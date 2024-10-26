Улицу в Ярославле назовут в честь писателя-фантаста Александра Беляева. Такое решение на этой неделе приняла городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в Ярославле.
— Имя Александра Беляева будет присвоено одной из новых улиц в планируемом микрорайоне застройки Тверицы в Заволжском районе, — пояснили в муниципалитете города.
С такой инициативой выступил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, выпускником которого был известный писатель.
Александр Беляев родился в 1884 году в Смоленске в семье священника. Он окончил духовное училище, затем духовную семинарию. Отец мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Но Александр принял другое решение: в 1902 году он поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. Окончив его в июне 1909 года, вернулся в Смоленск и начал заниматься юридической практикой, подрабатывать журналистом в газете. В 1915 году Беляев заболел туберкулезом позвонков, болезнь на 6 лет приковала его к постели. Именно в этот период он начал писать фантастические романы. Только в 1922 году болезнь отступила, и Беляев смог вернуться к полноценной жизни. Он сменил несколько мест работы, при этом продолжал творить. А в декабре 1928 года стал профессиональным писателем. Умер Александр Беляев от голода в 1942 году в городе Пушкине, где жил в последние годы, будучи прикованным к постели тяжелой болезнью. Но он оставил после себя наследие в виде великих литературных произведений. Среди известных романов, вышедших из-под пера Беляева, — «Голова профессора Доуэля» (16+), «Человек-амфибия» (0+), «Остров погибших кораблей» (12+) и другие.
Также комиссия приняла решение о наименовании улицы от дома № 50 по улице Колышкина до дома № 1 до улице Прилужской в Заволжском районе в честь Владислава Макарова — Героя России, выпускника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
Владислав Макаров — участник СВО. 3 ноября 2023 года в ходе развертывания на боевой позиции при получении сигнала «ракетная опасность», оценив обстановку, он поставил задачу на эвакуацию подчиненного личного состава боевого расчета, а сам продолжил выполнение боевой задачи. В результате массированного ракетного удара Александр Макаров погиб, при этом спас 8 сослуживцев. 8 апреля 2024 года Указом Президента РФ ему присвоено звание Героя России посмертно.