Улицу в Ярославле назовут в честь писателя-фантаста

Александр Беляев родился в 1884 году в Смоленске в семье священника. Он окончил духовное училище, затем духовную семинарию. Отец мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Но Александр принял другое решение: в 1902 году он поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. Окончив его в июне 1909 года, вернулся в Смоленск и начал заниматься юридической практикой, подрабатывать журналистом в газете. В 1915 году Беляев заболел туберкулезом позвонков, болезнь на 6 лет приковала его к постели. Именно в этот период он начал писать фантастические романы. Только в 1922 году болезнь отступила, и Беляев смог вернуться к полноценной жизни. Он сменил несколько мест работы, при этом продолжал творить. А в декабре 1928 года стал профессиональным писателем. Умер Александр Беляев от голода в 1942 году в городе Пушкине, где жил в последние годы, будучи прикованным к постели тяжелой болезнью. Но он оставил после себя наследие в виде великих литературных произведений. Среди известных романов, вышедших из-под пера Беляева, — «Голова профессора Доуэля» (16+), «Человек-амфибия» (0+), «Остров погибших кораблей» (12+) и другие.