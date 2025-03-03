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Город «Картина так себе»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета в популярном парке

«Картина так себе»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета в популярном парке

Публикуем ответ властей

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10 комментариев
Ярославцы просят властей вернуть туалеты в парки | Источник: читательница 76.RUЯрославцы просят властей вернуть туалеты в парки | Источник: читательница 76.RU

Ярославцы просят властей вернуть туалеты в парки

Источник:

Ярославцы просят властей открыть общественные туалеты в городских парках. По словам жительницы Ленинского района Анастасии, в Угличском парке туалет есть, однако он всегда закрыт.

— В парке около госпиталя на Угличской есть здание туалета, но оно не функционирует.
Куда нужно обратиться, чтобы его запустили в эксплуатацию? В парке круглый год куча детей и родителей. Без туалета тяжко. Летом все, особенно мужчины, ходят прямо за здание этого туалета. Картина так себе, — сообщила читательница 76.RU.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии, здание находится в муниципальной собственности. Туалет закрыт из-за состояния постройки.

— Общественный туалет, расположенный в парке у Госпиталя Ветеранов войны, находится в неисправном состоянии и не подлежит ремонту, — сообщили порталу 76.RU в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Выполнение работ по содержанию и ремонту вышеуказанных туалетов осуществляется силами МБУ «РиОГС» города Ярославля согласно муниципальному заданию.

Власти изучат техническое состояние объекта, на выполнение работ готовится закупка. По итогам обследования решится дальнейшая судьба туалета — списание и снос либо проведение ремонта.

В городской администрации добавили, что в 2025 году в нескольких парках и скверах появятся новые туалеты. Их установят для создания комфортных условий.

— В 2025 году запланировано приобретение и установка четырех мобильных туалетных модулей. Места установки прорабатываются и будут определены после проведения процедуры закупки, — рассказали порталу 76.RU в ДГХ.

К слову, осенью 2024 года снесли туалет в Бутусовском парке, до демонтажа он был закрыт несколько месяцев.

Ранее мы публиковали большую карту бесплатных и платных туалетов, расположенных в городе.

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Общественный туалет Туалет Парк Удобства Снос
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Комментарии
10
Гость
31 минута
а это во всех русских городах так по плану, как и деревья скамейки урны парки больницы итд итп у нас магия величия и стабильность вместе этого
Гость
17 минут
в Америке туалеты это базовая потребность Человека и они всюни Бесплатно также там и с едой и медициной, бедным это даётся БЕСПЛАТНО всё легко проверить в сети
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