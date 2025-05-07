Перекупщики уже орудуют: ярославцы подчистую смели билеты на матч «Локомотива»

Ярославцы пытаются приобрести билеты на «Локомотив» через сайт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем 7 мая начали продавать билеты на стартовые матчи (6+) финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором», которые пройдут 13-го и 15-го мая.

Уже к полудню очередь на сайте достигла 12 тысяч человек. Ярославцы пожаловались на долгое ожидание.

«Сколько можно? Времени только 12, а билеты уже не купить. Что за беспредел?», — пожаловалась одна из болельщиц хоккейной команды 76.RU.

Билет купить не так-то просто Источник: Официальный сайт Локомотив Ярославль











В самом клубе сообщили, что с 8 по 11 мая кассы будут работать с 11:00 до 16:00.

Тем временем на сайте «Авито» уже публикуют объявления о продаже билетов. Например, билеты на игру (6+), которая состоится 13 мая на «Арене-2000» в Ярославле, предлагают купить за 4 тысячи рублей. При этом при заказе от двух обещают скидку до 3 тысяч 800 рублей за каждый. В целом стоимость билетов с рук варьируется до 3 тысяч до 4 тысяч 500 рублей в зависимости от сектора.

Билеты продают по разной стоимости Источник: Avito.ru











При этом с 1 марта 2025 года были изменены правила возврата билетов на матчи. Таким образом клуб борется с перекупщиками. Теперь сумма возврата средств зависит от количества дней, за которые болельщики будут сдавать билет.

Ярославцы рассказали, что билеты уже раскупили Источник: читательница 76.RU