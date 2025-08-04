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Город Одну — в честь писателя: в Ярославле появятся новые улицы. Как их назовут

Одну — в честь писателя: в Ярославле появятся новые улицы. Как их назовут

Мэр города Артём Молчанов подписал необходимые документы

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3 комментария
Где в Ярославле появятся новые улицы | Источник: ООО&nbsp;«СЗ „Гудград"»Где в Ярославле появятся новые улицы | Источник: ООО&nbsp;«СЗ „Гудград"»

Где в Ярославле появятся новые улицы

Источник:

ООО «СЗ „Гудград"»

В Ярославле появятся две новые улицы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В документе сказано, что новые улицы будут расположены на территории микрорайона № 9 в Заволжском районе, предусмотренной для комплексного развития.

Первая улица будет названа в честь писателя Александра Беляева. Автора книг «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля» и других известных произведений. Известно, что писатель в свое время жил в Ярославле и учился в Демидовском юридическом лицее.

Известно, что с инициативой о присвоении улице в Ярославле фамилии писателя изначально и выступил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, выпускником которого был известный писатель.

Вторую улицу в том же районе планируют назвать Заливная.

«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что улицу от дома № 50 по улице Колышкина до дома № 1 по улице Прилужской в Заволжском районе назовут в честь Владислава Макарова — Героя России, выпускника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Новые улицы Постановление Названия
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Комментарии
3
Гость
1 час
А Заливная улица уже есть в Заволжском районе.Путаницы не будет?
Гость
9 минут
Городом и областью правят пришлые люди , мэр что не знает что Заливная улица есть в заволжском районе . А вот почему она так называется он наверное тоже не знает.
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