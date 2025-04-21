В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний: найдите свою

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле составили новый рейтинг управляющих компаний. Данные за первый квартал 2025 года опубликовала автономная некоммерческая организация «Центр развития ЖКХ», учрежденная Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.

Работу управдомов оценивали по нескольким показателям:

количество и качество отработанных обращений граждан;

задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями;

количество штрафов и предупреждений со стороны Инспекции административно-технического и жилищного надзора Ярославской области;

уровень социальной нагрузки (доля старого жилищного фонда);

раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ;

сводный индикатор финансового риска (финансовые риски, платежная дисциплина и прочее);

За каждый показатель выставляли баллы. Максимальное количество баллов, которое можно набрать — 10.

По уровню оценок все управляющие компании раздели по трем зонам. В зеленую попали те, которые заслуживают доверия (с оценкой 6 баллов и выше), в желтой — середнячки (с оценками от 3 до 5 баллов), в красной — компании, которые не вызывают доверия (с оценками ниже 3).

При этом в рейтинге немало управдомов, баллы которых оказались с минусом.

«Это означает, что по нескольким показателям управляющая организация получила минусы в баллах (к примеру, если компания не размещает информацию в системе ГИС ЖКХ и т. д.)», — пояснили составители рейтинга.

Рейтинг управляющих компаний Ярославля:

Зеленая зона

ООО Жилком» -7 баллов;

ООО «РЭУ № 14» — 6 баллов.

Желтая зона

ООО УК «Альтернатива» — 5 баллов;

ООО «Управляющая компания города Ярославля» — 4,5 балла;

ООО «Эксперт» — 4 балла;

АО «Ярославльлифт» — 4 балла;

ООО «Гринвуд» — 4 балла;

ООО «Дом с лилиями» — 3,5 балла;

ООО «РЭУ № 18» — 3,5 балла;

ООО «УК Альянс» — 3,5 балла;

ООО «УФР» — 3,5 балла;

ООО «ЖЭУ» — 3 балла;

ООО УК «Дом Сервис» — 3 балла;

ООО Управляющая компания «КУБ» — 3 балла;

ООО УК «Жилстандарт» — 3 балла;

ООО «РегионИнвест» — 3 балла;

ООО «УК „Жемчужная“» — 3 балла;

АО «Управдом Дзержинского района» — 3 балла;

ООО УК «Территория» — 3 балла.

Красная зона

ООО «ГУД» — 2,5 балла;

ООО «Клён Сервис» — 2 балла;

ООО «Дифференциал» — 2 балла;

ООО УК «Монолит» — 2 балла;

АО «Управдом Ленинского района» — 1,5 балла;

ООО «УК Яр-Дом» — 1,5 балла;

ООО УК «ЭФФЕКТПЛЮС» — 1,5 балла;

ООО «УК Слобода» — 1,5 балла;

АО «Управдом Красноперекопского района» — 1 балл;

ООО «УК Заволжский дом» — 1 балл;

ООО УК «ВУК» — 1 балл;

ООО «Новый Дом» — 1 балл;

ООО «Округ» — 1 балл;

ООО «РЭУ № 11» — 1 балл;

ООО «УК Красноперекопский квартал» — 1 балл;

ООО «УК Золотое Кольцо» — 1 балл;

ООО УК «ИВОЛГА» — 1 балл;

ООО УК «Прайм Сервис» — 1 балл;

ООО «УК Жилищный Фонд» — 1 балл;

АО «Управдом Кировского района» — 0,5 балла;

АО «Управдом Заволжского района» — 0,5 балла;

ООО «Суздальская Слобода» — 0,5 балла;

ООО «УК „Продвижение“» — 0,5 балла;

ООО «УК „Содружество“» — 0,5 балла;

ООО «УК „КОМФОРТСИТИ“» — 0 баллов;

ООО «УК „Полесье“» — 0 баллов;

ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» — 0 баллов

ООО «Норская управляющая компания» — -0,5 балла;

ООО «Обслуживающая организация „Родной Район“ — -0,5 балла;

ООО «Ситисервис» — -0,5 балла;

ООО «УК Городская идиллия» — -0,5 балла;

ООО «УК Надёжный дом» — -0,5 балла;

ООО «УК Ника» — -0,5 балла;

ООО ИКЦ «Гарант-инфо» — -0,5 балла;

НАО «Управдом Фрунзенского района» — -0,5 балла;

ООО «УК „Альфа Групп“» — -1,5 балла;

ООО «УК „Сокольники“» — -2 балла;

ООО «УК „Ярсити“» — -2 балла;

ООО «ИТ ФОНД» — -2 балла;

ООО «ОДК» — -2 балла;

ООО «УК Комьюнити» — -2,5 балла;

ООО «УК „Возрождение“ — -3 балла;

ООО «УК „Гудград“» — -3 балла;

ООО «УКЯР» — -3,5 балла;

ООО «УК „Умный дом“» — -5 баллов.