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Город У нас на районе фоторепортаж «Поселок был новаторским»: изучаем улицы первого благоустроенного района Ярославля

«Поселок был новаторским»: изучаем улицы первого благоустроенного района Ярославля

Как живет легендарный Бутусовский поселок

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Рассказываем историю Бутусовского поселка

В прошлом веке поселок Бутусовский стал прорывом в градостроительстве. Проект архитектора Владимира Кратюка был выбран на всесоюзном конкурсе в 1926 году среди 98 работ. Возвели квартал на месте района, разрушенного во время Белогвардейского восстания 1918 года.

В наше время, взглянув на район, с трудом можно сказать, что жить здесь комфортно. Фасады в трещинах и граффити, все дворы заставлены машинами, асфальт покрыт ямами, местами протекает крыша, а жильцы хотят срубить аллею ради парковки.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы расскажем историю первого благоустроенного жилого массива в Ярославле.

Первый в Ярославле

Поселок Бутусовский был возведен в 1927–1929 годах. Инициатором строительства стал Константин Бутусов. Это был первый масштабный проект благоустройства в Ярославле после революции. Первыми жильцами домов стали семьи рабочих ярославских предприятий, госслужащих и красноармейцев. По проекту Кратюка дома строили в стиле конструктивизма, изначально они должны были быть трехэтажными.

Константин Бутусов — заведующий губернским отделом коммунального хозяйства. Принимал активное участие в восстановлении разрушенного во время революции хозяйства Ярославля и уездных городов. При Бутусове к концу 1926 года жилая площадь Ярославля увеличилась на 12,6 тысячи кв. м, а на месте сгоревших во время июльского восстания в 1918 года зданий было построено 38 жилых домов. По его инициативе было начато строительство первого благоустроенного жилого квартала в Ярославле.

— Из-за острой нехватки жилья в городе уже после начала строительства было принято решение надстроить 4-й этаж, — рассказал историк Герман Харитонов. — Трехкомнатные квартиры в Бутусовском поселке изначально были коммунальными. Поселок был новаторским, с центральным отоплением и электричеством, канализацией и водопроводом. Квартиры состояли из 3 жилых комнат, прихожей, кухни, санузла и кладовой. Ванных комнат в квартирах по первоначальному проекту не было.

Архивная фотография молодого Бутусова

В 1929 году на 37-м году жизни Бутусов скончался — не выдержало сердце. Произошло всё в командировке в Москву. В этом же году горсовет решил присвоить новому жилому комплексу имя Константина Бутусова.

— В 1957 году в рамках адресной реформы в Ярославле такой адресный объект как «Поселок Бутусова» был ликвидирован, а дома получили приписку к близлежащим улицам (Свердлова, Пушкина и Чайковского), — рассказал историк Герман Харитонов. — Родственники Бутусова обратились в горсовет с просьбой сохранить имя Константина Ивановича на карте города. Было принято решение внутри квартала организовать проезд имени Бутусова, не имевший ни одного дома. Имя Бутусова закрепилось и за городским парком, разбитым на месте разрушенного во время Белогвардейского мятежа квартала города, примыкающего к поселку.

На одном из домов установлена мемориальная табличка

Парковка вместо деревьев

Тамара живет в поселке 4 года

Спустя десятилетия в поселок всё еще активно заезжают новые жильцы.

— Я переехала сюда в 2020 году и осталась довольна новым домом. Тут тихо, зелени много, стены толстые. Зимой тепло, а летом прохладно, — поделилась Тамара. — Изначально в подъездах не было косметического ремонта. Я пыталась как-то собрать жильцов, но они неактивные. Кое-как с одной соседкой договорилась, и мы смогли добиться ремонта.

Подъезд довольно аккуратен

Из-за больших окон в подъезде светло

Главной проблемой поселка стали автомобили. У некоторых семей имеется несколько машин, и для каждой нужно парковочное место.

— У жильцов с машинами появилась мысль — спилить деревья и сделать большую парковку, — рассказала местная жительница Тамара. — Вон на газонах уже занимают места.

Некоторые жильцы хотят срубить центральные деревья ради парковки

<p>Тамара Александровна</p><p>Тамара Александровна</p>

Молодежи безразлично, а старики переживают.

Воспоминаниями о поселке поделилась бывшая жительница одного из домов Елена, которая провела в нем свое детство в 80-е годы.

— Я помню, что мне очень нравился там Бутусовский парк. Летом катались на качелях-лодочках, а зимой мы с бабулей там катались на лыжах, — поделилась бывшая жительница поселка. — Парк тогда был больше, вроде там даже была эстрада — сцена с крышей. Рядом мужчины вечерами собирались — играли в шахматы или домино. В целом район казался таким уютным и теплым, наверное, из-за домов из красного кирпича.

Красные кирпичи, и правда, придают поселку уникальную атмосферу

Непродолжительное время в поселке даже жили потомки Константина Бутусова. В 2012 году в газете «Северный край» вышла статья, в которой редакция общалась с правнуками Бутусова.

— Пока прабабушка была жива, она вообще не платила за эту квартиру, — рассказала журналистам Екатерина, правнучка Константина. — Когда мы делали ремонт в квартире, то не раз вспоминали прадеда. Наши стены ничем не возьмешь. Кладка как в церквах, перекрытия из лиственницы, углы дома заделаны цементом. Всё супер! Только крыши текут, их никто никогда не перекрывал.

Как поселок выглядит сейчас

С приходом осени поселок выглядит уютно. Кварталу определенно подходит это время года. Показываем кадры из поселка от фотографа 76.RU.

Осенью поселок по-своему красив

У подъезда привязан велосипед

Местами можно найти детали из прошлого

Подъезды раньше были сквозными

Между гаражами паркуют машины

Каждый подъезд изящно застеклен

Дворы украшают как могут

Дворы заполнены машинами

Напротив поселка находится Бутусовский парк

На крыше одного из домов торчит надстройка

Поселок интересен деталями, которые создают сами жильцы

Скоро потребуется капитальный ремонт

Поселок состоит из семи П-образных домов

Раньше в квартирах стояли печи

Сколько не перекрашивай, а вандалы вновь испортят фасад

Некоторые детские площадки от времени испортились

Поселок Бутусовский — это яркий пример архитектуры конструктивизма, которой в Ярославле не так много.

— Это первый образец комплексной застройки благоустроенными многоквартирными домами целого квартала города. Дома поселка признаны объектами культурного наследия местного муниципального значения и охраняются государством, — рассказал историк Герман Харитонов.

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