Одну — в честь писателя: в Ярославле появятся новые улицы. Как их назовут

В Ярославле появятся две новые улицы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В документе сказано, что новые улицы будут расположены на территории микрорайона № 9 в Заволжском районе, предусмотренной для комплексного развития.
Первая улица будет названа в честь писателя Александра Беляева. Автора книг «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля» и других известных произведений. Известно, что писатель в свое время жил в Ярославле и учился в Демидовском юридическом лицее.
Известно, что с инициативой о присвоении улице в Ярославле фамилии писателя изначально и выступил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, выпускником которого был известный писатель.
Вторую улицу в том же районе планируют назвать Заливная.
«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что улицу от дома № 50 по улице Колышкина до дома № 1 по улице Прилужской в Заволжском районе назовут в честь Владислава Макарова — Героя России, выпускника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.