных вод, система сбора свалочного газа и новая система пожаротушения. Также подрядчику нужно будет предусмотреть затраты на комплексное благоустройство и озеленение территории.

В техническом задании прописано, что общий срок службы полигона при максимальной загрузке должен составить 25 лет с даты ввода в эксплуатацию после реконструкции. Сейчас, как указано в документе, срок эксплуатации объекта — до 31 августа 2031 года (при этом на сайте АО «Скоково» говорится, что расчетный срок эксплуатации полигона — до 2038 года).

«Основной целью разработки проектной документации является соблюдение природоохранного законодательства. Для дальнейшей эксплуатации полигона как объекта капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства необходима проектная документация, в которой указаны все основные данные и параметры полигона», — прокомментировали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Также власти подчеркнули, что реконструкция полигона запланирована в границах существующего земельного участка. А эксплуатация его предполагается в течение срока действия утвержденной в регионе территориальной схемы по обращению с отходами — до 2030 года.

«Полигон будет выведен из эксплуатации с момента его заполнения», — добавили в Министерстве.

Итоги аукциона должны подвести 18 июля. А сами работы по проектированию должны завершиться в феврале 2027 года.

Напомним, полигон «Скоково» в Ярославском районе был открыт в 1968 году. Сначала площадь участка составляла 30 гектаров, но в 1977 году ее увеличили до 60 гектаров. Зона непосредственного складирования мусора занимает 49,6 гектара.

В ноябре 2024 года губернатор региона Михаил Евраев отметил, что на тот момент полигон был заполнен только на 40%.