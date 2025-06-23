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Недвижимость Новые 18-этажные микрорайоны построят в Ярославле: где именно

Новые 18-этажные микрорайоны построят в Ярославле: где именно

В мэрии Ярославля рассказали о планах по развитию спального района

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24 комментария
Во Фрунзенском районе Ярославля построят новые дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо Фрунзенском районе Ярославля построят новые дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во Фрунзенском районе Ярославля построят новые дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля рассказали, какие территории во Фрунзенском районе города в ближайшее время ждет комплексное развитие, то есть строительство нового жилья и необходимой инфраструктуры.

По информации чиновников, опубликованной в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева, в районе выделено три новые площадки под комплексную застройку. Первая — в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского. Вторая и третья — в районе пересечения улиц Калинина и Рябиновой.

Постановление о выделении площадки на улице Купца Светешникова под комплексное развитие было подписано мэром еще в феврале 2025 года. Согласно документу, здесь можно будет возводить дома высотой от 8 до 18 этажей.

«В обязанности инвестора планируется включить следующее: предусмотреть размещение объектов социального назначения: трех детских садов на 220 мест, 280 мест, 330 мест и одной школы на 1280 мест», — уточнили в мэрии Ярославля.

Выбрать застройщика, который получит право возводить здесь новый жилой микрорайон, власти намерены на аукционе. Предполагаемый срок реализации проекта — 12 лет.

Территория под застройку обведена фиолетовой линией | Источник: мэрия ЯрославляТерритория под застройку обведена фиолетовой линией | Источник: мэрия Ярославля

Территория под застройку обведена фиолетовой линией

Источник:

мэрия Ярославля

По комплексному развитию территорий на пересечении улице Калинина и Рябиновой в мае 2025 года уже заключен договор между мэрией и АО «Специализированный застройщик „Ярославльзаказчик“.

«Согласно договору о комплексном развитии двух несмежных территорий в обязанности застройщика входит разработка документации по планировке территорий. В документации по планировке территории должно быть предусмотрено размещение многоквартирных домов с нежилыми помещениями (максимальная этажность — 18 этажей), объектов социального назначения: двух детских садов на 280 мест каждый и одной школы на 1050 мест, иных объектов капитального строительства и парка культуры и отдыха», — пояснили в мэрии Ярославля.

Проект рассчитан на реализацию в течение 15 лет.

АО Специализированный застройщик «Ярославльзаказчик» было образовано в 2009 году. Зарегистрировано в Ярославле. Генеральным директором является Дмитрий Волончунас. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль компании за 2024 год составила 5,6 миллиона рублей. Организация участвовала в строительстве ярославского зоопарка, планетария, ледового комплекса «Чемпион» на улице Панина в Ярославле и других социальных объектов и жилых домов.

Напомним, в Ярославле 26 июня пройдут общественные обсуждения изменений в Генплан города, которые также предусматривают выделение новых площадок под застройку.

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Комментарии
24
Гость
10 часов
У людей денег только на еду и ЖКХ, а кто всё это выкупать будет, и на какие средства? Кто целевая аудитория?
Гость
11 часов
Население сокращается, а строительство идёт рекордными темпами, при том что 70% уже построенного жилья до сих пор не распродано. Для кого это? Для подрастающих детей незаменимых иностранных специалистов?
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