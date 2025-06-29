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Город В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса появилась часовня-обелиск

В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса появилась часовня-обелиск

Ее освятил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим

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8 комментариев
В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса построили часовню | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, правительство Ярославской областиВ Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса построили часовню | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, правительство Ярославской области

В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса построили часовню

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU, правительство Ярославской области

В Ярославской области на месте гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса построили часовню-обелиск. Ее освятили в день рождения Волковского театра, 29 июня.

«Сергей Витауто был уникальным человеком. Он беззаветно любил свою работу, и театр был для него всем. С ним всегда было приятно и интересно общаться, он горел проектами Волковского театра. А еще был настоящим патриотом и помогал жителям новых регионов, за что посмертно награжден орденом Мужества», — прокомментировал событие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Чин освящения часовни совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Часовня появилась на месте гибели актера Сергея Пускепалиса | Источник: правительство Ярославской областиЧасовня появилась на месте гибели актера Сергея Пускепалиса | Источник: правительство Ярославской области

Часовня появилась на месте гибели актера Сергея Пускепалиса

Источник:

правительство Ярославской области

Об установке часовни стало известно в мае 2025 года. По информации главы Ростовского округа Андрея Шатского, проект разработан и реализуется при поддержке областного правительства и АНО «Эколлайн. Культура и искусство».

«Конструкция часовни предполагает витражные элементы, наличие креста и лика Спаса, выполненного в технике горячей эмали. На самой территории Памятного места предусмотрели стоянку и освещение», — описывал проект Андрей Шатский.

На обелиске появилось изображение Волковского театра | Источник: правительство Ярославской областиНа обелиске появилось изображение Волковского театра | Источник: правительство Ярославской области

На обелиске появилось изображение Волковского театра

Источник:

правительство Ярославской области

Напомним, три года назад, в 2022 году, актер Сергей Пускепалис вместе с водителем из театра Александром Синицыным перегоняли бронированный фургон по трассе М-8 «Холмогоры», машину планировали отправить на Донбасс. Около часа дня в Ростовском районе они попали в ДТП — столкнулись с двумя фурами. Мужчины погибли на месте.

С августа 2021 года заслуженный артист России Сергей Пускепалис был художественным руководителем театра имени Федора Волкова в Ярославле. Он работал вместе со своим другом и партнером Германом Громовым, который приехал из Москвы на должность директора театра.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
8
Гость
1 час
А водитель тоже погиб. Про него никто не вспомнил. Даже имя и фамилию не назвали
Гость
1 час
Скажем так, а зачем?
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