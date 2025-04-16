«Билетов уже нет»: тысячи болельщиков встали в очередь за билетами на матч «Локомотива»

16 апреля открылась продажа билетов на матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» (6+), который пройдет 19 апреля. Очередь за 20 минут достигла десяти тысяч. К слову, согласно сайту «Арены-2000», где пройдет игра, ярославская площадка во время хоккейных матчей рассчитана на 8 905 человек.
«Жду уже 20 минут, не могу купить билет. Неужели, в 21 веке лучше ехать в кассу и покупать билеты в „Арене“?» — негодует читательница 76.RU.
Субботний матч начнется в 17:00. Напомним, первый матч (6+) завершился поражением ярославцев, второй (6+) и третий (6+) победой. На 16 апреля счет в серии 2:1 в пользу железнодорожников.
«Нормальных билетов уже нет, остались первые ряды и дальние», — пишет болельщик команды в Телеграм-канале «Локомотива».
На ярославскую команду хотят посмотреть болельщики из других регионов, в их числе — Костромская, Ивановская и Московская области.
«В очереди 7234, есть смысл ждать? Ехать из Сергиева Посада на плохие места совсем не хочется», — пишет Елена в Телеграм-канале «Локомотива».
Мы тоже решили выстоять очередь. Но к моменту, когда доступ к покупке был открыт, оказалось, что осталось всего два места. Билеты раскупили спустя 40 минут после начала продаж.
Наша читательница Галина призналась, что очередь увеличилась до 30 тысяч.
Самый дешевый билет можно было взять за 1200 рублей, а дорогой — за 4000 рублей.