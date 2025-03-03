«Картина так себе»: ярославцы пожаловались на отсутствие туалета в популярном парке

Ярославцы просят властей вернуть туалеты в парки Источник: читательница 76.RU











Ярославцы просят властей открыть общественные туалеты в городских парках. По словам жительницы Ленинского района Анастасии, в Угличском парке туалет есть, однако он всегда закрыт.

— В парке около госпиталя на Угличской есть здание туалета, но оно не функционирует.

Куда нужно обратиться, чтобы его запустили в эксплуатацию? В парке круглый год куча детей и родителей. Без туалета тяжко. Летом все, особенно мужчины, ходят прямо за здание этого туалета. Картина так себе, — сообщила читательница 76.RU.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии, здание находится в муниципальной собственности. Туалет закрыт из-за состояния постройки.

— Общественный туалет, расположенный в парке у Госпиталя Ветеранов войны, находится в неисправном состоянии и не подлежит ремонту, — сообщили порталу 76.RU в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Выполнение работ по содержанию и ремонту вышеуказанных туалетов осуществляется силами МБУ «РиОГС» города Ярославля согласно муниципальному заданию.

Власти изучат техническое состояние объекта, на выполнение работ готовится закупка. По итогам обследования решится дальнейшая судьба туалета — списание и снос либо проведение ремонта.

В городской администрации добавили, что в 2025 году в нескольких парках и скверах появятся новые туалеты. Их установят для создания комфортных условий.

— В 2025 году запланировано приобретение и установка четырех мобильных туалетных модулей. Места установки прорабатываются и будут определены после проведения процедуры закупки, — рассказали порталу 76.RU в ДГХ.

К слову, осенью 2024 года снесли туалет в Бутусовском парке, до демонтажа он был закрыт несколько месяцев.