«Билетов уже нет»: тысячи болельщиков встали в очередь за билетами на матч «Локомотива»

Ярославские болельщики столкнулись с проблемами при покупке билетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











16 апреля открылась продажа билетов на матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» (6+), который пройдет 19 апреля. Очередь за 20 минут достигла десяти тысяч. К слову, согласно сайту «Арены-2000», где пройдет игра, ярославская площадка во время хоккейных матчей рассчитана на 8 905 человек.

«Жду уже 20 минут, не могу купить билет. Неужели, в 21 веке лучше ехать в кассу и покупать билеты в „Арене“?» — негодует читательница 76.RU.

Субботний матч начнется в 17:00. Напомним, первый матч (6+) завершился поражением ярославцев, второй (6+) и третий (6+) победой. На 16 апреля счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников.

«Нормальных билетов уже нет, остались первые ряды и дальние», — пишет болельщик команды в Телеграм-канале «Локомотива».

На ярославскую команду хотят посмотреть болельщики из других регионов, в их числе — Костромская, Ивановская и Московская области.

«В очереди 7234, есть смысл ждать? Ехать из Сергиева Посада на плохие места совсем не хочется», — пишет Елена в Телеграм-канале «Локомотива».

Мы тоже решили выстоять очередь. Но к моменту, когда доступ к покупке был открыт, оказалось, что осталось всего два места. Билеты раскупили спустя 40 минут после начала продаж.

Билетов на хоккей не осталось Источник: Сайт ХК «Локомотив»











Наша читательница Галина призналась, что очередь увеличилась до 30 тысяч.

Болельщики продолжают вставать в очередь Источник: Сайт ХК «Локомотив»









