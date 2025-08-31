Будут ли в Ярославле строить новую ледовую арену? Ответ «Локомотива»

В «Локомотиве» ответили на вопрос, будут ли в Ярославле строить новый спортивный комплекс Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал необходимость строительства новой ледовой арены в Ярославле. Этот вопрос обсудили 31 августа на пресс-конференции перед началом сезона.

Юрий Яковлев объяснил, будет ли обсуждаться строительство нового спортивного комплекса на фоне роста интереса к хоккею:

«Этот вопрос часто повторяется, надо же ответственно подходить к этому делу. Сейчас такое время, нет смысла даже думать об этом».

В минувшем сезоне болельщики раскупали билеты на домашние матчи за считанные часы, в онлайн-очередях собирались десятки тысяч пользователей. Игры в Ярославле проходили при полных трибунах. Кроме того, в финальную серию горожане просили сам клуб и местных властей организовать городские фан-зоны.

Домашняя арена железнодорожников была открыта в 2001 году, вместимость трибун «Арены-2000» составляет 7 990 человек.