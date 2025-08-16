В Ярославле снесли послевоенный дом: фото

В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной. Об этом 16 августа порталу 76.RU сообщил читатель.
«Уже практически закончили снос», — уточнил он.
Напомним, это здание попало в список аварийных около 10 лет назад. В прошлом году его расселили.
Местные жители говорят, что этот и стоящие рядом дома после Великой Отечественной войны строили пленные немцы. Дом № 13 по улице Лизы Чайкиной самый старый — он появился в 1947 году. Соседние постройки были возведены чуть позже. Кроме того, все они кирпичные, а у этого деревянные стены и перекрытия. Видимо поэтому и обветшал он раньше всех.
В советские годы в этом доме располагались коммунальные квартиры. После перестройки их приватизировали.
В марте мы публиковали репортаж из этого квартала. Местные жители рассказали, что хотели бы видеть на месте старого здания зеленую зону или новый современный дом с хорошей детской площадкой, чтобы ею могли пользоваться и ребята из других домов.