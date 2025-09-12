НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле УК тратила деньги жителей на свои нужды. Что ей за это грозит

В Ярославле УК тратила деньги жителей на свои нужды. Что ей за это грозит

Уже возбуждено уголовное дело

104
УК задолжала поставщику электроэнергии почти 1,5 миллиона | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУК задолжала поставщику электроэнергии почти 1,5 миллиона | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

УК задолжала поставщику электроэнергии почти 1,5 миллиона

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле управляющая компания тратила деньги жителей на свои нужды. Из-за этого на УК возбудили уголовное дело.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что ООО «УК „Ярославльсити“» не отдавала деньги поставщику энергии, хотя жители исправно платили по счетам. Сумма долга перед «ТНС энерго» составила более 1,3 миллиона рублей.

ООО «Управляющая Компания „Ярославльсити“» была образована в декабре 2019 года в Ярославле. Компания не раскрывает свои доходы. По данным сервиса «Контур.Фокус» учредителем компании является Колганова Нина Павловна. На нее также оформлена доля в 60% в управляющей компании ООО «Забота».

«Проверка показала, что в нарушение требований законодательства поступающие от потребителей денежные средства управляющая компания ресурсоснабжающей организации в полном объеме не перечисляет и расходует на иные нужды», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге на управляющую компанию возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Ч. 1 ст. 165 УК РФ наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Напомним, в апреле 2025 года в Ярославле составили рейтинг управляющих компаний. По итогам проверки ООО «УК „Ярсити“» оказалась в «красной» зоне и набрала -2 балла из 10 возможных.

Алексей КамкиновАлексей Камкинов
Алексей Камкинов
Долг Прокуратура Ярославской области
