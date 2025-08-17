НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не вписывается в облик города»: ярославцы высказались по поводу нового арт-объекта в центре

Публикуем мнения местных жителей

В центре Ярославля установили скамейку в виде 1000-рублевой купюры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля установили скамейку в виде 1000-рублевой купюры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля установили скамейку в виде 1000-рублевой купюры

14 августа на Богоявленской площади Ярославля установили новый арт-объект — скамейку в виде 1000-рублевой купюры. Корреспондент сайта 76.RU прогулялся рядом с новым центром притяжения туристов и узнал мнение местных жителей.

Ярославцы выделяют необычность и яркость скамейки. Арт-объект издалека бросается в глаза, и это многим нравится.

«Вы знаете, молодые говорят „прикольно“. Вот я бы так и сказала про скамейку. Мне кажется, она в тему тут. Часто бывает: держишь тысячу рублей в руках и не разглядываешь, а тут возможность внимательно рассмотреть купюру, на которой изображен Ярославль», — рассказала Наталья.

Ярославцы уже активно ее тестируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы уже активно ее тестируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы уже активно ее тестируют

«Мне нравится, что он яркий. Город у нас зеленый, а купюра здесь выделяется», — поделилась своим мнением Ольга.

Другая жительница города, Людмила, отметила удачное место установки арт-объекта.

«Мне нравится скамейка в виде 1000-рублевой купюры. Она необычная, красивая. И место хорошее — рядом с памятником Ярославу Мудрому».

Туристы активно фотографируются на фоне нового арт-объекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТуристы активно фотографируются на фоне нового арт-объекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На нем есть движущиеся элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа нем есть движущиеся элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так скамейка выглядит сбоку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак скамейка выглядит сбоку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее стало известно, что изображение Ярославля уберут с 1000-рублевой купюры. На модернизированных банкнотах появятся достопримечательности Нижнего Новгорода. Ярославцы задались вопросом,

«Зачем нужна лавочка купюры, с которой убрали Ярославль?» — написал читатель 76.RU под ником Тоха.

«Лавочка — это хорошо, но не продуман дизайн. Всё же исторический центр города», — считает Tat.

«Согласна, совершенно не вписывается в исторический облик города», — поддержала ее Оксана.

Как вам лавочка?

Супер!
Не нравится
Мне всё равно
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Скамейка Центр города Тысяча рублей
Комментарии
Гость
18 минут
Почему сиденье из рееечек с промежутками???
Гость
1 минута
Это все-таки исторический центр. Уместнее была бы старинная купюра (как в Спасо-Преображенском монастыре установлен объект в виде старинной копейки). Первые бумажные деньги в России, ассигнации, были введены в 1769 г по указу Екатерины II. Они представляли собой купюры различного номинала, от 25 до 100 рублей. Вот логичнее было бы старинную сторублевку изобразить. Многие жители и туристы не знают, как она выглядит. Приобщились бы к истории.
Читать все комментарии
