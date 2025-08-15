В центре Ярославля поставили скамейку в виде 1000-рублевой купюры. Смотрим, как она выглядит

«На скамейке размещен кьюар-код на путеводитель по городу „История денег в Ярославле“. Это пешеходный маршрут для туристов и горожан „От копейки до тысячи“. То есть это комплексный проект „Фора-Банка“ в Ярославле для популяризации его истории, архитектуры, для продвижения туристического бренда Ярославля», — сообщили в компании.