В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса появилась часовня-обелиск

В Ярославской области на месте гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса построили часовню-обелиск. Ее освятили в день рождения Волковского театра, 29 июня.
«Сергей Витауто был уникальным человеком. Он беззаветно любил свою работу, и театр был для него всем. С ним всегда было приятно и интересно общаться, он горел проектами Волковского театра. А еще был настоящим патриотом и помогал жителям новых регионов, за что посмертно награжден орденом Мужества», — прокомментировал событие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Чин освящения часовни совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.
Об установке часовни стало известно в мае 2025 года. По информации главы Ростовского округа Андрея Шатского, проект разработан и реализуется при поддержке областного правительства и АНО «Эколлайн. Культура и искусство».
«Конструкция часовни предполагает витражные элементы, наличие креста и лика Спаса, выполненного в технике горячей эмали. На самой территории Памятного места предусмотрели стоянку и освещение», — описывал проект Андрей Шатский.
Напомним, три года назад, в 2022 году, актер Сергей Пускепалис вместе с водителем из театра Александром Синицыным перегоняли бронированный фургон по трассе М-8 «Холмогоры», машину планировали отправить на Донбасс. Около часа дня в Ростовском районе они попали в ДТП — столкнулись с двумя фурами. Мужчины погибли на месте.
С августа 2021 года заслуженный артист России Сергей Пускепалис был художественным руководителем театра имени Федора Волкова в Ярославле. Он работал вместе со своим другом и партнером Германом Громовым, который приехал из Москвы на должность директора театра.