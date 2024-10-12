«Поселок был новаторским»: изучаем улицы первого благоустроенного района Ярославля

Рассказываем историю Бутусовского поселка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В прошлом веке поселок Бутусовский стал прорывом в градостроительстве. Проект архитектора Владимира Кратюка был выбран на всесоюзном конкурсе в 1926 году среди 98 работ. Возвели квартал на месте района, разрушенного во время Белогвардейского восстания 1918 года.

В наше время, взглянув на район, с трудом можно сказать, что жить здесь комфортно. Фасады в трещинах и граффити, все дворы заставлены машинами, асфальт покрыт ямами, местами протекает крыша, а жильцы хотят срубить аллею ради парковки.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы расскажем историю первого благоустроенного жилого массива в Ярославле.

Первый в Ярославле

Поселок Бутусовский был возведен в 1927–1929 годах. Инициатором строительства стал Константин Бутусов. Это был первый масштабный проект благоустройства в Ярославле после революции. Первыми жильцами домов стали семьи рабочих ярославских предприятий, госслужащих и красноармейцев. По проекту Кратюка дома строили в стиле конструктивизма, изначально они должны были быть трехэтажными.

Константин Бутусов — заведующий губернским отделом коммунального хозяйства. Принимал активное участие в восстановлении разрушенного во время революции хозяйства Ярославля и уездных городов. При Бутусове к концу 1926 года жилая площадь Ярославля увеличилась на 12,6 тысячи кв. м, а на месте сгоревших во время июльского восстания в 1918 года зданий было построено 38 жилых домов. По его инициативе было начато строительство первого благоустроенного жилого квартала в Ярославле.

— Из-за острой нехватки жилья в городе уже после начала строительства было принято решение надстроить 4-й этаж, — рассказал историк Герман Харитонов. — Трехкомнатные квартиры в Бутусовском поселке изначально были коммунальными. Поселок был новаторским, с центральным отоплением и электричеством, канализацией и водопроводом. Квартиры состояли из 3 жилых комнат, прихожей, кухни, санузла и кладовой. Ванных комнат в квартирах по первоначальному проекту не было.

Архивная фотография молодого Бутусова Источник: газета «Северный край», выпуск от 25 февраля 2012 года











В 1929 году на 37-м году жизни Бутусов скончался — не выдержало сердце. Произошло всё в командировке в Москву. В этом же году горсовет решил присвоить новому жилому комплексу имя Константина Бутусова.

— В 1957 году в рамках адресной реформы в Ярославле такой адресный объект как «Поселок Бутусова» был ликвидирован, а дома получили приписку к близлежащим улицам (Свердлова, Пушкина и Чайковского), — рассказал историк Герман Харитонов. — Родственники Бутусова обратились в горсовет с просьбой сохранить имя Константина Ивановича на карте города. Было принято решение внутри квартала организовать проезд имени Бутусова, не имевший ни одного дома. Имя Бутусова закрепилось и за городским парком, разбитым на месте разрушенного во время Белогвардейского мятежа квартала города, примыкающего к поселку.

На одном из домов установлена мемориальная табличка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Парковка вместо деревьев

Тамара живет в поселке 4 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спустя десятилетия в поселок всё еще активно заезжают новые жильцы.

— Я переехала сюда в 2020 году и осталась довольна новым домом. Тут тихо, зелени много, стены толстые. Зимой тепло, а летом прохладно, — поделилась Тамара. — Изначально в подъездах не было косметического ремонта. Я пыталась как-то собрать жильцов, но они неактивные. Кое-как с одной соседкой договорилась, и мы смогли добиться ремонта.

Подъезд довольно аккуратен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Из-за больших окон в подъезде светло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главной проблемой поселка стали автомобили. У некоторых семей имеется несколько машин, и для каждой нужно парковочное место.

— У жильцов с машинами появилась мысль — спилить деревья и сделать большую парковку, — рассказала местная жительница Тамара. — Вон на газонах уже занимают места.

Некоторые жильцы хотят срубить центральные деревья ради парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Молодежи безразлично, а старики переживают. Тамара Александровна жительница поселка

Воспоминаниями о поселке поделилась бывшая жительница одного из домов Елена, которая провела в нем свое детство в 80-е годы.

— Я помню, что мне очень нравился там Бутусовский парк. Летом катались на качелях-лодочках, а зимой мы с бабулей там катались на лыжах, — поделилась бывшая жительница поселка. — Парк тогда был больше, вроде там даже была эстрада — сцена с крышей. Рядом мужчины вечерами собирались — играли в шахматы или домино. В целом район казался таким уютным и теплым, наверное, из-за домов из красного кирпича.

Красные кирпичи, и правда, придают поселку уникальную атмосферу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Непродолжительное время в поселке даже жили потомки Константина Бутусова. В 2012 году в газете «Северный край» вышла статья, в которой редакция общалась с правнуками Бутусова.

— Пока прабабушка была жива, она вообще не платила за эту квартиру, — рассказала журналистам Екатерина, правнучка Константина. — Когда мы делали ремонт в квартире, то не раз вспоминали прадеда. Наши стены ничем не возьмешь. Кладка как в церквах, перекрытия из лиственницы, углы дома заделаны цементом. Всё супер! Только крыши текут, их никто никогда не перекрывал.

Как поселок выглядит сейчас

С приходом осени поселок выглядит уютно. Кварталу определенно подходит это время года. Показываем кадры из поселка от фотографа 76.RU.

Осенью поселок по-своему красив Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У подъезда привязан велосипед Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами можно найти детали из прошлого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подъезды раньше были сквозными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Между гаражами паркуют машины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый подъезд изящно застеклен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дворы украшают как могут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дворы заполнены машинами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напротив поселка находится Бутусовский парк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На крыше одного из домов торчит надстройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поселок интересен деталями, которые создают сами жильцы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Скоро потребуется капитальный ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поселок состоит из семи П-образных домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше в квартирах стояли печи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сколько не перекрашивай, а вандалы вновь испортят фасад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые детские площадки от времени испортились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поселок Бутусовский — это яркий пример архитектуры конструктивизма, которой в Ярославле не так много.