«Уже третье отключение за лето»: жители Ярославля пожаловались, что остались без горячей воды

Ярославцы пожаловались на проблемы с горячей водой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались, что у них в доме в третий раз за лето отключили горячую воду. С проблемой столкнулись собственники квартир в девятиэтажке на проезде Ушакова, 20.

«Они самопроизвольно отключают горячую воду, вне зависимости от летнего расписания. А деньги дерут, как будто мы весь месяц только ею и пользуемся. На данный момент уже третье отключение горячей воды за это лето, хотя по графику два. На звонки нам сообщают, что неизвестно, когда появиться горячая вода», — рассказал местный житель Сергей.

По его словам, изначально горячую воду отключили с 14 по 29 июля, хотя изначально сообщалось о гидравлических испытаниях с 14 до 18числа.

«Потом отключили воду 6 августа. Просто без предупреждения. В колл-центрах никто ни о чем не знает», — рассказал читатель 76.RU.

В ТГК-2 рассказали, что по информации Ярославских тепловых сетей рабочие устраняют дефект на трубопроводе, который выявили накануне.

«Окончание ремонта и возобновление подачи горячей воды запланировано на завтра, 9 августа. Приносим свои извинения за временные неудобства», — рассказали в ТГК-2.