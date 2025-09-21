НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Ярославский врач покорил Эльбрус
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Город Погиб Сергей Пускепалис В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе. Где она проходит

В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе. Где она проходит

Что рассказали в региональном правительстве

284
В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе | Источник: Правительство Ярославской областиВ Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе | Источник: Правительство Ярославской области

В Ярославле открыли выставку в память о Сергее Пускепалисе

Источник:

Правительство Ярославской области

В Ярославле 20 сентября открыли фотовыставку в память о бывшем художественном руководителе театра имени Федора Волкова Сергее Пускепалисе. Ее расположили в Доме актера.

На выставке представили 23 редкие фотографии из жизни Сергея Пускепалиса. На кадрах запечатлены моменты его работы в театре, поездки в Донецк и Луганск.

«Три года как с нами нет Сергея Пускепалиса. Он трагически погиб в 2022 году, когда вез гуманитарную помощь в Донецк», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — «Он был не просто талантливым актером и режиссером, возглавлявшим Волковский театр. Он горел своим делом, вдохновлял коллег и зрителей, умел увлечь своим энтузиазмом и энергией. Но самое главное — он был настоящим патриотом».

Фотовыставка открылась 20 сентября | Источник: Правительство Ярославской областиФотовыставка открылась 20 сентября | Источник: Правительство Ярославской области

Фотовыставка открылась 20 сентября

Источник:

Правительство Ярославской области

Заслуженный артист России и художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года. Он был на пассажирском во время перегона бронированного фургона, который хотел отправить на Донбасс. За рулем был театральный водитель Александр Синицын. В Ростовском районе по направлению в Москву фургон столкнулся с фурой. Оба мужчины погибли на месте.

После трагедии в Ярославле устроили гражданскую панихиду, где собралось множество известных актеров. Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества.

После гибели Сергея Пускепалиса его имя присвоили скверу в центре Донецка перед местным Государственным академическим театром имени Бровуна. В апреле 2023 года в Железноводске — родном городе актера, где живет его семья, — открылся Музей Сергея Пускепалиса. В тот же год на Первомайском бульваре в Ярославле установили мемориал в память об актере.

Летом 2025 года на месте гибели Сергея Пускепалиса построили часовню-обелиск. Ее освятили в день рождения Волковского театра, 29 июня.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Выставка Сергей Пускепалис Дом актера
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
holdfast
1 час
Что бы в какой то момент вдруг не оказаться неугодным чрезмерным патриотом или недостаточным патриотом теперь понятно, что нужно делать.
Гость
1 час
Да не самое это главное. Поэтому и результат закономерный.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление