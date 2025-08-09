В «Сенеже» заработало министерство контента

В программу попали 150 человек Источник: «Министерство контента»

В Мастерской управления «Сенеж» открылся командный модуль трека «Министерство контента». Он в ходит в проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем блогеры и государственные служащие объединятся для создания медиапроектов, посвященных стратегических целям и приоритетам развития страны.

«Министерство контента» — одно из направлений пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ», созданное совместно с Мастерской управления «Сенеж» для того, чтобы наладить прямой и содержательный диалог государства и общества через современные медиаформаты. В фокусе — пять ключевых направлений: культура и творчество, здоровье, агротехнологии, наука и образование, туризм. Каждое курируется профильным федеральным ведомство.

— Сегодня для государственных органов умение работать с блогерами, авторами в интернете, лидерами общественного мнения — это важная задача, которую нужно уметь решать. В федеральных министерствах обычной пресс-службы, взаимодействующей только со СМИ, уже недостаточно. Нужны полноценные медиаслужбы со специалистами по работе с блогерами, таргетологами и промпт-инженерами, что позволит напрямую взаимодействовать с целевыми аудиториями ведомств. Мы только начинаем внедрять такие подходы, — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. — Ценность проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для России растёт — он расширяет горизонты и запускает новые программы, отвечающие вызовам времени.

На участие в треке поступило почти 8,5 тысяч заявок из всех регионов России. После портфолио-отбора 600 блогеров и 100 представителей министерств прошли обучение в формате программы дополнительного профессионального образования от Мастерской управления «Сенеж». В финал командного модуля попали 150 лучших участников.

-«Министерство контента» закладывает основу для формирования новой волны медиаавторов, которые умеют говорить с обществом о важных темах. Почти 8,5 тысяч заявок на участие подтвердило высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. Сегодня обществу нужны голоса, которым можно доверять — с опытом, знаниями и пониманием ответственности. Такие лидеры мнений должны появляться в каждой отрасли и проект «ТопБЛОГ» пять лет помогает взращивать тематических авторов. Участники программы — именно те, кто способен работать с обществом напрямую, задавать тон общественной дискуссии и формировать содержательную коммуникацию. Это проводники смысла и доверия, от которых зависит, каким будет медиапространство страны завтра», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Программа командного этап построена так, чтобы участники получили практический опыт и уже в процессе начали формировать свои медиапроекты.