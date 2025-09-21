В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе. Где она проходит

В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе Источник: Правительство Ярославской области

В Ярославле 20 сентября открыли фотовыставку в память о бывшем художественном руководителе театра имени Федора Волкова Сергее Пускепалисе. Ее расположили в Доме актера.

На выставке представили 23 редкие фотографии из жизни Сергея Пускепалиса. На кадрах запечатлены моменты его работы в театре, поездки в Донецк и Луганск.

«Три года как с нами нет Сергея Пускепалиса. Он трагически погиб в 2022 году, когда вез гуманитарную помощь в Донецк», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — «Он был не просто талантливым актером и режиссером, возглавлявшим Волковский театр. Он горел своим делом, вдохновлял коллег и зрителей, умел увлечь своим энтузиазмом и энергией. Но самое главное — он был настоящим патриотом».

Фотовыставка открылась 20 сентября Источник: Правительство Ярославской области

Заслуженный артист России и художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Он был на пассажирском во время перегона бронированного фургона, который хотел отправить на Донбасс. За рулем был театральный водитель Александр Синицын. В Ростовском районе по направлению в Москву фургон столкнулся с фурой. Оба мужчины погибли на месте.

После трагедии в Ярославле устроили гражданскую панихиду, где собралось множество известных актеров. Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества.

После гибели Сергея Пускепалиса его имя присвоили скверу в центре Донецка перед местным Государственным академическим театром имени Бровуна. В апреле 2023 года в Железноводске — родном городе актера, где живет его семья, — открылся Музей Сергея Пускепалиса. В тот же год на Первомайском бульваре в Ярославле установили мемориал в память об актере.