В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса появилась часовня-обелиск

В Ярославской области на месте гибели Сергея Пускепалиса построили часовню Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, правительство Ярославской области

В Ярославской области на месте гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса построили часовню-обелиск. Ее освятили в день рождения Волковского театра, 29 июня.

«Сергей Витауто был уникальным человеком. Он беззаветно любил свою работу, и театр был для него всем. С ним всегда было приятно и интересно общаться, он горел проектами Волковского театра. А еще был настоящим патриотом и помогал жителям новых регионов, за что посмертно награжден орденом Мужества», — прокомментировал событие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Чин освящения часовни совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Часовня появилась на месте гибели актера Сергея Пускепалиса Источник: правительство Ярославской области

Об установке часовни стало известно в мае 2025 года. По информации главы Ростовского округа Андрея Шатского, проект разработан и реализуется при поддержке областного правительства и АНО «Эколлайн. Культура и искусство».

«Конструкция часовни предполагает витражные элементы, наличие креста и лика Спаса, выполненного в технике горячей эмали. На самой территории Памятного места предусмотрели стоянку и освещение», — описывал проект Андрей Шатский.

На обелиске появилось изображение Волковского театра Источник: правительство Ярославской области

Напомним, три года назад, в 2022 году, актер Сергей Пускепалис вместе с водителем из театра Александром Синицыным перегоняли бронированный фургон по трассе М-8 «Холмогоры», машину планировали отправить на Донбасс. Около часа дня в Ростовском районе они попали в ДТП — столкнулись с двумя фурами. Мужчины погибли на месте.