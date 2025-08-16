В Ярославле снесли послевоенный дом: фото

В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU

В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной. Об этом 16 августа порталу 76.RU сообщил читатель.

«Уже практически закончили снос», — уточнил он.

Напомним, это здание попало в список аварийных около 10 лет назад. В прошлом году его расселили.

В прошлом году дом расселили Источник: читатель 76.RU

Местные жители говорят, что этот и стоящие рядом дома после Великой Отечественной войны строили пленные немцы. Дом № 13 по улице Лизы Чайкиной самый старый — он появился в 1947 году. Соседние постройки были возведены чуть позже. Кроме того, все они кирпичные, а у этого деревянные стены и перекрытия. Видимо поэтому и обветшал он раньше всех.

Что будет на этом месте, пока не известно Источник: читатель 76.RU

В советские годы в этом доме располагались коммунальные квартиры. После перестройки их приватизировали.