Город В центре Ярославля поставили скамейку в виде 1000-рублевой купюры. Смотрим, как она выглядит

В центре Ярославля поставили скамейку в виде 1000-рублевой купюры. Смотрим, как она выглядит

Публикуем фото нового арт-объекта

369
3 комментария
В центре города установили арт-объект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре города установили арт-объект | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре города установили арт-объект

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Богоявленской площади Ярославля установили интерактивную скамейку в виде тысячерублевой купюры. Торжественное открытие нового объекта прошло днем 14 августа. Проектом занимается ярославский филиал «Фора-Банка».

«На скамейке размещен кьюар-код на путеводитель по городу „История денег в Ярославле“. Это пешеходный маршрут для туристов и горожан „От копейки до тысячи“. То есть это комплексный проект „Фора-Банка“ в Ярославле для популяризации его истории, архитектуры, для продвижения туристического бренда Ярославля», — сообщили в компании.

Сама скамейка ночью подсвечивается.

Скамейка двухсторонняя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкамейка двухсторонняя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скамейка двухсторонняя

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая делать мелко проработана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждая делать мелко проработана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая делать мелко проработана

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект дублирует вид тысячерублевой купюры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбъект дублирует вид тысячерублевой купюры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект дублирует вид тысячерублевой купюры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На объекте много выпуклых элементов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа объекте много выпуклых элементов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На объекте много выпуклых элементов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди активно фотографируются с новой скамейкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди активно фотографируются с новой скамейкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди активно фотографируются с новой скамейкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Установили скамейку неподалеку от здания регионального отделения Центробанка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУстановили скамейку неподалеку от здания регионального отделения Центробанка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Установили скамейку неподалеку от здания регионального отделения Центробанка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк планирует обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу. Новая версия купюры появится в конце 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
44 минуты
Какая же безвкусица
Гость
32 минуты
Сравните с предварительным макетом и найдите десять отличий.😁
Читать все комментарии
