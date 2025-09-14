Арочные окна и высокие своды: бродим по старинному заброшенному заводу в Ярославской области

В 40 минутах от Ярославля на берегу реки Устье в Семибратове стоит старинная фабрика, открытая в далеком 1929 году. Изначально завод занимался производством термоизоляции. Шевелин, который делали на фабрике, был важным материалом для утепления для домов.
Сначала рабочие шили шевелин вручную, но в 1934 году заработали пошивочные машины. Завод продолжал модернизироваться и в итоге начал выпускать древесноволокнистые плиты. В 1962 году фабрику переименовали в «завод древесноволокнистых плит». С 90-х предприятие перестало существовать.
Фотограф 76.RU побывал на историческом предприятии, точнее руинах, которые от него остались. В этом материале показываем заброшенную фабрику изнутри.