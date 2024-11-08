НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

3 м/c,

с-з.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Судьба бывшего завода
Сотовая вышка рядом с домами
Студенты замерзли
Что светилось в Ярославле
Незаконная стройка в парке
Крамской и Репин завели соцсети
Нашли тело молодого полицейского
Задерживают ремонт лицея
Кадры морозного Ярославля
Отсудили деньги за троллейбусы
Экология Под Ярославлем собираются построить большой мусороперерабатывающий завод: где именно

Под Ярославлем собираются построить большой мусороперерабатывающий завод: где именно

Еще два комплекса появятся у Рыбинска и Ростова

337
4 комментария

Под Ярославлем собираются построить большой комплекс по переработке мусора

Большой мусороперерабатывающий завод мощностью на 220-250 тысяч тонн отходов в год собираются строить в Ярославском районе около деревни Скоково. Об этом 7 ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы сообщила начальник отдела организации охраны, использования водных ресурсов и деятельности по обращению с отходами Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Антонина Козлова.

— В настоящее время ведется работа с потенциальным концессионером. Проект сложный, надеемся мы его реализуем, — уточнила она.

Предполагается, что под завод потребуется территория площадью 40-70 гектаров. Ориентировочный срок строительства – 2028-2030 год.

Также в Ярославской области должны появиться два новых мусоросортировочных комплекса. Первый будут строить в Рыбинском районе у деревни Аксеново Волжского сельского поселения. Его мощность составит 60 тысяч тонн отсортированных отходов в год. Стоимость строительства — 570,5 миллионов рублей. Деньги полностью выделяет частный инвестор.

— По заводу уже разработана проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы и разрешение на строительство. Сейчас инвестор занимается выбором генподрядчика и приступит к работам. Ожидаем, что это произойдет уже в декабре 2024 года, — уточнила Антонина Козлова.

Завершить строительство должны к концу 2025 года. А старт работы предприятия запланирован на первый квартал 2026 года.

Еще один мусоросортировочный комплекс хотят открыть в Ростовском районе у деревни Дертники Петровского сельского поселения. Его мощность составит 39,9 тысячи тонн отсортированных отходов в год. Стоимость строительства — 241,3 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2024 года. Но строительство предприятия начнется позже, чем в Рыбинском районе.

— По Ростову ситуация несколько сложнее. Вопрос находится на стадии разработки проектно-сметной документации. У инвестора проблемы с подключением к электросетям — очень большая стоимость, — пояснила Антонина Козлова.

При этом она пояснила, что вопрос обсуждается, речи о переносе комплекса в другое место пока не идет.

В правительстве пояснили, что строительство этих предприятий поможет достичь цели, поставленной указом президента России: к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны проходить обязательную сортировку, а количество направляемого на полигоны мусора нужно сократить в два раза.

Напомним, весной 2023 года появилась информация, что комплекс по переработке твердых коммунальных отходов должны построить под Ярославлем в Курбском сельском поселении. Тогда это вызвало волну возмущения среди местного населения. Многие начали опасаться, что здесь готовится площадка под новый огромный мусорный полигон. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции 13 марта опроверг слухи о размещении такого объекта.

Чуть позже заместитель министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Павел Макаров объяснил, что область, действительно ищет площадку, но не под полигон, а под мусороперерабатывающий завод. И в качестве территории для его строительства рассматривается Ярославской район, так как данная локализация позволит снизить затраты на транспортировку отходов (ведь в Ярославле и Ярославском районе образуется 50% их общего объема в регионе). При этом на тот момент окончательного решения о конкретном месте расположения площадки не было.

ПО ТЕМЕ
Мусор Переработка Завод
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 минут
Евраев решил ещё больше понизить уровень жизни в Ярославской области?
Гость
20 минут
Когда Хартия приходила в Ярославль, одним из условий было - строительство мусороперерабатывающего завода! Тариф на вывоз мусора для населения тогда вырос в два раза. Где этот завод? Столько лет прошло, а у них еще только планы. Так и продолжают сваливать на старые полигоны, ничего оборудовано не было. Где деньги населения?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление