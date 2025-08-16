НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 747мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Активность змей
Что бесит в поезде
Очередь в больницу
Афиша на выходные
Отдых в Крыму
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Город В Ярославле снесли послевоенный дом: фото

В Ярославле снесли послевоенный дом: фото

В прошлом году его расселили

201
2 комментария
В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RUВ Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU

В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, читатель 76.RU

В Ярославле снесли дом № 13 на улице Лизы Чайкиной. Об этом 16 августа порталу 76.RU сообщил читатель.

«Уже практически закончили снос», — уточнил он.

Напомним, это здание попало в список аварийных около 10 лет назад. В прошлом году его расселили.

В прошлом году дом расселили | Источник: читатель 76.RUВ прошлом году дом расселили | Источник: читатель 76.RU

В прошлом году дом расселили

Источник:

читатель 76.RU

Местные жители говорят, что этот и стоящие рядом дома после Великой Отечественной войны строили пленные немцы. Дом № 13 по улице Лизы Чайкиной самый старый — он появился в 1947 году. Соседние постройки были возведены чуть позже. Кроме того, все они кирпичные, а у этого деревянные стены и перекрытия. Видимо поэтому и обветшал он раньше всех.

Что будет на этом месте, пока не известно | Источник: читатель 76.RUЧто будет на этом месте, пока не известно | Источник: читатель 76.RU

Что будет на этом месте, пока не известно

Источник:

читатель 76.RU

В советские годы в этом доме располагались коммунальные квартиры. После перестройки их приватизировали.

В марте мы публиковали репортаж из этого квартала. Местные жители рассказали, что хотели бы видеть на месте старого здания зеленую зону или новый современный дом с хорошей детской площадкой, чтобы ею могли пользоваться и ребята из других домов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Снос дома
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
Наивные местные жители. Вместо зелёной зоны поставят пятнадцатиэтажную коробку, огородят забором всё вокруг, чтобы для своих вёдер сделать асфальтированную площадку. Даже если и будет детская площадка, то для себя, за забором. Желающие могут сходить, посмотреть на такой доброжелательный хазер по адресу Кудрявцева, 9
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление