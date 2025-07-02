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Город Беседка, смотровая и зоны отдыха: в Ярославле благоустроят исторический парк у фабрики

Беседка, смотровая и зоны отдыха: в Ярославле благоустроят исторический парк у фабрики

Когда начнутся работы

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В Ярославле началось благоустройство Петропавловского парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле началось благоустройство Петропавловского парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле началось благоустройство Петропавловского парка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале июля в Ярославле начнется благоустройство Петропавловского парка. Как рассказал депутат Ярославской облдумы Андрей Щенников, зеленой зоне в Красноперекопском районе вернут исторический облик.

«Уже с 10-х чисел июля приступим к воссозданию исторической атмосферы на Перекопе. В центре парка появится беседка в одной стилистике с Петропавловским храмом, будет организована смотровая площадка, в ближайшее время также установят лавочки для отдыха и урны», — отметил он.

Весной 2024 года во время голосования около 32 тысяч ярославцев выбрали в качестве территории на благоустройство старинный парк на Перекопе.

В центре парка появится беседка | Источник: Андрей Щенников / vk.comВ центре парка появится беседка | Источник: Андрей Щенников / vk.com
Согласно эскизам, вдоль прудов высадят деревья | Источник: Андрей Щенников / vk.comСогласно эскизам, вдоль прудов высадят деревья | Источник: Андрей Щенников / vk.com
Планируется воссоздание исторической планировки Петропавловского парка | Источник: Андрей Щенников / vk.comПланируется воссоздание исторической планировки Петропавловского парка | Источник: Андрей Щенников / vk.com

«Наш парк — это жемчужина района и города! Поэтому главная задача — сделать все качественно, современно, безопасно и комфортно для жителей и гостей», — отметил Андрей Щенников.

В марте 2025 года мэрия Ярославля закупила 32 скамейки для благоустройства парка. На закупку потратили чуть больше 1,1 миллиона рублей. Поставку отправила предприниматель Светлана Иванова из Екатеринбурга. К слову, на закупку изначально выделяли чуть больше 1,2 миллиона рублей.

Тогда же закупили 26 урн по 34 400 рублей за штуку. Всего на урны потратили 894 400 рублей.

Такие лавочки установят в Петропавловском парке | Источник: Андрей Щенников / vk.comТакие лавочки установят в Петропавловском парке | Источник: Андрей Щенников / vk.com

Такие лавочки установят в Петропавловском парке

Источник:

Андрей Щенников / vk.com

Стоимость одной урны&nbsp;— 34 тысячи рублей | Источник: Андрей Щенников / vk.comСтоимость одной урны&nbsp;— 34 тысячи рублей | Источник: Андрей Щенников / vk.com

Стоимость одной урны — 34 тысячи рублей

Источник:

Андрей Щенников / vk.com

Что будут благоустраивать

Ранее в мэрии сообщали, что благоустройство пройдет в три этапа:

  • первый — очистка территории парка от валежника и поросли;

  • второй — отсыпка дорожек, установка лавочек, урн и скамеек, воссоздание исторического облика беседки;

  • третий этап — обустройство камер видеонаблюдения и освещения. К работам приступят после получения разрешений от контролирующих органов.

В планах у властей также обустройство смотровой площадки на территории парка.

История Петропавловского парка

Петропавловский парк — территория с 300-летней историей, является одним из старейших парков Ярославля, входил в состав Ярославской Большой мануфактуры.

Изначально на этом месте был Полотняный двор с водяными мельницами (именно из-за этого на болотистой местности появились запруды, которые позднее стали прудами). В 1722–1731 годах при мануфактуре появилась усадьба с регулярным парком, еще через десять лет построили храм Петра и Павла. Само производство переехало на берег Которосли. Территорию парка открывали для горожан раз в год на Пасху.

Петропавловский парк был спроектирован по голландскому проекту.

Усадьбу и парк разграбили в советские годы. Службы в храме возобновили только в 1997 году, сама территория и заросшие пруды прошли санитарную расчистку только в конце 2000-х. Архитекторы неоднократно предлагали проекты по восстановлению зоны. В частности, в 2023 году студентка Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Олеся Педченко подготовила масштабный проект по возрождение парка, 23-летняя девушка-архитектор нарисовала эскизы и план реставрации. Свою работу она бесплатно передала мэрии Ярославля.

Парк относится к объектам культурного наследия федерального значения.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Петропавловский парк Благоустройство Парк
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