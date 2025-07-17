В Ярославле начали искать подрядчика, который построит смотровую площадку в Петропавловском парке

В Петропавловском парке построят смотровую площадку Источник: ЕИС закупки

В Ярославле объявили поиск подрядчика по строительству смотровой площадки в Петропавловском парке. За работы регион готов заплатить 7 миллионов 898 тысяч рублей.

«Организация малой архитектурной формы — смотровой площадки из дерева на церковь Петра и Павла — предусмотрена за пределами охранной зоны прудов, на стальных винтовых сваях», — говорится в документах проекта благоустройства.

Подрядчика будут выбирать на конкурсной основе. С 15 по 22 июля 2025 года можно участвовать в отборе. Итоги подведут 24 июля.

Так выглядит визуализация смотровой площадки Источник: ЕИС закупки

Согласно документам на сайте госзакупок, подготовительные работы по строительству смотровой площадки должны начать уже 1 августа. Через пять дней после этого по плану — монтаж самого каркаса площадки. К концу сентября должны завершить работы.

В парке также планируют установить фонтан и скамейки со светильника Источник: ЕИС закупки

Помимо установки смотровой площадки, подрядная организация должна будет установить новый забор у объектов культурного наследия «Господский дом» и «Богадельня». Кроме того, сделать дорожки в парке из розового гранитного отсева.

Весной 2024 года во время голосования около 32 тысяч ярославцев выбрали в качестве территории на благоустройство старинный парк на Перекопе.

В марте 2025 года мэрия Ярославля закупила 32 скамейки для благоустройства парка. На закупку потратили чуть больше 1,1 миллиона рублей. Также для парка приобрели 26 урн по 34 400 рублей за штуку. Всего на них потратили 894 400 рублей.

Ранее в мэрии сообщали, что благоустройство пройдет в три этапа: