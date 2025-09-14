НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Арочные окна и высокие своды: бродим по старинному заброшенному заводу в Ярославской области

Арочные окна и высокие своды: бродим по старинному заброшенному заводу в Ярославской области

Фоторепортаж из разрушенного исторического здания

775
Показываем изнутри заброшенную фабрику в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем изнутри заброшенную фабрику в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем изнутри заброшенную фабрику в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 40 минутах от Ярославля на берегу реки Устье в Семибратове стоит старинная фабрика, открытая в далеком 1929 году. Изначально завод занимался производством термоизоляции. Шевелин, который делали на фабрике, был важным материалом для утепления для домов.

Сначала рабочие шили шевелин вручную, но в 1934 году заработали пошивочные машины. Завод продолжал модернизироваться и в итоге начал выпускать древесноволокнистые плиты. В 1962 году фабрику переименовали в «завод древесноволокнистых плит». С 90-х предприятие перестало существовать.

Фотограф 76.RU побывал на историческом предприятии, точнее руинах, которые от него остались. В этом материале показываем заброшенную фабрику изнутри.

На въезде можно увидеть баню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа въезде можно увидеть баню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На въезде можно увидеть баню

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А справа от входа старый магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА справа от входа старый магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А справа от входа старый магазин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории имеются здания с обновленными фасадами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории имеются здания с обновленными фасадами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории имеются здания с обновленными фасадами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Труба&nbsp;— самое целое, что осталось от предприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТруба&nbsp;— самое целое, что осталось от предприятия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Труба — самое целое, что осталось от предприятия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это не безлюдное место. Здесь паркуются и проходят люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто не безлюдное место. Здесь паркуются и проходят люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это не безлюдное место. Здесь паркуются и проходят люди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с основным зданием фабрики в таком же состоянии стоит строение помоложе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с основным зданием фабрики в таком же состоянии стоит строение помоложе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с основным зданием фабрики в таком же состоянии стоит строение помоложе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри пусто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри пусто | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри пусто

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И опасно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ опасно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И опасно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и главная «достопримечательность» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот и главная «достопримечательность» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и главная «достопримечательность»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С моста открывается вид получше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС моста открывается вид получше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С моста открывается вид получше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небо видно через пустые окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебо видно через пустые окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небо видно через пустые окна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мост старый, хотя до сих пор используется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМост старый, хотя до сих пор используется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мост старый, хотя до сих пор используется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перила украшены звездами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПерила украшены звездами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перила украшены звездами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На мосту стоит КПП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа мосту стоит КПП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На мосту стоит КПП

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри&nbsp;— тишина и пустота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри&nbsp;— тишина и пустота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри — тишина и пустота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг фабрики все в зарослях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг фабрики все в зарослях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг фабрики все в зарослях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А внутри разруха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА внутри разруха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А внутри разруха

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не осталось ничего, только конструкции, напоминающие печи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе осталось ничего, только конструкции, напоминающие печи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не осталось ничего, только конструкции, напоминающие печи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыры в стенах норовят стать еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДыры в стенах норовят стать еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыры в стенах норовят стать еще больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На грудах кирпичей вытоптаны тропинки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа грудах кирпичей вытоптаны тропинки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На грудах кирпичей вытоптаны тропинки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй этаж частично просматривается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторой этаж частично просматривается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй этаж частично просматривается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В дыре видно разрушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ дыре видно разрушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В дыре видно разрушения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что вот-вот и все рухнет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что вот-вот и все рухнет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что вот-вот и все рухнет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но колонны еще держатся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо колонны еще держатся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но колонны еще держатся

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это единственные сооружения, которые уцелели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто единственные сооружения, которые уцелели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это единственные сооружения, которые уцелели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна не изменили свою геометрию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна не изменили свою геометрию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна не изменили свою геометрию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами осталась голубая плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами осталась голубая плитка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами осталась голубая плитка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыши нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрыши нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыши нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По полоске из кирпичей, видно, где был вторйо этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо полоске из кирпичей, видно, где был вторйо этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По полоске из кирпичей, видно, где был вторйо этаж

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание потихоньку обрастает травой и деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание потихоньку обрастает травой и деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание потихоньку обрастает травой и деревьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные приходят на мост, чтобы порыбачить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные приходят на мост, чтобы порыбачить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные приходят на мост, чтобы порыбачить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гость
55 минут
Это здание построено Иваном Вахромеевым для мукомольной мельницы до советской власти она там была расположена. Мололи муку и зерно на крупу. Мой прадед был на этой мельнице управляющим.
Гость
21 минута
Люмпены у власти. "Достижения" Гайдаров и прочих "борцов".
