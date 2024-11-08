Под Ярославлем собираются построить большой мусороперерабатывающий завод: где именно

Под Ярославлем собираются построить большой комплекс по переработке мусора Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Большой мусороперерабатывающий завод мощностью на 220-250 тысяч тонн отходов в год собираются строить в Ярославском районе около деревни Скоково. Об этом 7 ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы сообщила начальник отдела организации охраны, использования водных ресурсов и деятельности по обращению с отходами Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Антонина Козлова.

— В настоящее время ведется работа с потенциальным концессионером. Проект сложный, надеемся мы его реализуем, — уточнила она.

Предполагается, что под завод потребуется территория площадью 40-70 гектаров. Ориентировочный срок строительства – 2028-2030 год.

Также в Ярославской области должны появиться два новых мусоросортировочных комплекса. Первый будут строить в Рыбинском районе у деревни Аксеново Волжского сельского поселения. Его мощность составит 60 тысяч тонн отсортированных отходов в год. Стоимость строительства — 570,5 миллионов рублей. Деньги полностью выделяет частный инвестор.

— По заводу уже разработана проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы и разрешение на строительство. Сейчас инвестор занимается выбором генподрядчика и приступит к работам. Ожидаем, что это произойдет уже в декабре 2024 года, — уточнила Антонина Козлова.

Завершить строительство должны к концу 2025 года. А старт работы предприятия запланирован на первый квартал 2026 года.

Еще один мусоросортировочный комплекс хотят открыть в Ростовском районе у деревни Дертники Петровского сельского поселения. Его мощность составит 39,9 тысячи тонн отсортированных отходов в год. Стоимость строительства — 241,3 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2024 года. Но строительство предприятия начнется позже, чем в Рыбинском районе.

— По Ростову ситуация несколько сложнее. Вопрос находится на стадии разработки проектно-сметной документации. У инвестора проблемы с подключением к электросетям — очень большая стоимость, — пояснила Антонина Козлова.

При этом она пояснила, что вопрос обсуждается, речи о переносе комплекса в другое место пока не идет.

В правительстве пояснили, что строительство этих предприятий поможет достичь цели, поставленной указом президента России: к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны проходить обязательную сортировку, а количество направляемого на полигоны мусора нужно сократить в два раза.

Напомним, весной 2023 года появилась информация, что комплекс по переработке твердых коммунальных отходов должны построить под Ярославлем в Курбском сельском поселении. Тогда это вызвало волну возмущения среди местного населения. Многие начали опасаться, что здесь готовится площадка под новый огромный мусорный полигон. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции 13 марта опроверг слухи о размещении такого объекта.