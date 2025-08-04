Одну — в честь писателя: в Ярославле появятся новые улицы. Как их назовут

Где в Ярославле появятся новые улицы Источник: ООО «СЗ „Гудград"»

В Ярославле появятся две новые улицы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В документе сказано, что новые улицы будут расположены на территории микрорайона № 9 в Заволжском районе, предусмотренной для комплексного развития.

Первая улица будет названа в честь писателя Александра Беляева. Автора книг «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля» и других известных произведений. Известно, что писатель в свое время жил в Ярославле и учился в Демидовском юридическом лицее.

Известно, что с инициативой о присвоении улице в Ярославле фамилии писателя изначально и выступил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, выпускником которого был известный писатель.

Вторую улицу в том же районе планируют назвать Заливная.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.