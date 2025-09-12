В Ярославле УК тратила деньги жителей на свои нужды. Что ей за это грозит

УК задолжала поставщику электроэнергии почти 1,5 миллиона Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле управляющая компания тратила деньги жителей на свои нужды. Из-за этого на УК возбудили уголовное дело.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что ООО «УК „Ярославльсити“» не отдавала деньги поставщику энергии, хотя жители исправно платили по счетам. Сумма долга перед «ТНС энерго» составила более 1,3 миллиона рублей.

ООО «Управляющая Компания „Ярославльсити“» была образована в декабре 2019 года в Ярославле. Компания не раскрывает свои доходы. По данным сервиса «Контур.Фокус» учредителем компании является Колганова Нина Павловна. На нее также оформлена доля в 60% в управляющей компании ООО «Забота».

«Проверка показала, что в нарушение требований законодательства поступающие от потребителей денежные средства управляющая компания ресурсоснабжающей организации в полном объеме не перечисляет и расходует на иные нужды», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге на управляющую компанию возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Ч. 1 ст. 165 УК РФ наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.