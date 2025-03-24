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Город «Бабушка не дождалась»: в Ярославле снесут послевоенный дом

«Бабушка не дождалась»: в Ярославле снесут послевоенный дом

Что местные жители хотят видеть на его месте. Репортаж

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16 комментариев
В ярославле снесут дом № 13 на улице Лизы Чайкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославле снесут дом № 13 на улице Лизы Чайкиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославле снесут дом № 13 на улице Лизы Чайкиной

Источник:

В Ярославле собираются снести дом на улице Лизы Чайкиной, 13. Здание попало в список аварийных. В прошлом году его расселили. По данным мэрии, исчезнуть с лица земли оно должно уже в этом году.

Мы посмотрели, как сейчас выглядит здание, которое доживает последние дни. А также поговорили с жителями соседних домов о том, что они хотели бы видеть на месте старой постройки.

Дом был построен в 1947 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом был построен в 1947 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом был построен в 1947 году

Источник:

Самый старый в квартале

Двухэтажный дом № 13 на улице Лизы Чайкиной стоит в окружении похожих зданий в квартале, в который входят также улицы Войнова и Зои Космодемьянской. Местные жители говорят, что эти дома после Великой Отечественной войны строили пленные немцы. Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», дом № 13 по улице Лизы Чайкиной самый старый на этой улице — он был построен в 1947 году. Соседние дома появились чуть позже. Кроме того, все они кирпичные, а у этого деревянные стены и перекрытия. Видимо поэтому обветшал он раньше всех.

В этом году строению будет 78 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом году строению будет 78 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом году строению будет 78 лет

Источник:

Елизавета Чайкина, в честь которой названа улица в Ярославле, — одна из организаторов партизанского отряда в Калининской (сейчас Тверской) области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ноябре 1941 года ее поймали в хутор Красное Покатище, куда она пришла для разведки численности вражеского гарнизона. Она могла сбежать, но ее предупредили: если это произойдет, расстреляют всех жителей хутора. Девушка вернулась 23 ноября 1941 года Лизу казнили на глазах местных жителей. Ей было 23 года.

Аварийным дом признали более 10 лет назад. Но до расселения дело дошло только прошлым летом.

Через отвалившуюся штукатурку видны деревянные стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез отвалившуюся штукатурку видны деревянные стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через отвалившуюся штукатурку видны деревянные стены

Источник:

— Я была на даче, приехала к осени, а он уже расселен, — рассказала порталу 76.RU жительница соседнего дома № 6 по улице Воинова Ирина Сорокина.

По ее словам, в советские годы в доме были коммунальные квартиры. После перестройки их приватизировали. В нем в последнее время в основном жили наследники тех, кто когда-то получал эти комнаты от государства.

— Бабушка одна жила. Ей 90 лет было. Она все ждала переселения. Но так и не дождалась, — рассказала Ирина Сорокина.

В окошках запертого дома видны следы прежней жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ окошках запертого дома видны следы прежней жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В окошках запертого дома видны следы прежней жизни

Источник:

«Нас бы тоже расселить»

По словам нашей собеседницы, сама она тоже хотела бы переехать в новое жилье по расселению.

— У нас дом хоть и позже был построен — в 1954 году, но тоже уже прилично обветшал. У нас несущие стены каменные, а перекрытия также деревянные — осыпаются внутри. Нас бы тоже расселить, — пожаловалась женщина.

Правда, аварийным этот дом пока не признан. А соответственно рассчитывать на переселение его жители пока не могут.

Жители дома № 6 по улице Воинова завидуют расселенным соседям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители дома № 6 по улице Воинова завидуют расселенным соседям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители дома № 6 по улице Воинова завидуют расселенным соседям

Источник:

Новый дом или зеленая зона

Люди из соседних домов высказывают разные мнения о том, что хотели бы видеть на месте аварийного здания.

Ирина Сорокина сообщила, что не против строительства здесь нового современного дома с хорошей детской площадкой, чтобы ею могли пользоваться и соседские ребята.

Местные жители не против строительства нового дома на месте аварийного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные жители не против строительства нового дома на месте аварийного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители не против строительства нового дома на месте аварийного

Источник:

Не против новостройки в этом месте и жилец из дома № 11 по улицы Лизы Чайкиной Владимир Олегович. Он добавил, что дом, в котором он живет, собственники отремонтировали и привели в порядок самостоятельно.

— Считаю, что и этот аварийный дом можно было бы восстановить. Район здесь хороший, — сообщил мужчина.

Дом № 11 выглядит намного лучше, чем соседний аварийный&nbsp;— это заслуга самих жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом № 11 выглядит намного лучше, чем соседний аварийный&nbsp;— это заслуга самих жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом № 11 выглядит намного лучше, чем соседний аварийный — это заслуга самих жителей

Источник:

Есть и другое пожелание по использованию участка.

— Я за зеленую зону в этом месте. Мы со всех сторон зажаты автомобильными дорогами. Поэтому небольшой парк был бы весьма кстати, — поделилась жительница одного из соседних домов Елена Михайловна.

У мэрии Ярославля пока нет ответа, когда именно снесут дом и что будет на его месте.

Напомним, также мы делали репортаж из другого ярославского дома, приговоренного к сносу — на улице Урочской. Репортаж изнутри здания.

А вам жалко старые дома?

Да, это наша история
Нет, не надо держаться за прошлое
Ценность представляют только те здания, которые признаны памятниками
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
16
Гость
24 марта, 09:37
Откуда у жильцов соседних домов эта глупая надежда, что детской площадкой возле нового дома они смогут пользоваться на общих основаниях? Жильцы нового дома возведут высокий забор, через который жильцы окрестных зданий будут смотреть на турники и домики, смахивая слезу и вытирая текущие слюни.
Гость
24 марта, 09:01
Как все зависит от людей. Соседний как картинка, а этот развалюха.
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