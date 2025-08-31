НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Будут ли в Ярославле строить новую ледовую арену? Ответ «Локомотива»

Публикуем комментарий президента клуба

708
1 комментарий
В «Локомотиве» ответили на вопрос, будут ли в Ярославле строить новый спортивный комплекс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ «Локомотиве» ответили на вопрос, будут ли в Ярославле строить новый спортивный комплекс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В «Локомотиве» ответили на вопрос, будут ли в Ярославле строить новый спортивный комплекс

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал необходимость строительства новой ледовой арены в Ярославле. Этот вопрос обсудили 31 августа на пресс-конференции перед началом сезона.

Юрий Яковлев объяснил, будет ли обсуждаться строительство нового спортивного комплекса на фоне роста интереса к хоккею:

«Этот вопрос часто повторяется, надо же ответственно подходить к этому делу. Сейчас такое время, нет смысла даже думать об этом».

В минувшем сезоне болельщики раскупали билеты на домашние матчи за считанные часы, в онлайн-очередях собирались десятки тысяч пользователей. Игры в Ярославле проходили при полных трибунах. Кроме того, в финальную серию горожане просили сам клуб и местных властей организовать городские фан-зоны.

Домашняя арена железнодорожников была открыта в 2001 году, вместимость трибун «Арены-2000» составляет 7 990 человек.

К слову, минувший розыгрыш Кубка Гагарина стал самым посещаемым в истории лиги. Всего на матчах побывали 836 472 зрителя. В Ярославле на фоне спортивных успехов команды орудовали перекупщики.

Ледовая арена Строительство ХК Локомотив Хоккей
Комментарии
1
Гость
16 минут
Надо как у Динамиков сдвоенный стадион под хоккей и футбол. Как раз же на обновление шинника можно совместить.
Читать все комментарии
