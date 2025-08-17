«Не вписывается в облик города»: ярославцы высказались по поводу нового арт-объекта в центре

14 августа на Богоявленской площади Ярославля установили новый арт-объект — скамейку в виде 1000-рублевой купюры. Корреспондент сайта 76.RU прогулялся рядом с новым центром притяжения туристов и узнал мнение местных жителей.
Ярославцы выделяют необычность и яркость скамейки. Арт-объект издалека бросается в глаза, и это многим нравится.
«Вы знаете, молодые говорят „прикольно“. Вот я бы так и сказала про скамейку. Мне кажется, она в тему тут. Часто бывает: держишь тысячу рублей в руках и не разглядываешь, а тут возможность внимательно рассмотреть купюру, на которой изображен Ярославль», — рассказала Наталья.
«Мне нравится, что он яркий. Город у нас зеленый, а купюра здесь выделяется», — поделилась своим мнением Ольга.
Другая жительница города, Людмила, отметила удачное место установки арт-объекта.
«Мне нравится скамейка в виде 1000-рублевой купюры. Она необычная, красивая. И место хорошее — рядом с памятником Ярославу Мудрому».
Ранее стало известно, что изображение Ярославля уберут с 1000-рублевой купюры. На модернизированных банкнотах появятся достопримечательности Нижнего Новгорода. Ярославцы задались вопросом,
«Зачем нужна лавочка купюры, с которой убрали Ярославль?» — написал читатель 76.RU под ником Тоха.
«Лавочка — это хорошо, но не продуман дизайн. Всё же исторический центр города», — считает Tat.
«Согласна, совершенно не вписывается в исторический облик города», — поддержала ее Оксана.
Как вам лавочка?