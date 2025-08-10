Застроят 18-этажками: власти ищут подрядчика для возведения нового микрорайона — подробности проекта

Власти планируют застроить участок во Фрунзенском районе Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле власти 8 августа объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии участка в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского во Фрунзенском районе. Начальная цена аукциона — 233 752 639.

«Сумма задатка, вносимого участниками аукциона: 23 375 263 рубля 90 копеек», — указано в постановлении мэрии.

В документе также указано, что торги необходимо провести не позднее 8 ноября 2025 года.

Территория под застройку обведена фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Изначально постановление о выделении площадки на улице Купца Светешникова под комплексное развитие было подписано мэром еще в феврале 2025 года. Согласно документу, здесь можно будет возводить дома высотой от 8 до 18 этажей.

«В обязанности инвестора планируется включить следующее: предусмотреть размещение объектов социального назначения: трех детских садов на 220 мест, 280 мест, 330 мест и одной школы на 1280 мест», — уточнили в мэрии Ярославля.