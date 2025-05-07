Перекупщики уже орудуют: ярославцы подчистую смели билеты на матч «Локомотива»

Днем 7 мая начали продавать билеты на стартовые матчи (6+) финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором», которые пройдут 13-го и 15-го мая.
Уже к полудню очередь на сайте достигла 12 тысяч человек. Ярославцы пожаловались на долгое ожидание.
«Сколько можно? Времени только 12, а билеты уже не купить. Что за беспредел?», — пожаловалась одна из болельщиц хоккейной команды 76.RU.
В самом клубе сообщили, что с 8 по 11 мая кассы будут работать с 11:00 до 16:00.
Тем временем на сайте «Авито» уже публикуют объявления о продаже билетов. Например, билеты на игру (6+), которая состоится 13 мая на «Арене-2000» в Ярославле, предлагают купить за 4 тысячи рублей. При этом при заказе от двух обещают скидку до 3 тысяч 800 рублей за каждый. В целом стоимость билетов с рук варьируется до 3 тысяч до 4 тысяч 500 рублей в зависимости от сектора.
При этом с 1 марта 2025 года были изменены правила возврата билетов на матчи. Таким образом клуб борется с перекупщиками. Теперь сумма возврата средств зависит от количества дней, за которые болельщики будут сдавать билет.
Тем временем читательница 76.RU сообщила, что билеты уже раскупили. На официальном сайте их можно было приобрести по стоимости от 2 тысяч рублей.