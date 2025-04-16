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Спорт «Билетов уже нет»: тысячи болельщиков встали в очередь за билетами на матч «Локомотива»

«Билетов уже нет»: тысячи болельщиков встали в очередь за билетами на матч «Локомотива»

Желающих попасть на хоккей оказалось слишком много

8 928
15 комментариев
Ярославские болельщики столкнулись с проблемами при покупке билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские болельщики столкнулись с проблемами при покупке билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские болельщики столкнулись с проблемами при покупке билетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

16 апреля открылась продажа билетов на матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» (6+), который пройдет 19 апреля. Очередь за 20 минут достигла десяти тысяч. К слову, согласно сайту «Арены-2000», где пройдет игра, ярославская площадка во время хоккейных матчей рассчитана на 8 905 человек.

«Жду уже 20 минут, не могу купить билет. Неужели, в 21 веке лучше ехать в кассу и покупать билеты в „Арене“?» — негодует читательница 76.RU.

Некоторым болельщикам остается лишь надеяться на то, что билеты останутся в продаже | Источник: Сайт ХК «Локомотив»Некоторым болельщикам остается лишь надеяться на то, что билеты останутся в продаже | Источник: Сайт ХК «Локомотив»
Кому-то повезло больше, но шанса отхватить места с хорошей видимостью уменьшаются | Источник: Сайт ХК «Локомотив»Кому-то повезло больше, но шанса отхватить места с хорошей видимостью уменьшаются | Источник: Сайт ХК «Локомотив»
Болельщиков «Локомотива» больше, чем мест на домашней арене | Источник: Сайт ХК «Локомотив»Болельщиков «Локомотива» больше, чем мест на домашней арене | Источник: Сайт ХК «Локомотив»

Субботний матч начнется в 17:00. Напомним, первый матч (6+) завершился поражением ярославцев, второй (6+) и третий (6+) победой. На 16 апреля счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников.

«Нормальных билетов уже нет, остались первые ряды и дальние», — пишет болельщик команды в Телеграм-канале «Локомотива».

На ярославскую команду хотят посмотреть болельщики из других регионов, в их числе — Костромская, Ивановская и Московская области.

«В очереди 7234, есть смысл ждать? Ехать из Сергиева Посада на плохие места совсем не хочется», — пишет Елена в Телеграм-канале «Локомотива».

Мы тоже решили выстоять очередь. Но к моменту, когда доступ к покупке был открыт, оказалось, что осталось всего два места. Билеты раскупили спустя 40 минут после начала продаж.

Билетов на хоккей не осталось | Источник: Сайт ХК «Локомотив»Билетов на хоккей не осталось | Источник: Сайт ХК «Локомотив»

Билетов на хоккей не осталось

Источник:

Сайт ХК «Локомотив»

Наша читательница Галина призналась, что очередь увеличилась до 30 тысяч.

Болельщики продолжают вставать в очередь | Источник: Сайт ХК «Локомотив»Болельщики продолжают вставать в очередь | Источник: Сайт ХК «Локомотив»

Болельщики продолжают вставать в очередь

Источник:

Сайт ХК «Локомотив»

Самый дешевый билет можно было взять за 1200 рублей, а дорогой — за 4000 рублей.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Хоккей Плей-офф КХЛ Спорт Авангард Билеты Очередь
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Комментарии
15
282503441
16 апреля, 18:41
Я болельщик Локомотива. Я согласна, что на арене лучше смотреть хоккей но я не готова выложить 4 тысячи на игру...хоть даже и не последние деньги...
Гость
16 апреля, 12:43
По мнению ботов из соседней страны-это нищие ярославцы покупают билеты на последние деньги по 4000 рублей
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